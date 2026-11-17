Až čtvrtina území Česka by si podle Výzkumného ústavu pro krajinu zasloužila vyšší ochranu přírody. Nyní je to zhruba šestnáct procent. Ministerstvo životního prostředí hodlá s novou studií v budoucnu pracovat, v současné době ale ochranu rozšiřovat nehodlá. Výjimkou je rozjednaný vznik CHKO Krušné hory.
Podle studie by v Česku mohly být chráněné desítky dalších oblastí. „V případě národních parků je potenciál nějakých dalších 15 území, u CHKO (chráněná krajinná oblast) je to okolo 30 až 40 území,“ řekl spoluautor studie Tomáš Janík. Vědci také zpětně potvrdili význam vzniku CHKO Soutok na pomezí Moravy a Dyje. Oblast získala ochranu loni v létě.