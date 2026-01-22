Samoživitelky mohou díky novému projektu využít zdarma pomoc advokátů


Samoživitelky a samoživitelé, kteří řeší rozdělení péče o děti či výživné, mohou nově získat bezplatnou právní pomoc z projektu Máš na to. Využít mohou služeb 31 advokátů a advokátek po republice. Projekt spolu s manželkou prezidenta Evou Pavlovou představily jeho organizátorky z organizací Fandi mámám a Vindica. V každém kraji jsou zatím dva experti. Pokrytí stále chybí v karlovarském regionu.

Samoživitelky a samoživitelé, kteří řeší rozdělení péče o děti či výživné, mohou nově získat bezplatnou právní pomoc z projektu Máš na to. Využít mohou služeb 31 advokátů a advokátek po republice. Projekt spolu s manželkou prezidenta Evou Pavlovou představily jeho organizátorky z organizací Fandi mámám a Vindica. V každém kraji jsou zatím dva experti. Pokrytí stále chybí v karlovarském regionu.
