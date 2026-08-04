Skončila lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb

V úterý skončila lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice či nezávislí kandidáti, kteří chtěli o místa na radnicích nebo v horní komoře Parlamentu letos usilovat, museli nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16:00.
Celorepublikové komunální volby se uskuteční po čtyřech letech 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Ty se budou konat ve 27 obvodech, kde si lidé své zastoupení v horní komoře vybírali před šesti lety.
Registrační úřady budou v příštích dnech zkoumat, zda podané listiny obsahují všechny náležitosti, a případně kandidáty a volební uskupení vyzvou k odstranění závad. O registraci v případě adeptů na senátory rozhodnou nejpozději 21. srpna, u kandidátů na místní zastupitele o den později.
Pokud se v některé obci nenajde dost uchazečů, ministr vnitra tam bude muset vypsat dodatečné komunální volby. Bez zastupitelstva je kvůli tomu už rekordní čtyři roky Brodec na Lounsku, obec tak musí řídit ministerstvem určený úředník.
V senátních volbách podobný problém nikdy nenastal. Letos už v každém z obvodů ohlásili kandidaturu nejméně tři kandidáti. Největší výběr by mohli mít lidé na Plzeňsku, kde nominaci ohlásilo sedm adeptů.
Uchazečů je méně
Hlavně kvůli dohodám opozičních stran a hnutí na společných kandidátech je dosavadní počet uchazečů nižší než v předchozích volbách. Do pondělního odpoledne jich kandidaturu letos ohlásilo 126, což je o zhruba 110 méně než v roce 2020.
V komunálních volbách před čtyřmi lety byla vybrána zastupitelstva 6243 obcí a měst, přičemž z více než 178 tisíc kandidátů jich uspělo 59 228, tedy přibližně každý třetí. Nejvíce zastupitelských křesel bude ze stran a hnutí obhajovat KDU-ČSL před ODS, Starosty a ANO.
V senátních volbách o udržení jedenácti křesel usilují Starostové, o devět mandátů klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty, senátorský klub ANO obhajuje jediný mandát. SPD a Motoristé zastoupení v Senátu nemají.