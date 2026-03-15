Lidé v Kladně demonstrovali za ukončení provozu útulku Bouchalka

V centru Kladna se konala demonstrace za ukončení provozu buštěhradského útulku Bouchalka. Útulek je soukromý, obce a města z Kladenska s ním mají smlouvu o odchytu toulavých psů. Krajská veterinární správa (KVS) a policie jej prověřují kvůli možnému podezření na týrání zvířat. KVS v pátek oznámila, že zatím v útulku nezjistila tak závažné problémy, kvůli kterým by bylo potřeba podat návrh na odebrání zvířat, ale prověřování dalších podnětů pokračuje.
Na náměstí Starosty Pavla přišla řada lidí i s transparenty a někteří i se psy. Téměř uprostřed prostoru byly vystavené řady prázdných psích misek jako symbolu zmařených psích životů. Celkem jich bylo pět set.
Poblíž byly vystavené fotografie, které dokumentovaly dění v útulku včetně údajného týrání. „Chceme, aby město Kladno i další obce ukončily spolupráci s útulkem Bouchalka,“ řekla při projevu influencerka Erika Eliášová, která akci spolu s dobrovolníky zorganizovala.
Péči o psy v útulku Bouchalka kritizuje mimo jiné spolek Unie práv zvířat. Majitelka útulku Eugenie Sychrovská už dříve sdělila, že se do ukončení vyšetřování nebude vyjadřovat.