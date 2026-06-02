Středočeský a Jihočeský kraj od července propojí své dopravní systémy


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Středočeský a Jihočeský kraj propojí od 1. července dopravní systémy PID a nově vznikající jihočeský systém IDESKA. Cestující budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a snadněji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. S jízdenkami PID budou moci cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou, s jihočeským tarifem se dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi či Příbrami. Změny se dotknou i organizace některých autobusových linek.

„Propojení dopravních systémů Středočeského a Jihočeského kraje je dalším krokem k tomu, aby veřejná doprava fungovala jako jeden celek bez ohledu na administrativní hranice. Cestující získají větší komfort, jednodušší orientaci i širší možnosti cestování na jednu jízdenku,“ uvedl středočeský krajský radní pro veřejnou mobilitu Petr Borecký (STAN).

Tarif PID bude nově platit na desítkách autobusových linek na Táborsku a Písecku, tarif IDESKA bude uznáván na linkách PID na Benešovsku, Vlašimsku a Příbramsku. Autobusem bude možné dojet na jízdenku PID až do Písku nebo Strakonic.

Spolu s integrací se upraví i linkové vedení, zejména na Voticku a v širším okolí Benešovska a Sedlčanska. Klíčovou změnou má být podle Drápala přetrasování páteřní linky 401, která nově jako linka 408 propojí Prahu s Táborem přes Sedlec–Prčice.

Jízdné v Praze od ledna částečně zdraží
Ilustrační foto

Autobusová a železniční doprava

Cílem integrace je podle ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeňka Šponara nejen tarifní sjednocení, ale i zlepšení dopravní obslužnosti. „Nové jízdní řády vznikaly na základě připomínek měst, obcí i cestujících a reflektují skutečné přepravní potřeby i poznatky z integrace Voticka, která proběhla už před šesti lety,“ informoval Šponar.

V železniční dopravě bude možné jízdenky PID využít například až do Tábora nebo Plané nad Lužnicí, a to na linkách S90, R49 či R17. Současně se tarif IDESKA rozšíří na vybrané tratě ve Středočeském kraji, mimo jiné na linky do Benešova, Sedlčan nebo Vlašimi. V mezikrajském přesahu si cestující budou moci zvolit, který tarif využijí, případně je kombinovat. U řidiče nebo vlakového doprovodu si budou moci zakoupit kombinované jízdné.

Dopravci v některých krajích přidali nové spoje, slibují lepší dostupnost
Iliustrační foto

Některé spoje autobusů budou kvůli zamezení duplicitám čísel mezi systémy PID a IDESKA přečíslovány. Posíleny budou dálkové mezikrajské linky z Prahy směrem na Písecko, Strakonicko a Prachaticko. Linka 452 bude ve Voticích rozdělena na dvě samostatné linky.

Vznikne i nová linka 459 Olbramovice–Miličín–Tábor propojující tři významné přestupní uzly. Na lince 519 ze Sedlčan do Votic bude zaveden víkendový provoz. Systém PID se rovněž rozšíří o nové mezikrajské linky 438, 451 a 477. Počítá se i s novými víkendovými spoji na dalších linkách.

Novinky k chystaným změnám bude PID zveřejňovat na sociálních sítích, chystá i tištěnou informační brožuru s jízdními řády. Návrhy jízdních řádů najdou cestující na webu.

Výběr redakce

Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

03:05Aktualizovánopřed 16 mminutami
V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

14:42Aktualizovánopřed 23 mminutami
Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

před 54 mminutami
Letový provoz v Belgii zastaví na řadu hodin neohlášená stávka

Letový provoz v Belgii zastaví na řadu hodin neohlášená stávka

před 1 hhodinou
Forman složil poslanecký slib. Sněmovna jedná o navýšení rodičovského příspěvku

ŽivěForman složil poslanecký slib. Sněmovna jedná o navýšení rodičovského příspěvku

14:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Opozice má podpisy na svolání schůze sněmovny k dotacím pro Agrofert

Opozice má podpisy na svolání schůze sněmovny k dotacím pro Agrofert

před 1 hhodinou
Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

01:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi

„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Hmyzem roku vyhlásili čeští vědci kudlanku nábožnou

Kudlanky se v české přírodě šíří více než kdy předtím, pronikají dokonce již i do hor. A navíc se na naše území už možná mohly dostat i další druhy, jež u nás nikdy předtím nenacházely vhodné podmínky. Vědci na to upozornili tím, že kudlanku nábožnou vyhlásili hmyzem roku.
před 22 mminutami

Středočeský a Jihočeský kraj od července propojí své dopravní systémy

Středočeský a Jihočeský kraj propojí od 1. července dopravní systémy PID a nově vznikající jihočeský systém IDESKA. Cestující budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a snadněji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. S jízdenkami PID budou moci cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou, s jihočeským tarifem se dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi či Příbrami. Změny se dotknou i organizace některých autobusových linek.
před 41 mminutami

VideoAntimonopolní úřad připravil návrh zákona, který mu má zpřístupnit důvěrná data, popsali Reportéři ČT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) připravil návrh zákona, který by významně rozšiřoval jeho pravomoci. Umožňoval by mu získávat důvěrné statistické údaje, prolomil by mlčenlivost finančních úřadů vůči němu, a dokonce by ÚOHS mohl vyžadovat údaje o pohybu mobilních telefonů. Posledního zmíněného nároku, který odbor kompatibility Úřadu vlády ČR označil za neslučitelný s právem EU, se ÚOHS po kritice vzdal. V čele úřadu s rozsáhlými pravomocemi a relativně nízkou mírou kontroly stojí od roku 2020 Petr Mlsna. Ten se v minulosti pokoušel ovlivnit skrze soukromé zprávy připomínkové řízení zákona, který měl oslabit jeho silnou pozici v rámci úřadu. Podrobnostem návrhu zákona z pera ÚOHS, postojům politických lídrů vůči němu a minulosti i budoucnosti úřadu se věnoval v pořadu Reportéři ČT Michael Fiala.
před 52 mminutami

ŽivěForman složil poslanecký slib. Sněmovna jedná o navýšení rodičovského příspěvku

Poslanci odpoledne zahájili úvodní debatu o růstu rodičovského příspěvku. Na začátku úterní schůze složil slib nový zákonodárce Motoristů Libor Forman, který nahradil Karla Berana, jenž rezignoval. V úvodním kole by sněmovna v úterý mohla projednat také senátní novelu o odkladu spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro lidi se zrakovým postižením. Před projednáním v prvním čtení je rovněž koaliční novela, která mimo jiné upravuje státní úhradu České poště.
14:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Opozice má podpisy na svolání schůze sněmovny k dotacím pro Agrofert

Opoziční strany posbíraly podpisy pro svolání mimořádné schůze sněmovny kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotacím pro Agrofert, řekl v úterý novinářům předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Návrh podá opozice v řádu dní, doplnila místopředsedkyně strany Olga Richterová.
před 1 hhodinou

„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi

Prevenci proti sexuálnímu zneužívání v církvi, ochranu a podporu obětí a citlivý přístup k nim by mělo zlepšit memorandum o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí (ČBK) a necírkevním spolkem Někdo Ti uvěří. Dokument podepsali pražský arcibiskup Stanislav Přibyl jako místopředseda ČBK a předseda spolku Jiří Kylar.
před 2 hhodinami

Začaly samosběry jahod, lidé si připlatí

Sezona samosběrů jahod se naplno rozbíhá napříč Českem. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu, další spouští sběr během prvních červnových dnů. Ve většině regionů letos lidé zaplatí za kilogram nasbíraných jahod mezi 90 a 99 korunami, což je u řady pěstitelů zhruba o deset korun více než loni.
před 3 hhodinami

Policie stíhá čtyři lidi za obchodování s dívkami na OnlyFans

Policie stíhá čtyři lidi a firmu za obchodování s lidmi. Podle kriminalistů zneužili důvěřivosti a nepříznivé situace desítek mladých dívek, s nimiž uzavírali smlouvy o zastupování na platformě OnlyFans a dalších sociálních sítích. Poté po nich požadovali dodávání explicitnějších erotických materiálů, sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Policie vyzvala případné další poškozené či svědky, aby se přihlásili.
před 4 hhodinami
Načítání...