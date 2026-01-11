V Brně na hlavním nádraží vykolejila lokomotiva, provoz je omezen

Na brněnském hlavním nádraží ráno při posunu částečně vykolejila lokomotiva. Provoz v místě je velmi omezen, většina dálkových spojů jede odklonem podobně jako regionální vlaky, které v některých úsecích ale nahradily i autobusy. Informoval o tom mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka a České dráhy (ČD). Podle Kavky ve vykolejené soupravě necestovali lidé.
Obnovení provozu na nádraží dráhy původně předpokládaly v 11:00, nyní uvádí 12:00.
„Ve stanici Brno hlavní nádraží došlo během posunu k vykolejení lokomotivy jednou nápravou. Provoz je silně omezen nebo veden odklonem,“ uvedl mluvčí Kavka. Lokomotiva vykolejila podle Českých drah přibližně v 07:30.
S ohledem na to mezi hlavním a dolním nádražím v Brně a mezi hlavním nádražím a stanicí Brno-Chrlice jedou náhradní autobusy. Vlaky z Židenic na hlavní nádraží v Brně a dál do Modřic jedou odklonem, to platí i pro vlaky v opačném směru, uvedly ČD.