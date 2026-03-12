ŽivěSněmovna schválila návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů


12. 3. 2026
Poslanci se na čtvrteční schůzi zabývají novým zákonem o účetnictví, který má kromě jiného zjednodušit podnikům a podnikatelům odpisy. Probrat by měli rovněž novelu, která má veřejnosti zpřístupnit víc údajů o dopravě. V úvodu schůze schválili pravidla, podle nichž budou poslanecké kluby dostávat ze sněmovního rozpočtu peníze na svůj provoz. Odpoledne dolní komoru čekají tradiční ústní interpelace na členy vlády.

Poslanecké kluby budou letos dostávat na svůj provoz stejné příspěvky jako loni. Pevná částka podle návrhu činí 27 tisíc korun a základní částka na každého poslance 5845 korun. Za opoziční poslance je dotace ze zákona o třetinu vyšší, bude tedy 7599 korun.

Nejsilnější poslanecká frakce vládního hnutí ANO s osmdesáti poslanci bude dostávat každý měsíc 494 600 korun. Koaliční klub SPD s patnácti členy obdrží 114 675 korun měsíčně a další vládní třináctičlenná frakce Motoristů 102 985 korun za měsíc.

Největší opoziční klub ODS s 27 členy bude pobírat 232 173 korun měsíčně, frakce STAN s počtem 22 poslanců 194 178 korun a osmnáctičlenný klub Pirátů 163 782 korun za měsíc. Na 148 584 korun si přijde klub KDU-ČSL s šestnácti poslanci a na 95 391 korun měsíčně devítičlenná frakce TOP 09.

Poslanecký klub ANO povede Taťána Malá. Šéfem poslanců ODS bude dál Marek Benda
Brífink hnutí ANO

Z příspěvků si poslanecký klub hradí kromě nákladů na běžný provoz například odborná stanoviska a expertizy nebo pronájem prostor k jednání mimo sněmovnu či zahraniční cesty svých členů. Frakce z příspěvku mohou platit také pohoštění při pracovních jednáních. Kluby musí vést o využití peněz účetní záznamy. Peníze, které frakce nevyužijí, musejí koncem kalendářního roku nebo v případě zániku vrátit do sněmovního rozpočtu.

Další projednávané body

Na dopoledním programu je novela zákona o silničním provozu. Veřejnost by díky ní mohla získat přesnější informace o uzavírkách, parkovištích nebo o dostupnosti veřejné dopravy. Data budou mít lidé k dispozici prostřednictvím informačního systému, který povede Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Policie, silniční správní úřady nebo například hasiči budou muset ŘSD bezodkladně poskytovat aktuální informace.

Více služeb on-line i dražší dálniční známky. Řidiče letos čeká řada novinek
Ilustrační foto

Další předlohou v prvním čtení je nový zákon o účetnictví. Vedle jednodušších odpisů má přinést podnikatelům i možnost účtovat ve vícero takzvaných funkčních měnách.

Poslanci se na čtvrteční schůzi zabývají novým zákonem o účetnictví, který má kromě jiného zjednodušit podnikům a podnikatelům odpisy. Probrat by měli rovněž novelu, která má veřejnosti zpřístupnit víc údajů o dopravě. V úvodu schůze schválili pravidla, podle nichž budou poslanecké kluby dostávat ze sněmovního rozpočtu peníze na svůj provoz. Odpoledne dolní komoru čekají tradiční ústní interpelace na členy vlády.
Češi umírají předčasně hlavně v severních regionech. Data ukazují, kde se žije nejdéle

Mapové výstupy ukazují, kde v České republice lidé nejčastěji umírají před 65. rokem života, kolik potenciálních let života se tím ztrácí a kde mají největší naději na dožití. Přehledná vizualizace velkých dat zobrazuje rozdíly na úrovni všech 206 správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
O víkendu se ochladí, místy může sněžit

V závěru týdne se v Česku ochladí. V Čechách se budou denní teploty v neděli držet do deseti stupňů, v polohách nad 700 metrů může padat sníh, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ČEZu loni klesl čistý zisk meziročně o 1,7 miliardy korun

Energetická skupina ČEZ v loňském roce vydělala 27,4 miliardy korun. Čistý zisk tak meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy na 5,8 procenta. Hlavní příčinou poklesu byly vyšší odpisy. Mírně klesly rovněž zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA), provozní výnosy i zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je rozhodující pro dividendu. Navzdory tomu podnik překonal svá původní očekávání pro hospodaření v loňském roce. Vyplývá to z údajů, které ČEZ ve čtvrtek zveřejnil.
Inspekce zadržela rumunské kamiony, udělila rekordní kauci a pokuty

Inspekce silniční dopravy (INSID) udělila rekordní kauci a pokuty v hodnotě 1,2 milionu korun rumunské dopravní společnosti, které zabavila tři kamiony. Dva překračovaly povolené rozměry šířky i délky, jeden z nich byl delší o 11,5 metru. Na nadrozměrný náklad neměl dopravce povolení. Třetí kamion byl přetížený o dvanáct tun. Ve všech vozech byly tachografy neodpovídající evropské legislativě.
Sněmovna schválila rozpočet pro letošní rok

Poslanecká sněmovna schválila letošní státní rozpočet se schodkem 310 miliard korun. Při schvalování přidala například peníze na sport nebo mládež. Opozice kritizovala mimo jiné podle ní nízké výdaje na obranu. Pro rozpočet hlasovalo 103 poslanců vládní koalice, proti bylo 88 poslanců opozice. Rozpočet nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Již dříve řekl, že ho vetovat nebude. Loni rozpočet skončil s deficitem 291 miliard korun.
Šichtařová nechala notářsky ověřit rezignační dopis, nesplňoval podmínky

Markéta Šichtařová (Svobodní) nechala notářsky ověřit dopis, kterým se vzdává poslaneckého mandátu. Její původní rezignační dopis, který odeslala v úterý předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňoval zákonné podmínky pro složení mandátu právě kvůli chybějícímu ověření. Šichtařovou by měl v dolní komoře nahradit předseda pražské organizace SPD a městský zastupitel Josef Nerušil.
Na Hradecku je šesté ohnisko ptačí chřipky, nákaza zasáhla kachny v Zábědově

V okrese Hradec Králové je další ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu drůbeže. Nákaza zasáhla chov kachen firmy Perena v Zábědově, který je součástí Nového Bydžova. V chovu je ve čtyřech halách třináct tisíc kachen a čeká je likvidace.
