Vláda prosazuje odklad některých změn souvisejících s volbami


Česko na podzim čekají senátní a komunální volby. Už letos se počítalo s novinkou – informačním systémem správy voleb. Projekt se má ale nakonec odložit. Podmínkou je rychlá změna zákona, která navíc upravuje i třeba podobu hlasovacích lístků.

Při volbách do Senátu je na každém hlasovacím lístku uveden jeden kandidát. Volič si vybere a nic na lístku neupravuje. Současný, platný zákon to ale měl už letos změnit, kdy všechna jména by byla na jednom. Vedle nich by byl prostor, kde by lidé u vybraného kandidáta udělali křížek. Novela zákona, kterou už schválila vláda, má ale zachovat dosavadní podobu.

Předložili ji senátoři s tím, že změna by mohla být méně přehledná. Tehdejší ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) argumentoval zjednodušením a úsporami. Podle senátorů dosavadní forma může v některých volbách spolu s nově uváděným kódem pomoci slabozrakým a nevidomým.

„Budou moci hlasovat samostatně, protože prostřednictvím toho QR kódu si buď hlasově zkontrolují ten lístek, popřípadě si ho mohou zvětšit obrazově,“ uvedla předkladatelka návrhu Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

„To je argument, který určitě může hrát roli, ale máme mnoho typů voleb, kde se volí na jednom hlasovacím lístku. Neviděl jsem důvod, proč by tomu tak nemělo být u senátních voleb,“ podotkl Rakušan.

Obavy o bezpečnost

A není to jediná změna. Návrh také odkládá informační systém správy voleb, který měl fungovat už letos. Ministerstvo vnitra ale stejně jako třeba u eMatrik prosazuje posun. „Ty informační systémy nejsou v takovém stavu, abychom mohli odpovědně říct, že budou na sto procent fungovat a budou na sto procent bezpečné,“ upozornil první náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka.

Právě kyberbezpečnost se má posílit a systém využít až při prezidentských volbách za dva roky. Počítá s elektronickým podáváním kandidátek – letos to nakonec ještě nebude. „Vracíme se k tomu systému, který tady fungoval doposud. Pro lidi se nic nemění a volby proběhnou tak, jak probíhaly do minulého roku,“ konstatoval Klučka.

Někdejší ministr říká, že když resort opouštěl, měl zprávy o tom, že systém může fungovat. Bezpečnostní argumenty chápe a zrychlené projednání odkladu neplánuje blokovat. „Funguje, on by mohl být spuštěn. Pokud tady ale nějaká výhrada je, rozumím současnému ministrovi, že přichází s odkladem. Co bych považoval za hrubou chybu, kdybychom řekli, že takový systém nebude,“ prohlásil Rakušan.

Mračková Vildumetzová upozornila, že volby se blíží a zákon je třeba co nejrychleji schválit. Poslanecká sněmovna by ho mohla projednávat už během června.

V Praze lidé kvůli cenám častěji shánějí menší byty. Zájem o nové a větší klesá

Poptávka po nových bytech v Praze meziročně klesla, podle developerů dokonce skoro o třetinu. Nejmenší zájem je kvůli vysoké ceně o velké byty. Developeři proto v nových projektech nabízejí především garsonky a dvougarsonky.
VideoČeští pacienti se k inovativním lékům dostávají pomaleji než dřív

O půl roku se v průběhu posledních dvou let prodloužilo čekání pacientů na inovativní lék, ukázala analýza Evropské federace farmaceutického průmyslu. Přístup k němu nemají všichni, a ti, kteří ano, musí pojišťovnu pravidelně žádat o úhradu. „Včasný přístup k inovativní léčbě zabraňuje vyšším nákladům v průběhu rozvinutí nemoci,“ říká ekonom Aleš Rod. Zástupci výrobců teď s ministerstvem jednají o reformě takzvané centrové léčby – aby se moderní přípravky dostaly včas k co největšímu množství pacientů.
Zdražování zrychluje. ČNB inflaci připustit nechce, kabinet to kritizuje

Renomované instituce opouštějí optimistické scénáře a upravují své prognózy. Bankovní asociace i ministerstvo financí nově očekávají letošní inflaci dvě a půl procenta. Důvodem jsou dopady války na Blízkém východě, kvůli které mají navíc příští rok spotřebitelské ceny růst ještě razantněji, a to až nad tři procenta, tedy za hranici tolerančního pásma centrální banky. Její guvernér Aleš Michl růst inflace odmítl připustit i za cenu ekonomických škod, což premiér Andrej Babiš (ANO) kritizuje.
VideoPolitické spektrum: Moravské zemské hnutí, Česká párty, Mourek

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 23. května přijali Pavel Trčala (Moravské zemské hnutí), Václav Musílek (Česká párty) a Petr Špringr (Mourek). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
VideoPlaga s Pospíšilem probrali chystané změny v zákoně o vysokých školách

Rada vysokých škol odmítá návrh na změnu systému řízení. Navrhovaný model – včetně zavedení nové univerzitní rady – podle ní prakticky likviduje nezávislou akademickou samosprávu a je krokem k politizaci vysokých škol. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) ale návrh dává pojistky v tom, že nebude přímá politická možnost ovlivňovat vysoké školy. Zdůraznil ale, že podle něj není akademická svoboda absolutní moc akademických senátů, jak ji prý chápe Rada vysokých škol. Předseda České konference rektorů a rektor VŠCHT v Praze Milan Pospíšil připustil, že nějaká změna nastat musí, neboť zákon je prý přežitý. Poznamenal, že současné návrhy nejsou konečné. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Učitelů byl nedostatek, poslali nás všechny učit, vzpomíná vědkyně

Hydrobioložka Zdeňka Žáková prožila dětství poznamenané druhou světovou válkou. Ještě než se po studiích na brněnské přírodovědecké fakultě mohla věnovat vědecké práci, musela nastoupit na místo učitelky ve Zdounkách u Kroměříže. Později našla zaměstnání v brněnském výzkumném ústavu vodohospodářském, kde se věnovala přírodnímu čištění odpadních vod. Své vzpomínky zachytila v rodinné kronice.
Mladík obviněný z vraždy dívky v Pardubicích je ve vazbě

Soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let vězení, řekl soudce Jiří Procházka. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné, dodal. Na vazební jednání dohlíželi i těžkooděnci se samopaly.
