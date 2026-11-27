V jižních a jihozápadních Čechách se v pátek večer začala tvořit ledovka, která podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) přetrvala přes noc a vydrží i v sobotu dopoledne. ČHMÚ už dříve varoval také před větrem s nárazy až sedmdesát kilometrů v hodině, který se může vyskytovat na severovýchodě země. V místech, kde sněžilo, se zároveň mohou tvořit sněhové jazyky. V noci na neděli pak na severovýchodě Česka teplota místy klesne zřejmě až k minus dvanácti stupňům Celsia.
Silnice první třídy jsou po chemickém ošetření mokré, na komunikacích nižších tříd mohou místy zůstávat zbytky sněhu, informovali v sobotu ráno dispečeři krajské správy a údržby z Vysočiny a Jihočeského kraje. Na jihu Čech se může objevit mrznoucí mrholení, na silnicích by se tak mohla tvořit slabá ledovka.
Meteorologové v jižních Čechách a Vysočině jinak očekávají převážně zataženo, ojediněle se slabým občasným sněžením, později bude oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat od minus tří do nuly stupňů Celsia, na horách od minus pěti do minus dvou.
Sněhové jazyky se pak mohou tvořit v částech Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje i na Vsetínsku ve Zlínském kraji.
Ve vyšších polohách Královéhradeckého a Pardubického kraje leží na některých silnicích uježděný sníh, v Krkonoších a Orlických horách je místy zledovatělý. Před náledím varují silničáři na dálnici D35 u Dolního Újezdu na Přerovsku. Na Zlínsku zůstává kvůli ledovce uzavřená silnice mezi Vizovicemi a Loučkou. Neprůjezdný je také úsek mezi Modrou na Uherskohradišťsku a osadou Bunč v Chřibech.
Mrznoucí mrholení může zasáhnout i další oblasti
„S ohledem na aktuální výskyt slabého mrznoucího mrholení hlavně v širším Pošumaví, v okolí Brd, na Šumavě a na řadě míst v jižních Čechách, jsme se rozhodli vydat na tyto oblasti výstrahu před kluzkými povrchy vlivem vzniku slabé ledovky,“ uvedl v pátek ČHMÚ, podle kterého by si lidé v těchto oblastech měli dát na ledovku pozor během noci i v sobotu ráno a dopoledne.
Mrznoucí mrholení a slabá ledovka se sice mohou podle meteorologů výjimečně objevit i jinde, avšak právě na jihu a jihozápadě Čech je výskyt těchto jevů nejpravděpodobnější.
Výraznější sněžení jako ve čtvrtek v některých oblastech Česka nicméně meteorologové neočekávají. V pátek ráno podle ČHMÚ dosahovala sněhová pokrývka na Moravě, Vysočině i v Jihočeském kraji nejčastěji mezi pěti a patnácti centimetry.
Sněžení ve čtvrtek postupovalo od jihovýchodu a zastavilo se zhruba v Praze, kde podle meteorologů napadl zhruba centimetr. Naproti tomu Brno, Ostrava, Jihlava i České Budějovice hlásily devět centimetrů a nejvíce nasněžilo v Olomouckém kraji. „Luká u Litovle hlásí osmnáct centimetrů a podobně sněžilo i v Jeseníkách, kde však výšku sněhové pokrývky výrazně ovlivnil silný vítr,“ doplnil ČHMÚ.
Varování před silným větrem a mrazy
Další varování směrem k víkendu se týká severovýchodních částí země. Se silným větrem by podle meteorologů měli počítat zejména lidé na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje až do noci na neděli, kdy začne slábnout. „V kombinaci silného větru a čerstvé sněhové pokrývky se budou na střední Moravě a ve Slezsku v polohách nad čtyři sta metrů místy tvořit sněhové jazyky,“ dodali meteorologové.
V sobotu večer se má současně začít na severu Moravy a ve Slezsku postupně vyjasňovat a spolu s tím se má v místech se sněhovou pokrývkou výrazně ochlazovat.
„Vzhledem k čerstvému větru a postupnému vyjasňování doprovázenému poklesem teplot je na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje očekávaná i silná zátěž chladem, která bude od pátečního večera do nedělního dopoledne ovlivňovat lidské zdraví,“ doplnili meteorologové.
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