Poslance čeká schvalování konce zdražování dálničních známek


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Poslanci by ve středu měli schvalovat návrh na zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném čtení je rovněž novela, která veřejnosti zpřístupní více údajů o dopravě. V úvodním kole by se zákonodárci mohli zabývat také změnami pravidel penzijního spoření či zvýšením důchodů starších penzistů.

Dálniční známky nemají od příštího roku pravidelně zdražovat zrušením každoroční valorizace jejich cen, kterou prosadila minulá vláda. Za základní roční známku motoristé zaplatí podle novely i v dalších letech letošních 2570 korun, za měsíční 480 korun, za desetidenní tři sta korun a za jednodenní 230 korun. Zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Poslanci patrně doplní vládní návrh o úpravu platnosti jednodenní známky. Má platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne.

Novela o provozu na pozemních komunikacích má veřejnosti zpřístupnit informace například o dopravních uzavírkách, parkovištích a o dostupnosti veřejné dopravy. Sněmovna by mohla doplnit o pravomoc měst a obcí k vydání vyhlášky, kterou by mohly uložit taxikářům jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu.

Poslanci přerušili mimořádnou schůzi k řadě předloh, jednat budou dál ve středu
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan

Změny pravidel penzijního spoření mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. Vládní předloha počítá například se zvýšením podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížením poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat. Důchodová novela předpokládá zvýšení penzí lidem od osmdesáti let o pět set korun měsíčně v pětiletých intervalech. Vláda v ní navrhla také růst penzí pracujících důchodců. Poslanci by mohli zahájit debatu rovněž o zavedení trestnosti neoprávněného podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí. Na programu mimořádné schůze jsou také některé předlohy ve druhém čtení.

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