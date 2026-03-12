Poslanci se na čtvrteční schůzi zabývají novým zákonem o účetnictví, který má kromě jiného zjednodušit podnikům a podnikatelům odpisy. Probrat by měli rovněž novelu, která má veřejnosti zpřístupnit víc údajů o dopravě. V úvodu schůze schválili pravidla, podle nichž budou poslanecké kluby dostávat ze sněmovního rozpočtu peníze na svůj provoz. Odpoledne dolní komoru čekají tradiční ústní interpelace na členy vlády.
Poslanecké kluby budou letos dostávat na svůj provoz stejné příspěvky jako loni. Pevná částka podle návrhu činí 27 tisíc korun a základní částka na každého poslance 5845 korun. Za opoziční poslance je dotace ze zákona o třetinu vyšší, bude tedy 7599 korun.
Nejsilnější poslanecká frakce vládního hnutí ANO s osmdesáti poslanci bude dostávat každý měsíc 494 600 korun. Koaliční klub SPD s patnácti členy obdrží 114 675 korun měsíčně a další vládní třináctičlenná frakce Motoristů 102 985 korun za měsíc.
Největší opoziční klub ODS s 27 členy bude pobírat 232 173 korun měsíčně, frakce STAN s počtem 22 poslanců 194 178 korun a osmnáctičlenný klub Pirátů 163 782 korun za měsíc. Na 148 584 korun si přijde klub KDU-ČSL s šestnácti poslanci a na 95 391 korun měsíčně devítičlenná frakce TOP 09.
Z příspěvků si poslanecký klub hradí kromě nákladů na běžný provoz například odborná stanoviska a expertizy nebo pronájem prostor k jednání mimo sněmovnu či zahraniční cesty svých členů. Frakce z příspěvku mohou platit také pohoštění při pracovních jednáních. Kluby musí vést o využití peněz účetní záznamy. Peníze, které frakce nevyužijí, musejí koncem kalendářního roku nebo v případě zániku vrátit do sněmovního rozpočtu.
Další projednávané body
Na dopoledním programu je novela zákona o silničním provozu. Veřejnost by díky ní mohla získat přesnější informace o uzavírkách, parkovištích nebo o dostupnosti veřejné dopravy. Data budou mít lidé k dispozici prostřednictvím informačního systému, který povede Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Policie, silniční správní úřady nebo například hasiči budou muset ŘSD bezodkladně poskytovat aktuální informace.
Další předlohou v prvním čtení je nový zákon o účetnictví. Vedle jednodušších odpisů má přinést podnikatelům i možnost účtovat ve vícero takzvaných funkčních měnách.