Mrazy zničily půlku úrody, škody půjdou do stamilionů, odhadují ovocnáři


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Dubnové mrazy v sadech tuzemských pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun, řekl v úterý předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Už dříve ovocnáři mluvili o škodách za stovky milionů. Jejich rozsah stále počítají. Přesnější údaje o ztrátách by měli mít k dispozici v příštím týdnu.

Letošní škody by mohly být druhé největší po historickém propadu v roce 2024. Tehdy úroda klesla o dvě třetiny a byla nejnižší za posledních sto let, škody tehdy činily asi 1,3 miliardy.

Večerní mrazy potrápily ovocnáře, víkend však přinese první letní den roku
Ilustrační foto

Sady letos v době vegetace zasáhly dvě vlny mrazů, a to na přelomu první a druhé dubnové dekády a na konci minulého měsíce. Kritický byl podle ovocnářů vpád arktického vzduchu právě na konci dubna, kdy na mnoha místech mráz působil šest až osm hodin a teploty klesaly nejčastěji k minus třem až minus šesti stupňům Celsia.

Kromě jablek budou ztráty i u třešní a broskví

Největší škody ovocnáři předpokládají ve středních, východních a severovýchodních Čechách a části střední i jižní Moravy. Ztráty budou mít i ovocnářské oblasti na východní a severní Moravě a na jihozápadu Čech.

Kromě jablek se čekají výrazné ztráty i na úrodě třešní a broskví. Zhruba o třetinu proti dlouhodobému průměru by se mohla propadnout úroda višní a švestek. Mrazy poničily i výsadby jahodníku. Ztráty mají i školkaři, a to hlavně u ořešáku vlašského, broskvoní, meruněk, třešní, višní, rybízu a angreštu. V kritickém roce 2024 úroda ovoce v Česku klesla na 48 058 tun, loni vzrostla na 146 243 tun. Průměrná roční sklizeň posledních pěti let byla 123 tisíc tun.

Pokračování sucha rovná se další ztráty

Rozsah a kvalitu úrody by mohlo negativně ovlivnit i pokračování nynějšího sucha. Část plodů by mohla propadnout nebo mít menší velikost. Umělou závlahu má asi třetina sadů. Sucho se dle Ludvíka projeví i na nezavlažovaných výsadbách jahodníku. „Vzhledem k velkým škodám z mrazů však budou případné škody ze sucha významně menším problémem,“ sdělil Ludvík.

Případné kompenzace ovocnářům z veřejných zdrojů za škody způsobené mrazem by se podle něj měly řešit na evropské úrovni, jako tomu bylo v roce 2024. Mrazová vlna na přelomu dubna a května postihla i Polsko, Maďarsko a země na Balkáně. Polsko již dle Ludvíka o kompenzace požádalo. „Budeme usilovat o použití evropské koordinované dotace, zasáhlo to i další státy,“ avizoval 30. dubna ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Kompenzace škod

Po mrazech v roce 2024 získalo Česko na kompenzace mrazových škod z Evropské unie asi 380 milionů korun. O podporu tehdy požádalo 539 pěstitelů. Peníze ovocnářům podle jejich vyjádření pomohly přežít a založit loňskou úrodu. V tuzemsku je zhruba 750 ovocnářských podniků.

Na ceny ovoce v obchodech by neměl mít výpadek tuzemské produkce přímý dopad, protože Česká republika je v produkci čerstvého ovoce závislá na dovozu. Soběstačnost v ovoci je na úrovni 30 až 40 procent a ceny v obchodech se řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Ceny by však mohl dle Ludvíka zvýšit výpadek produkce ovoce v Polsku, jehož sady silné mrazy také zasáhly. „Právě na Polsku jsou obchodní řetězce závislé,“ prohlásil Ludvík.

Jarní mrazy ohrožují úrodu ovoce v tuzemsku každoročně. Kromě roku 2024 škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.

Úroda ovoce v Česku byla loni kvůli mrazům nejnižší za sto let
Ilustrační snímek

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie zasahovala v Ústřední vojenské nemocnici i jinde. Zadržela jedenáct lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech jedenáct lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků.
11:32Aktualizovánopřed 29 mminutami

Disciplinární komise rozhoduje o trestu pro Slavii za nedohrané derby

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace řeší trest pro Slavii kvůli nedohranému derby se Spartou. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3:2 pro domácí kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až desetimilionová pokuta.
12:39Aktualizovánopřed 32 mminutami

Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla, volných míst přibylo

Nezaměstnanost v tuzemsku v dubnu klesla oproti březnu o desetinu procentního bodu na 4,9 procenta. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o osm tisíc méně než v březnu. Volných míst přibylo zhruba o tři tisíce na 94 483.
10:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Policie odložila trestní oznámení na poslance Filipa Turka (za Motoristy) ze strany jeho bývalé přítelkyně, která ho vinila z letitého domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i ze znásilnění. Policisté věc odložili kvůli promlčení trestní odpovědnosti. Rozhodnutí dosud není pravomocné, protože si proti němu žena podala stížnost.
před 2 hhodinami

VideoNa Broumovsku se někdo zbavuje cenných plemen psů, popsali Reportéři ČT

Na Broumovsku v česko-polském pohraničí se někdo opakovaně zbavuje psů. Zvířata neznámého původu se objevují v okolí příhraničních obcí. Jde o cennější plemena, konkrétně shiba-inu a kavalír king Charles, která patří k těm často chovaným v nelegálních množírnách. Proto je pravděpodobné, že právě z takových množíren pocházejí. Správkyně útulku v Broumově Jana Slováková se domnívá, že majitel psů se zvířat zbavuje, protože mu nepřinášela zisk. Vyšetřování ale zatím nevedlo ke konkrétnímu výsledku. O tématu pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
před 2 hhodinami

Soud pravomocně uložil řidiči tramvaje prospěšné práce za konflikt s Ukrajinci

Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi dvě stě hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku, páru musí rovněž uhradit odškodné 55 tisíc korun. Rozhodnutí odvolacího Městského soudu v Praze je pravomocné. Bejvl v minulosti vinu popřel, úterní rozhodnutí nekomentoval.
před 2 hhodinami

VideoExpert popsal, jak je to se zodpovědností na školách v přírodě či na výletech

„Škola se nikdy nemůže úplně zprostit odpovědnosti,“ říká o školách v přírodě, školních výletech a zájezdech advokát z právnické fakulty Univerzity Karlovy František Korbel. „Pedagog je odpovědný vždy,“ dodává. Zároveň upozorňuje, že pro zmíněné typy akcí platí různá legislativa. Zmiňuje také, že rodič může vždy odmítnout poslat dítě na jakoukoli akci mimo školu. Podotkl, že obvyklý limit 25 dětí na jednoho pedagogického pracovníka není daný zákonem, ale určuje ho škola v návaznosti na ministerstvo školství. Před akcí trvající přes pět dní musí rodiče dodat potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé se účastnit, a prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, které nesmí být starší než den. Ve Studiu 6 v rozhovoru s Jolkou Krásnou expert rozebral i další podrobnosti ohledně škol v přírodě, které je dobré znát.
před 3 hhodinami
