Samoživitelky mohou díky novému projektu využít zdarma pomoc advokátů

2 minuty
Samoživitelky a samoživitelé, kteří řeší rozdělení péče o děti či výživné, mohou nově získat bezplatnou právní pomoc z projektu Máš na to. Využít mohou služeb 31 advokátů a advokátek po republice. Projekt spolu s manželkou prezidenta Evou Pavlovou představily jeho organizátorky z organizací Fandi mámám a Vindica. V každém kraji jsou zatím dva experti. Pokrytí stále chybí v karlovarském regionu.
- Domácí
- Samoživitelky
- Samoživitelé
- Výživné
- Bezplatná právní pomoc
- Právník
- Projekt
- Máš na to
- Eva Pavlová
- Fandi mámám
- Vindica
- Právní služby
- Nadační fond Eva Pavlové
- Výběr
- Samoživitelky
- Samoživitelé
- Výživné
- Bezplatná právní pomoc
- Právník
- Projekt
- Máš na to
- Eva Pavlová
- Fandi mámám
- Vindica
- Právní služby
- Nadační fond Eva Pavlové
- Výběr