Útok na saúdskoarabské letiště si vyžádal jednoho mrtvého a osm zraněných


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Útok na mezinárodní letiště v saúdskoarabském Dammámu ve středu večer zabil jednoho člověka, osm dalších zranil. S odkazem na saúdskoarabský úřad pro civilní letectví o tom informuje agentura Reuters.

Hmotné škody v tuto chvíli úřady vyhodnocují.

Saúdská Arábie je v poslední době opakovaně terčem jemenských povstalců – hútíů. Saúdská Arábie totiž vede koalici, která proti nim bojuje a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Útok na mezinárodní letiště v Rijádu z 10. října si vyžádal 12 mrtvých a přes 300 zraněných.

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Hútíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, během níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. V září povstalci ovládli téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a dokázali se zmocnit také oblastí u průlivu Báb al-Mandab po ofenzivě, která podle agentur přinesla nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022. Vládní síly na to reagovaly protiofenzivou a postupem u Báb al-Mandabu.

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