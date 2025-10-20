Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. V pondělí dopoledne to schválili radní města. Důvodem je dlouholetá kritika vozítek ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy, podle kterých parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé především z řad turistů nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce. Město rovněž vypoví nájem stanoviště pro turistické fiakry na Staroměstském náměstí.
Nový systém regulace připravuje město od loňska a bude založený na smlouvách mezi městskou Technickou správou komunikací (TSK) a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jenom na místech k tomu určených. Sdílené elektrokoloběžky tuto možnost mít nebudou, čímž se fakticky znemožní jejich poskytování. TSK je podle schváleného materiálu bude v případě neoprávněného parkování v ulicích odstraňovat.
Poskytovatelé povolených dopravních prostředků budou městu platit za využívání míst pro parkování poplatek 25 korun měsíčně za každé kolo či elektrokolo. Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) materiál radním předložil již letos v červnu, nepodpořili jej však jeho koaliční partneři ze SPOLU a STAN. V září pak zastupitelé radě uložili, aby zavedení systému schválila v říjnu s platností od ledna.
Nehodovost nebo porušování předpisů
Soukromoprávní postup, který město zvolilo, podle dřívějších Hřibových vyjádření ve společném stanovisku doporučila ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu. Sdílené elektrokoloběžky mají podle předloženého materiálu řadu negativních dopadů, jako je vysoká nehodovost, porušování dopravních předpisů či narušování veřejného pořádku.
Město chce podle dokumentu podporovat sdílenou mobilitu Pražanů, ale elektrokoloběžky často nejsou využívány jako dopravní prostředek, ale spíše jako zdroj zábavy na místech, která nejsou určena k provozu jakéhokoli dopravního prostředku, jako jsou parky či chodníky. Zvolený postup se nemá dotknout soukromě vlastněných koloběžek Pražanů.
Elektrokoloběžky dlouhodobě kritizuje radnice Prahy 1, která k tomuto a dalším tématům ohledně turistického ruchu souběžně s uplynulými sněmovními volbami uspořádala místní referendum. V tom obyvatelé první městské části podpořili snahy o omezení, ale zároveň i úplný zákaz elektrických koloběžek v centru. Praha 1 také v srpnu umístila značky zakazující vjezd elektrickým koloběžkám do Nerudovy ulice.
Fiakry na Staroměstském náměstí
Radní v pondělí také schválili vypovězení nájemní smlouvu s Cechem fiakristů a povozníků Čech a Moravy na stanoviště fiakrů na Staroměstském náměstí. Město od roku 2023 vyřadilo fiakry z takzvaného tržního řádu, což je městské nařízení určující místa, kde je možné provozovat obchodní činnost. Povozy tak měly skončit, v ulicích centra však jezdí i nadále. Kroky a argumentaci města dříve kritizovali fiakristé či opoziční ANO.
Smlouva na pronájem místa na Staroměstském náměstí byla uzavřena v roce 1994, magistrát ji nyní vypoví s okamžitou platností. Kromě nesouladu s tržním zájmem to podle radními schváleného dokumentu odůvodňuje také obecným zájmem na ochraně zdraví koní, kteří podle vedení města v ulicích trpí.
Fiakristé tvrdí, že koně netrpí, a kroky směřující k omezení povozů v minulosti kritizovali. Začátkem roku 2022 ještě před úpravou tržního řádu magistrát na pokyn zastupitelstva vytvořil pracovní skupinu, která měla otázku řešit. Podle schváleného dokumentu však nepřinesla nová zjištění, která by měla vést k zachování povozů.
„Pracovní skupina nepřijala žádné usnesení, které by vyjadřovalo souhlas s provozem fiakrové dopravy v Praze, či podpořilo její pokračovaní,“ stojí v materiálu.
Konec stoleté tradice, kritizuje ANO
Výpověď smlouvy v pondělí kritizoval opoziční zastupitel a šéf pražské buňky ANO Ondřej Prokop, podle kterého znamená faktický konec více než stoleté tradice fiakrů v Praze. „Fiakristé přitom opakovaně nabízeli městu dialog i ochotu ke kompromisům. Pražské fiakry jsou součástí identity města a zákaz této tradice není řešení. Je to rezignace na úctu k historii a k tomu, co dělá Prahu jedinečnou,“ komentoval.
Město z turistických atrakcí nabízených v centru dříve zakázalo mimo jiné vozítka segway, takzvaná pivní kola nebo vystupování v obřích kostýmech.