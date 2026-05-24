Vláda prosazuje odklad některých změn souvisejících s volbami

Česko na podzim čekají senátní a komunální volby. Už letos se počítalo s novinkou – informačním systémem správy voleb. Projekt se má ale nakonec odložit. Podmínkou je rychlá změna zákona, která navíc upravuje i třeba podobu hlasovacích lístků.
Při volbách do Senátu je na každém hlasovacím lístku uveden jeden kandidát. Volič si vybere a nic na lístku neupravuje. Současný, platný zákon to ale měl už letos změnit, kdy všechna jména by byla na jednom. Vedle nich by byl prostor, kde by lidé u vybraného kandidáta udělali křížek. Novela zákona, kterou už schválila vláda, má ale zachovat dosavadní podobu.
Předložili ji senátoři s tím, že změna by mohla být méně přehledná. Tehdejší ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) argumentoval zjednodušením a úsporami. Podle senátorů dosavadní forma může v některých volbách spolu s nově uváděným kódem pomoci slabozrakým a nevidomým.
„Budou moci hlasovat samostatně, protože prostřednictvím toho QR kódu si buď hlasově zkontrolují ten lístek, popřípadě si ho mohou zvětšit obrazově,“ uvedla předkladatelka návrhu Jana Mračková Vildumetzová (ANO).
„To je argument, který určitě může hrát roli, ale máme mnoho typů voleb, kde se volí na jednom hlasovacím lístku. Neviděl jsem důvod, proč by tomu tak nemělo být u senátních voleb,“ podotkl Rakušan.
Obavy o bezpečnost
A není to jediná změna. Návrh také odkládá informační systém správy voleb, který měl fungovat už letos. Ministerstvo vnitra ale stejně jako třeba u eMatrik prosazuje posun. „Ty informační systémy nejsou v takovém stavu, abychom mohli odpovědně říct, že budou na sto procent fungovat a budou na sto procent bezpečné,“ upozornil první náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka.
Právě kyberbezpečnost se má posílit a systém využít až při prezidentských volbách za dva roky. Počítá s elektronickým podáváním kandidátek – letos to nakonec ještě nebude. „Vracíme se k tomu systému, který tady fungoval doposud. Pro lidi se nic nemění a volby proběhnou tak, jak probíhaly do minulého roku,“ konstatoval Klučka.
Někdejší ministr říká, že když resort opouštěl, měl zprávy o tom, že systém může fungovat. Bezpečnostní argumenty chápe a zrychlené projednání odkladu neplánuje blokovat. „Funguje, on by mohl být spuštěn. Pokud tady ale nějaká výhrada je, rozumím současnému ministrovi, že přichází s odkladem. Co bych považoval za hrubou chybu, kdybychom řekli, že takový systém nebude,“ prohlásil Rakušan.
Mračková Vildumetzová upozornila, že volby se blíží a zákon je třeba co nejrychleji schválit. Poslanecká sněmovna by ho mohla projednávat už během června.