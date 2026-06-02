Začaly samosběry jahod, lidé si připlatí

Sezona samosběrů jahod se naplno rozbíhá napříč Českem. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu, další spouští sběr během prvních červnových dnů. Ve většině regionů letos lidé zaplatí za kilogram nasbíraných jahod mezi 90 a 99 korunami, což je u řady pěstitelů zhruba o deset korun více než loni.
Ve středočeských Vraňanech začal samosběr 26. května. Kilogram jahod vyjde na 99 korun, zatímco loni stál 89 korun. Farma zároveň od 1. června spouští samosběr hrášku a od poloviny června také meruněk. Zahradnictví Albaflor v Sedlčánkách otevřelo 29. května. Cena letos činí 89 korun za kilogram, loni zákazníci platili o deset korun méně.
Od 29. května sbírají jahody také v Ovocných sadech Bříství, kde kilogram stojí 99 korun. Mezi prvními otevřely také některé moravské plantáže. Například Jahody Šakvice Hustopeče zahájily samosběr 29. května a zákazníci zde zaplatí 90 korun za kilogram. Ovocnářství Buzrla v Moravském Žižkově otevřelo 27. května, cena samosběru činí rovněž 90 korun za kilogram.
V Pileticích u Hradce Králové začal samosběr 1. června. Kilogram jahod vyjde na 99 korun a platit bude možné pouze hotově. První červnový den zahájili samosběr také Starokolínské jahody u Kolína, které patří k nejlevnějším v letošní sezoně. Za kilogram zaplatí zákazníci 80 korun.
Další farmy otevřou během června
Jahodárny Dostálovi otevřou v Brně-Podolí a Olomouci-Nedvězí 2. června, v Prostějově o den později. Na všech plantážích bude cena 99 korun za kilogram a platba pouze v hotovosti. Farma Simandl na Vysočině plánuje otevření během prvního červnového týdne. Cena zůstává na loňských 90 korunách za kilogram.
Jahodárna Kouřim ve Středočeském kraji předpokládá zahájení mezi 10. a 15. červnem. Aktuálně uvádí cenu 99 korun za kilogram samosběru. První červnové dny vyhlíží také Jahodárna Luděk a Irena Bodlákovi mezi Velenkou a Semicemi. Otevření očekávají během prvního červnového týdne a cena byla stanovena na 95 korun za kilogram. Po 15. červnu plánuje samosběr jahod také pražská Kunratická Jahodárna, ceny jsou zde ale stále nejasné.
Některé jahodárny letos neotevřou vůbec
Přestože web Samosběr jahod aktuálně eviduje více než stovku samosběrných míst po celé republice, několik známých plantáží na mapě chybí. Mezi ukončenými provozy je například samosběr jahod Zdice u Berouna, Jiří Bechyně Zvěřetice – Netolice, nebo Jahody z Holešova, kde z technických důvodů přerušili na tři roky pěstování jahod. Zájemci by měli sledovat aktuální informace jednotlivých pěstitelů, protože termíny i otevírací doba se mohou lišit a měnit podle množství dozrálých plodů.