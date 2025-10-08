Sněmovní strany postupně ustavují své poslanecké kluby. Předsedkyní poslaneckého klubu ANO by měla být Taťána Malá, řekl České televizi šéf hnutí Andrej Babiš. Ve středu se poprvé v povolební sestavě sejdou poslanci ODS.
Poslanecký klub ANO má vést Taťána Malá
Čtyřiačtyřicetiletá Malá působila v končícím volebním období v ústavně-právním a v mandátovém a imunitním výboru. Vedla podvýbor, který se zabýval problematikou domácího a sexuálního násilí.
Malá kvůli podezření z plagiátorství na začátku července 2018 rezignovala na post ministryně spravedlnosti. Etická komise Mendelovy univerzity tehdy došla k závěru, že se zachovala neeticky, o titul ale nepřijde. Exministryně připustila, že se mohla dopustit chyby, nikoli však úmyslného opisování.
Po volbách před čtyřmi lety čítal klub ANO 72 členů. Předloni v únoru ho opustil Ivo Vondrák a stal se nezařazeným poslancem. V letošních volbách obhájilo mandát 53 poslanců ANO. V klubu tedy bude 27 nových, případně staronových tváří.
V dosavadním volebním období vedla nejpočetnější sněmovní frakci ANO někdejší ministryně financí Alena Schillerová. Místopředsedů měla frakce šest.
Hnutí ANO vyhrálo letošní sněmovní volby se ziskem 80 z 200 mandátů. Nyní se domlouvá s hnutím SPD a s Motoristy na koaliční vládě, která by mohla nahradit nynější kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 premiéra Petra Fialy (ODS).
Ve středu odpoledne se uskuteční také první povolební jednání poslaneckého klubu ODS, oznámil v úterý dosavadní šéf sněmovní frakce občanských demokratů Marek Benda. Poslanecké kluby si na prvních zasedáních obvykle volí své vedení. Benda už dříve uvedl, že se pokračování ve funkci nebrání.
Řada poslaneckých klubů už má vedení
Ve sněmovně bude v novém volebním období celkem osm poslaneckých frakcí, o jednu víc než dosud. Jako první ustavili klub Piráti. Povede ho Olga Richterová.
Vedení klubů si některé strany zvolily v úterý – předsedou klubu Motoristů bude Boris Šťastný, TOP 09 znovu Jan Jakob, KDU-ČSL Tom Philipp a SPD i nadále Radim Fiala.