Roste počet exekucí kvůli neplacení výživného. Od ledna se nejedná o trestný čin


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24

Lidé se kvůli neplacení výživného více obracejí na exekutory. Počet řízení, které Exekutorská komora ve spojitosti s alimenty za pět měsíců roku zahájila, stoupl meziročně asi o třicet procent. Zatímco loni exekutoři do konce května řešili 1600 případů vymáhání výživného, letos to bylo za stejnou dobu přes 2100 případů. České televizi to potvrdil mluvčí komory David Šimoník. Podle Asociace neúplných rodin mohou mít vliv na počty exekucí podmínky takzvané superdávky. Od Nového roku platí změna zákona, podle které už neplacení výživného není trestný čin, současná vláda chce ale udělat neplacení znovu trestné.

Exekutorská komora má letos každý měsíc kvůli neplatičům alimentů asi o sto exekučních návrhů více než loni. „Loni to bylo v období leden až květen 1550 až 1650 exekucí za účelem vymožení výživného pro nezaopatřené dítě, letos pak 2100 až 2200 exekucí,“ říká mluvčí Exekutorské komory Šimoník.

Nárůst pozorují i v Asociaci neúplných rodin, kde poskytují poradenskou službu. „Zaznamenali jsme přibližně dvacetiprocentní nárůst konzultací na naší bezplatné infolince. Současně se počet rodičů, kteří nás požádali o zahájení exekučního vymáhání výživného, zvýšil přibližně o šestnáct procent oproti průměrnému počtu případů v letech 2023–2025,“ potvrzuje ředitelka Asociace neúplných rodin Iveta Novotná.

Vláda plánuje přísnější tresty pro neplatiče alimentů
Dítě, ilustrační foto

„V prvních měsících letošního roku se na nás často obraceli rodiče, kteří byli zvyklí řešit neplacení výživného především podáváním trestních oznámení. Po změně právní úpravy začali hledat jiné možnosti, jak dlužné výživné vymáhat,“ popisuje Novotná. Od ledna už neplacení výživného není trestný čin, s výjimkou situací, kdy by dítě bylo přímo ohroženo nouzí.

Návrhy na zahájení exekuce podávají poškození, s případnou asistencí například neziskových organizací, soudnímu exekutorovi. Ten poté požádá soud o pověření vedením exekuce a následně začne zjišťovat majetek dlužníka.

Vliv superdávky

Významným faktorem pro zahájení vymáhání je podle Novotné zavedení takzvané superdávky, která sjednocuje příspěvky na bydlení, na živobytí a na dítě. Nárok na superdávku se vypočítává podle příjmů domácnosti. A výživné, které rodič nevymáhá, je automaticky započteno do příjmů domácnosti i v případě, že ho reálně nedostává.

„Při posuzování nároku na superdávku se započítává do příjmů domácnosti i soudem přiznané výživné, které druhý rodič fakticky nehradí. Pokud chce rodič dosáhnout na náhradní výživné, které se do příjmů domácnosti nezapočítává, musí zahájit jeho vymáhání. Právě v reakci na tuto změnu se na nás v posledních měsících obrací velké množství rodičů s žádostí o pomoc,“ vysvětluje Novotná.

Samoživitelky mohou díky novému projektu využít zdarma pomoc advokátů
Ilustrační foto

Nárok na náhradní výživné

Hlavní podmínka pro získání náhradního výživného, tedy zahájení vymáhání, je stejná od jeho zavedení. Přesto poškození rodiče změnili postup až letos. „Na nárůst jsme se připravovali už při zavedení náhradního výživného od 1. července 2021. Tento předpoklad se ale nenaplnil a počty klientů zůstaly v následujících letech poměrně stabilní. Současný nárůst po letošních legislativních úpravách proto vnímáme jako první skutečně výraznou změnu v chování rodičů,“ vysvětluje Novotná.

Pozitivním trendem je podle dat Asociace neúplných rodin rychlejší řešení druhů. Zatímco v roce 2023 se na poradnu obraceli v průměru po 14,3 měsíce neplacení, v prvním pololetí letošního roku se tato doba zkrátila na 11,3 měsíce.

Neplacení výživného by ale znovu mohlo být trestné. Koaliční novela čeká na druhé čtení v Poslanecké sněmovně.

Tresty za kriminalitu se změní. Někteří vězni se dostanou na svobodu
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Čína nedávno zadržela českého občana

Čína nedávno zadržela českého občana

16:25Aktualizovánopřed 46 mminutami
Sněmovna schválila obnovení EET

Sněmovna schválila obnovení EET

05:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi, další se zranil

Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi, další se zranil

15:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina hlásí po útocích mrtvé, Kyjev drony zasáhl ruské tankery

Ukrajina hlásí po útocích mrtvé, Kyjev drony zasáhl ruské tankery

08:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Noční déšť částečně ochladil hořící budovu ve Zlíně, hašení pokračuje

Noční déšť částečně ochladil hořící budovu ve Zlíně, hašení pokračuje

09:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Devět zemí EU chce konec financování MOV kvůli účasti Ruska na olympiádě

Devět zemí EU chce konec financování MOV kvůli účasti Ruska na olympiádě

11:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami
EU a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů

EU a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů

před 2 hhodinami
Manažeři zdravotní pojišťovny dostali obří odchodné, Vojtěch to chce řešit

Manažeři zdravotní pojišťovny dostali obří odchodné, Vojtěch to chce řešit

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Roste počet exekucí kvůli neplacení výživného. Od ledna se nejedná o trestný čin

Lidé se kvůli neplacení výživného více obracejí na exekutory. Počet řízení, které Exekutorská komora ve spojitosti s alimenty za pět měsíců roku zahájila, stoupl meziročně asi o třicet procent. Zatímco loni exekutoři do konce května řešili 1600 případů vymáhání výživného, letos to bylo za stejnou dobu přes 2100 případů. České televizi to potvrdil mluvčí komory David Šimoník. Podle Asociace neúplných rodin mohou mít vliv na počty exekucí podmínky takzvané superdávky. Od Nového roku platí změna zákona, podle které už neplacení výživného není trestný čin, současná vláda chce ale udělat neplacení znovu trestné.
před 42 mminutami

Sněmovna schválila obnovení EET

Sněmovna ve středu schválila znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) od příštího roku. Má být jednodušší a bez tištěných účtenek. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu víc než 14 miliard korun. Nyní musí zákon projednat Senát a podepsat prezident.
05:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi, další se zranil

Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi, sdělili francouzští četníci z Chamonix specializovaní na operace v Alpách (PGHM). Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z tuzemska, utrpěl zranění.
15:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Turek řekl, že by v případě trestního stíhání kvůli nehodě nevyužil imunitu

Poslanec Motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní autonehodě. Řekl to ve středu Blesku. K okolnostem nehody už se nechce s ohledem na policejní vyšetřování vyjadřovat. Turkův automobil se v pondělí v centru Prahy střetl s nemocničním vozem, jeho řidič je podle mluvčí Fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové v pracovní neschopnosti. K jeho zdravotnímu stavu se však nemůže nemocnice vyjadřovat.
15:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Noční déšť částečně ochladil hořící budovu ve Zlíně, hašení pokračuje

Hasiči sedmým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Kvůli bouřkám, které v úterý večer a v noci na středu zasáhly region, se obávali silného větru. Mohl by mít vliv na stabilitu budovy. Neměl však takovou rychlost, aby bylo nutné evakuovat okolní stavby, řekl ve středu krajský mluvčí sboru Kamil Tlušťák. Kvůli bouřkám však hasiči v regionu zasahovali u dalších událostí.
09:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Manažeři zdravotní pojišťovny dostali obří odchodné, Vojtěch to chce řešit

Ministerstva zdravotnictví a financí prověřují vyplácení odchodného pro exmanažery Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZMPV). Podle informací, které získal Český rozhlas Radiožurnál, dva z nich dostali přes dvacet milionů korun. Pojišťovna s 1,3 milionu pojištěnců je přitom několik let ve ztrátě v řádech stovek milionů. Resort zdravotnictví je ve věci připraven podat trestní oznámení, komentoval to šéf úřadu Adam Vojtěch (za ANO). Je podle něj třeba prověřit, zda nebyl spáchán trestný čin, například porušení povinností při správě cizího majetku.
před 3 hhodinami

Střelbu v Praze policie řeší jako vraždu a pokus o sebevraždu

Při střelbě v Praze 10 v Herbenově ulici ve středu zemřel jeden člověk a další byl zraněn. Detektivové dle prvotního šetření zjistili, že se s největší pravděpodobností jedná o vraždu asi jedenapadesátileté ženy a pokus o sebevraždu o čtyři roky staršího muže, šlo o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu nehrozí žádné další nebezpečí, uvedli policisté na síti X. Původně oznámili, že po pachateli pátrají.
11:09Aktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoTurek to řidičsky podcenil, míní Gregor. Chochelová volá po rezignaci

Hosté Událostí, komentářů debatovali o automobilové nehodě poslance a vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka (za Motoristy). „Situace s Turkem není vůbec v pořádku. Potvrzuje to jeho opakované chování. Nemá problém porušovat zákony. Souhlasím s výzvami kolegů, aby ze své funkce odstoupil,“ řekla poslankyně Starostů Adriana Chochelová. „Turek situaci řidičsky podcenil. Oceňuji jeho přístup, kdy nabídl svou funkci k dispozici a u nehody okamžitě pomohl. Mrzí mě ale, jak se situace politicky zneužívá,“ sdělil poslanec Matěj Gregor (Motoristé). Odborný pohled dodal dopravní expert Pavel Greiner. Dalším tématem diskuse, do níž se zapojila také starostka obce Záchlumí Karolína Miltová (nestr.), byla atraktivita politiky pro mladé lidi. Debatou provázel Lukáš Dolanský.
před 8 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

před 38 mminutami
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

před 1 hhodinou
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

včera v 17:27
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

včera v 16:42
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026