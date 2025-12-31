Rok 2026 v Česku: Nová vláda, obecní volby i změny v zápisech prvňáčků

Rok 2026 přinese řadu významných událostí a změn, a to i hned ve svém prvním měsíci. Nová vláda Andreje Babiše (ANO) bude v polovině ledna žádat sněmovnu o důvěru. Budoucí prvňáčky čekají přísnější pravidla odkladů docházky a nově také půjdou k zápisu už v lednu místo tradičního dubna. V tuzemsku také s uzavřením posledního dolu na Karvinsku skončí těžba černého uhlí. Na podzim budou lidé po čtyřech letech opět volit své obecní zastupitele a třetina země vybere i nové senátory.
Babišova vláda bude žádat o důvěru
Hned zkraje roku, konkrétně v úterý 13. ledna, bude nově jmenovaná vláda Andreje Babiše (ANO) žádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Koalice ANO, SPD a Motoristů bude potřebovat hlasy většiny přítomných poslanců. „Očekávám, že vláda získá důvěru bez potíží, má ve sněmovně dostatečnou většinu,“ poznamenal politolog Josef Mlejnek z Katedry politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
V druhé půlce ledna se bude konat volební kongres ODS. Expremiér Petr Fiala po téměř dvanácti letech v čele strany končí, delegáti tak budou volit nového předsedu. Favoritem je exministr dopravy Martin Kupka, o předsednický post usiluje i místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan.
Volby do zastupitelstev i Senátu
Na podzim, přesněji 9. a 10. října, půjdou lidé po čtyřech letech opět volit do zastupitelstev obcí, v jedné třetině země budou vybírat i své zástupce v Senátu. Případná druhá kola voleb do horní parlamentní komory budou o týden později, v pátek 16. a sobotu 17. října. Poprvé jsou termíny jasné předem – a to díky novele ústavy, která tento typ voleb „umístila“ vždy na konec prvního říjnového týdne. Dosud lidé znali termín voleb až poté, co ho vyhlásil prezident.
Okamžitý vliv voleb na poměr politických sil v zemi politolog Mlejnek neočekává. „Bezprostředně celostátní politiku neovlivní. Poměr sil v Senátu se patrně příliš nezmění,“ míní. Ale dodává, že v delším časovém horizontu může být vliv patrný. „Komunální volby mohou přinést úspěch politikům, kteří se pak prosadí i na celostátní scéně,“ vysvětlil.
Vyšší minimální mzda, změny v podpoře v nezaměstnanosti
Minimální mzda v příštím roce vzroste pravidelnou valorizací o 1600 na 22 400 korun měsíčně. Odpovídající hodinová mzda při týdenní čtyřicetihodinové pracovní době bude nově 134 korun. Přilepší si i starobní důchodci – v průměru budou brát 21 786 korun, tedy o 668 korun víc než letos. Učitelům a akademikům stoupnou od 1. ledna tarify o sedm procent. Asistentům pedagogů a některým lektorům poroste tarif fixně o dva tisíce měsíčně.
Od ledna se také změní systém podpory v nezaměstnanosti. Zatímco dosud lidé pobírali v prvních měsících 65 procent svého průměrného měsíčního výdělku, nově to bude 80 procent. Podpora v posledních měsících naopak klesne ze současných 45 na 40 procent. Změní se také věková hranice pro to, jak dlouho může člověk podporu pobírat. Nejkratší podporu, maximálně pět měsíců, dosud brali lidé do 50 let, nově se tato hranice posouvá na 52 let. Zároveň se mění věk pro pobírání nejdelší podpory, a to ze současných 55 na 57 let. Stát už také nebude „trestat“ nižší podporou ty, kteří odešli z práce z vlastní vůle.
Zdraží dálniční známky i pražská MHD
Lidé si v novém roce připlatí za celoroční dálniční známky, jejich cena se zvýší o 130 na 2570 korun, stoupnou i ceny dálničních známek na kratší dobu. V Praze vzroste cena jednorázových jízdenek v hromadné dopravě, lidé zaplatí víc i za jízdu „načerno“ – namísto dosavadní tisícovky to bude 1500 korun. A v případě, že nezaplatí pokutu na místě nebo do patnácti dní, dokonce 2000 korun.
Odklady docházky jen ze zdravotních důvodů, mění se i termíny zápisů
Ve školství jsou zásadní změnou nová pravidla pro odklad školní docházky. Nově bude možný jenom ve výjimečných případech, kdy zdravotní stav dítěte dlouhodobě znemožňuje jeho účast ve vyučování. Už nebude stačit doporučení od pediatra jako dříve, ale bude potřeba posouzení klinického psychologa nebo odborného lékaře. Nová pravidla platí pro děti narozené mezi 1. zářím 2019 a 31. březnem 2020. Děti narozené později mohou dostat odklad ještě podle starých pravidel. Prvňáci, kteří do školy nastoupí v září, už ale nebudou moci žádat o dodatečné odklady.
Mění se i termíny zápisů. Do základních škol budou místo tradičního dubna už od 15. ledna do 15. února. Děti by tím dle ministerstva školství měly získat více času na přípravu a dohnání případných nedostatků. Dřívější zápisy budou také v mateřských školách – mezi 15. březnem a 15. dubnem.
Bude méně pohotovostí, rozšíří se preventivní prohlídky
Od ledna se v tuzemsku zredukuje síť lékařských pohotovostí, které zároveň přejdou z krajů na zdravotní pojišťovny. Nově budou zajišťované především u urgentních příjmů nemocnic. Pohotovostí pro dospělé bude o šestnáct méně, dětské zůstanou všude, kde funguje lůžkové pediatrické oddělení. Zubní pohotovosti se budou v krajích řešit převážně centrálně nebo střídáním ordinací. Změna má omezit zneužívání pohotovostí a soustředit péči tam, kde je skutečně potřeba.
Rozšíří se také preventivní prohlídky u praktických lékařů. Nově budou zahrnovat více vyšetření zaměřených například na srdce a cévy, ledviny, cukrovku nebo hladinu krevních tuků. Lékaři mají z výsledků povinně vyhodnotit zdravotní stav pacienta a připravit mu individuální plán léčby nebo změn životního stylu na další dva roky. Novinka čeká i řidiče, kteří dosud museli od 65 let absolvovat pravidelné zdravotní prohlídky. Od roku 2026 budou povinné až o pět let později, tedy od 70 let.
Konec těžby černého uhlí
Ke konci ledna 2026 ukončí provoz poslední činný černouhelný důl v zemi – Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Skončí tak i těžba černého uhlí v celém Česku. Společnost OKD k 31. lednu propustí 750 zaměstnanců, dalších 150 lidí skončí k 28. únoru po ukončení provozu úpravny uhlí. Technická likvidace Dolu ČSM potrvá přibližně tři roky, OKD si na ni ponechá okolo 600 zaměstnanců.
V Praze zakážou elektrické koloběžky, otevře se Dvorecký most
V hlavním městě bude od nového roku platit zákaz poskytování elektrických koloběžek. Podle náměstka pražského primátora pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti) schválilo změnu zastupitelstvo jako celek. „Shoda byla napříč politickým spektrem. Elektrické koloběžky představují prostorový i bezpečnostní problém, provozovatelé nebyli schopni zajistit jejich bezpečný provoz,“ uvedl. Novinka čeká i na chodce a cyklisty, kterým se otevře Dvorecký most mezi Prahou 4 a Prahou 5. „Nabídne významné propojení dvou tramvajových tratí i několika autobusových linek,“ dodal Beránek.
Jedenáct volných dnů
V roce 2026 připadá na všední dny celkem jedenáct státních svátků. Pouze 5. červenec, kdy si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, bude v neděli, a druhý svátek vánoční 25. prosince v sobotu. Volných dní tak bude o jeden více než v letech 2024 a 2025.
Soudní líčení: Feri, Cimický nebo Dozimetr
Soudy se v roce 2026 vrátí k mnoha sledovaným kauzám. Hned zkraje roku, 15. ledna, Okresní soud v Teplicích rozhodne o případném podmíněném propuštění bývalého politika TOP 09 Dominika Feriho. Ten si odpykává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Vinu dlouhodobě odmítá.
Později v lednu bude Obvodní soud v Praze 8 znovu projednávat případ psychiatra Jana Cimického, který čelí obžalobě ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. Soud původně sedmasedmdesátiletého psychiatra odsoudil na pět let vězení, odvolací soud ale rozhodnutí zrušil. Cimický vinu odmítá.
V únoru se Obvodní soud pro Prahu 9 bude dále zabývat kauzou ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku, známou jako Dozimetr. Aktuálně čelí obžalobě celkem čtyři lidé, mimo jiné někdejší náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Toho považuje dozorující státní zástupce Adam Borgula za hlavu celé zločinecké skupiny. Další čtyři muže už soud pravomocně uznal vinnými a potrestal podmíněnými nebo peněžitými tresty.
Zatím bez určení konkrétního termínu zůstávají kauza Čapí hnízdo a případ kontroverzních plakátů SPD z loňské předvolební kampaně. Pokud sněmovna svého předsedu Tomia Okamuru (SPD) a premiéra Andreje Babiše (ANO) nevydá, soudní řízení bude pokračovat jenom s europoslankyní Janou Nagyovou (ANO) a SPD jako právnickou osobou.
Dorazí Nick Cave, Lorde nebo Iron Maiden
Na pódiích po celé republice se v roce 2026 představí ikony světové hudební scény. V červnu dorazí na festival Rock for People heavymetalová skupina Iron Maiden, která zde oslaví i padesát let na scéně. Spolu s ní na festival zavítá i britská kapela Gorillaz nebo jednatřicetiletá zpěvačka Halsey. Na pražský festival Metronome Prague přijede v červnu zpěvák Nick Cave se skupinou The Bad Seeds nebo skladatel a frontman skupiny The Police Sting.
O měsíc později přivítají diváci festivalu na Colours of Ostrava duo Twenty One Pilots, amerického zpěváka Teddyho Swimse nebo novozélandskou interpretku Lorde. Objeví se zde i americký skladatel, zpěvák a DJ Moby. „Po dlouhých sedmnácti letech se do Česka vrací pionýr elektronického soulu, který začínal s ravem, v poslední době se ale nořil do vod ambientu,“ uvedl dříve mluvčí akce Ondřej Bambas. Červencový festival Masters of Rock navštíví americký metalový interpret Marilyn Manson.
Olympijský festival i mistrovství světa v krasobruslení
Největší sportovní událostí roku 2026 jsou únorové Zimní olympijské hry v Itálii. V tuzemsku se symbolicky propojí s českobudějovickým olympijským festivalem. „Návštěvníci si budou moci vyzkoušet všechny sporty. Lidé si budou moci zahrát hokej, zabruslit si, zalyžovat, jet na snowboardu nebo bobech a zkusit si třeba biatlon nebo i curling,“ avizoval předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
Hned v lednu se v Novém Městě na Moravě uskuteční také Světový pohár v biatlonu. V březnu bude Praha hostit mistrovství světa v krasobruslení. Do Česka se šampionát vrátí poprvé po třiatřiceti letech.
