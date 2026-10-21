Senát se bude zabývat cenami dálničních známek

Zrušení valorizace cen dálničních známek, úpravu platnosti jednodenní dálniční známky nebo nová pravidla pro cizince v Česku mají přinést zákony, které mají senátoři na programu schůze. Rozhodnou také o pravidlech pro snížení nákladů na budování velkokapacitních elektronických sítí nebo o úpravě pravidel pro spotřebitelské úvěry.
Senátoři se v novele o zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek s ohledem na inflaci, které navrhla vládní koalice, zřejmě pokusí zajistit krajům podíl na výnosu spotřební daně z pohonných hmot. Doporučil to výbor pro dopravu. Sněmovna v září hlasy vládních poslanců podobný návrh zástupců STAN odmítla. Návrhy souvisí se záměrem vlády zrušit státní příspěvek krajům na opravy silnic druhé a třetí třídy.
V novele silničního zákona by výbor chtěl uzákonit snížení maximální povolené hmotnosti naložených kamionů na 40 tun, jak je to obvyklé v dalších zemích EU. Nyní hmotnost kamionů stanovuje pouze vyhláška ministerstva dopravy, podle níž mohou po Česku jezdit kamionové soupravy až o váze 48 tun.
Ostatní normy patrně senátoři podpoří bez úprav. Patří k nim opatření k urychlení výstavby vysokorychlostních a velkokapacitních elektronických sítí nebo snížení maximální státní úhrady čistých nákladů na základní služby, které poskytuje Česká pošta, z nynějších dvou miliard o půl miliardy korun.
Cizinecký zákon počítá s digitalizací povolování a rušení pobytu cizinců v Česku, což má přispět ke zrychlení úředních postupů i k posílení bezpečnosti. Ke schválení míří rovněž zákon o ekodesignu udržitelných výrobků, podle něhož výrobky nabízené na českém trhu budou muset být v souladu s evropskými předpisy do budoucna šetrnější k životnímu prostředí. Měly by být lépe opravitelné nebo recyklovatelné než dosud.
Senátoři by se mohli dostat i k úvodnímu kolu projednávání senátorského návrhu skupiny kolem Zdeňka Hraby (za ODS), která chce umožnit policii i strážníkům vykázat z veřejných prostor nepřizpůsobivé osoby za závažné porušování veřejného pořádku.