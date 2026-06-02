Středočeský a Jihočeský kraj od července propojí své dopravní systémy

Středočeský a Jihočeský kraj propojí od 1. července dopravní systémy PID a nově vznikající jihočeský systém IDESKA. Cestující budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a snadněji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. S jízdenkami PID budou moci cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou, s jihočeským tarifem se dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi či Příbrami. Změny se dotknou i organizace některých autobusových linek.
„Propojení dopravních systémů Středočeského a Jihočeského kraje je dalším krokem k tomu, aby veřejná doprava fungovala jako jeden celek bez ohledu na administrativní hranice. Cestující získají větší komfort, jednodušší orientaci i širší možnosti cestování na jednu jízdenku,“ uvedl středočeský krajský radní pro veřejnou mobilitu Petr Borecký (STAN).
Tarif PID bude nově platit na desítkách autobusových linek na Táborsku a Písecku, tarif IDESKA bude uznáván na linkách PID na Benešovsku, Vlašimsku a Příbramsku. Autobusem bude možné dojet na jízdenku PID až do Písku nebo Strakonic.
Spolu s integrací se upraví i linkové vedení, zejména na Voticku a v širším okolí Benešovska a Sedlčanska. Klíčovou změnou má být podle Drápala přetrasování páteřní linky 401, která nově jako linka 408 propojí Prahu s Táborem přes Sedlec–Prčice.
Autobusová a železniční doprava
Cílem integrace je podle ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeňka Šponara nejen tarifní sjednocení, ale i zlepšení dopravní obslužnosti. „Nové jízdní řády vznikaly na základě připomínek měst, obcí i cestujících a reflektují skutečné přepravní potřeby i poznatky z integrace Voticka, která proběhla už před šesti lety,“ informoval Šponar.
V železniční dopravě bude možné jízdenky PID využít například až do Tábora nebo Plané nad Lužnicí, a to na linkách S90, R49 či R17. Současně se tarif IDESKA rozšíří na vybrané tratě ve Středočeském kraji, mimo jiné na linky do Benešova, Sedlčan nebo Vlašimi. V mezikrajském přesahu si cestující budou moci zvolit, který tarif využijí, případně je kombinovat. U řidiče nebo vlakového doprovodu si budou moci zakoupit kombinované jízdné.
Některé spoje autobusů budou kvůli zamezení duplicitám čísel mezi systémy PID a IDESKA přečíslovány. Posíleny budou dálkové mezikrajské linky z Prahy směrem na Písecko, Strakonicko a Prachaticko. Linka 452 bude ve Voticích rozdělena na dvě samostatné linky.
Vznikne i nová linka 459 Olbramovice–Miličín–Tábor propojující tři významné přestupní uzly. Na lince 519 ze Sedlčan do Votic bude zaveden víkendový provoz. Systém PID se rovněž rozšíří o nové mezikrajské linky 438, 451 a 477. Počítá se i s novými víkendovými spoji na dalších linkách.
Novinky k chystaným změnám bude PID zveřejňovat na sociálních sítích, chystá i tištěnou informační brožuru s jízdními řády. Návrhy jízdních řádů najdou cestující na webu.