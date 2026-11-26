Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) se ve čtvrtečním Interview ČT24 znovu postavil za ředitele Krkonošského národního parku (KRNAPu) Petra Moravce. Plánovanou cestu na karibský Martinik považuje za uzavřenou, protože podle něj ředitel žádnou oficiální žádost o takovou služební cestu nepodal. Moravec přitom čelí kritice také kvůli žádosti o proplacení studia MBA pro svou asistentku nebo založení nové asociace národních parků. Odboráři parku jsou několik týdnů ve stávkové pohotovosti a obávají se o budoucnost parku. Debatu moderoval Daniel Takáč.
Portál iROZHLAS.cz ve středu zjistil, že Moravec chtěl na služební cestu do Karibiku a své asistence zaplatit manažerské vzdělání, což se nakonec nestalo. Červený je spokojený s tím, co od Moravce ve středu zaznělo na jednání výboru pro životní prostředí. „Nikdy žádnou žádost směrem k této jakoby služební cestě nepodal, tím pádem ani neměl kdo co zamítnout,“ řekl. Dodal, že kdyby jako ministr zjistil, že takovou žádost podal, tak „by ji zrušil“.
„Já bych panu řediteli v této věci doporučil, aby se šel podívat do národních parků, stejně jako jsem to udělal já například v Americe, kde shodou okolností i tuto problematiku řeší,“ uvedl Červený, který záležitost považuje za uzavřenou.
Moravec k celé věci dle serveru uvedl, že lokality plánuje podle svého uvážení nebo možností. (...) „Já jsem o nic nežádal, jestli je někde uvedené, že to pan Taláb (vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb) neschválil, tak já říkám, že neměl co schvalovat, protože žádná žádost nevzešla,“ řekl Moravec a dodal, že si „cesty platí sám“.
Červený podle svých slov věří, že Moravec zná problémy KRNAPu. „Koneckonců to on nás jako vedení ministerstva životního prostředí (MŽP) upozornil právě na to DPH (minulé vedení Správy KRNAPu Červený viní z chybného postupu v účtování DPH – pozn. redakce). Proto jsem tehdy poslal kontrolu ze strany MŽP,“ dodal ministr.
Audit v KRNAPu podle resortu odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu parku na příští rok. Celkové finanční dopady mohou být prý až sto milionů korun. Podle ministerstva park za předchozího vedení chybně účtoval DPH ze vstupu mezi lety 2021 až 2023. MŽP se kvůli tomu chystá podat trestní oznámení na neznámé pachatele. Bývalé vedení parku nařčení odmítá.
Podle ministra je v současnosti „na stole“ přes dvacet milionů na nezaplaceném DPH a více než pět milionů pokuty.
Minulé vedení resortu, podle něhož bylo vše v pořádku, tvrdí, že je ochotné jít ve věci až k soudu, dokonce i k soudnímu dvoru EU. Na otázku, zda by ministerstvo k takovému soudu šlo, Červený odvětil, že po rozhodnutí finanční správy „musíme provést audit s advokátní a daňovou společností, abychom měli jistotu, jestli se má cenu odvolávat“. Následné obrácení se na soud nicméně nevyloučil.
Auto či akademický titul ze státní kasy
Ministr odmítl i další možná pochybení ředitele Moravce. „V éteru se objevuje lživá informace, že si pan ředitel pořídil za finanční zdroje KRNAPu nové auto. To není pravda. Využil pouze dotace ze strany ministerstva financí. Ta je pro jakoukoliv státní organizaci (k dispozici) dle nějakého koeficientu. Pořídil auto, aby mohl mít jedno nové auto pro KRNAP jako takový.“
Z rozpočtu KRNAPu chtěl Moravec navíc pořídit své asistentce manažerský titul, vedení správy to zamítlo jako zcela zbytečné, uvedl konkrétně iRozhlas.
Podle Červeného má každý zaměstnanec právo požádat si vedení KRNAPu o zaplacení vzdělávání v rámci profesního rozvoje. „Tato žádost nebyla první a dokonce nebyla ani první, která byla zamítnuta. Tudíž toto považuji za naprosto legitimní požadavek,“ zdůraznil ministr.
Asociaci národních parků ČR, kterou Moravec v září založil, označil Červený za „čistě jeho osobní záležitost“, kterou řediteli neodsouhlasil. „Chtěl se ukázat a bohužel sám přiznal, že v tom udělal chybu,“ uznal ministr.
Moravec organizaci založil se dvěma soukromými osobami, přestože asociace všech čtyř tuzemských národních parků už existuje. Ta nová má sídlo na adrese Správy KRNAPu ve Vrchlabí. Ve středu 25. listopadu pak Moravec avizoval, že stínovou asociaci národních parků zruší.
Červený dále odmítl, že by založení nové asociace bylo společným nápadem s MŽP, což dříve Moravec tvrdil. „On (Moravec) sám to potom specifikoval a toto dementoval,“ sdělil ministr.
Odbory Krkonošského národního parku jsou již tři týdny ve stávkové pohotovosti, obávají se o budoucnost organizace. Nevědí prý totiž, jak park Moravec povede. „Životní prostředí je pro nás i pro národní parky stále prioritou, ale nemohu nesmyslně jenom z plezíru rozhodovat i mimo zákon. (…) Je nesmyslné, aby jakákoliv i státní organizace zneužívala zákon a ten zákon nedodržovala,“ řekl Červený k otřesům ve vedení KRNAPu.