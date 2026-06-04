EU potvrdila fondu, že postupuje správně při obnovení nárokových dotací pro Agrofert

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve čtvrtek obdržel od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU (DG Agri) potvrzení, že postupuje správně při obnovení nárokových dotací firmám z holdingu Agrofert, uvedl SZIF v tiskové zprávě. Informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise nejsou podle fondu pravdivé. O dopise informoval také Deník N.
SZIF zhruba před měsícem rozhodl na základě analýz o opětovném vyplácení dotací Agrofertu, domluvil se s DG Agri na konkrétním režimu vykazování plateb a zároveň informoval o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmů. Podle dřívějších informací Seznam Zpráv však Komise v dopise uvedla, že dokud nebude vyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), žádné dotace firmám spojeným s předsedou vlády neproplatí.
„DG Agri dnes v rámci dlouhodobé e-mailové komunikace potvrdilo, že postup domluvený se SZIF zůstává v platnosti a že pro výdaje v rámci Společné zemědělské politiky má přednost před médii zmiňovaným bodem v dopise od Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio),“ napsal SZIF.