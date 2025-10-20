Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. V pondělí dopoledne to schválili radní města. Důvodem je dlouholetá kritika vozítek ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy, podle kterých parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé především z řad turistů nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce. Město rovněž vypoví nájem stanoviště pro turistické fiakry na Staroměstském náměstí.

Nový systém regulace připravuje město od loňska a bude založený na smlouvách mezi městskou Technickou správou komunikací (TSK) a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jenom na místech k tomu určených. Sdílené elektrokoloběžky tuto možnost mít nebudou, čímž se fakticky znemožní jejich poskytování. TSK je podle schváleného materiálu bude v případě neoprávněného parkování v ulicích odstraňovat.

Poskytovatelé povolených dopravních prostředků budou městu platit za využívání míst pro parkování poplatek 25 korun měsíčně za každé kolo či elektrokolo. Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) materiál radním předložil již letos v červnu, nepodpořili jej však jeho koaliční partneři ze SPOLU a STAN. V září pak zastupitelé radě uložili, aby zavedení systému schválila v říjnu s platností od ledna.

Nehodovost nebo porušování předpisů

Soukromoprávní postup, který město zvolilo, podle dřívějších Hřibových vyjádření ve společném stanovisku doporučila ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu. Sdílené elektrokoloběžky mají podle předloženého materiálu řadu negativních dopadů, jako je vysoká nehodovost, porušování dopravních předpisů či narušování veřejného pořádku.

Před pár lety čtyři výjezdy, loni 125. Požárů elektrokol a koloběžek skokově přibylo
Ilustrační foto

Město chce podle dokumentu podporovat sdílenou mobilitu Pražanů, ale elektrokoloběžky často nejsou využívány jako dopravní prostředek, ale spíše jako zdroj zábavy na místech, která nejsou určena k provozu jakéhokoli dopravního prostředku, jako jsou parky či chodníky. Zvolený postup se nemá dotknout soukromě vlastněných koloběžek Pražanů.

Elektrokoloběžky dlouhodobě kritizuje radnice Prahy 1, která k tomuto a dalším tématům ohledně turistického ruchu souběžně s uplynulými sněmovními volbami uspořádala místní referendum. V tom obyvatelé první městské části podpořili snahy o omezení, ale zároveň i úplný zákaz elektrických koloběžek v centru. Praha 1 také v srpnu umístila značky zakazující vjezd elektrickým koloběžkám do Nerudovy ulice.

Fiakry na Staroměstském náměstí

Radní v pondělí také schválili vypovězení nájemní smlouvu s Cechem fiakristů a povozníků Čech a Moravy na stanoviště fiakrů na Staroměstském náměstí. Město od roku 2023 vyřadilo fiakry z takzvaného tržního řádu, což je městské nařízení určující místa, kde je možné provozovat obchodní činnost. Povozy tak měly skončit, v ulicích centra však jezdí i nadále. Kroky a argumentaci města dříve kritizovali fiakristé či opoziční ANO.

Smlouva na pronájem místa na Staroměstském náměstí byla uzavřena v roce 1994, magistrát ji nyní vypoví s okamžitou platností. Kromě nesouladu s tržním zájmem to podle radními schváleného dokumentu odůvodňuje také obecným zájmem na ochraně zdraví koní, kteří podle vedení města v ulicích trpí.

Spor o fiakry v Praze pokračuje. Část vedení města jim chce vypovědět smlouvu
Tažní koně v centru Prahy

Fiakristé tvrdí, že koně netrpí, a kroky směřující k omezení povozů v minulosti kritizovali. Začátkem roku 2022 ještě před úpravou tržního řádu magistrát na pokyn zastupitelstva vytvořil pracovní skupinu, která měla otázku řešit. Podle schváleného dokumentu však nepřinesla nová zjištění, která by měla vést k zachování povozů.

„Pracovní skupina nepřijala žádné usnesení, které by vyjadřovalo souhlas s provozem fiakrové dopravy v Praze, či podpořilo její pokračovaní,“ stojí v materiálu.

Konec stoleté tradice, kritizuje ANO

Výpověď smlouvy v pondělí kritizoval opoziční zastupitel a šéf pražské buňky ANO Ondřej Prokop, podle kterého znamená faktický konec více než stoleté tradice fiakrů v Praze. „Fiakristé přitom opakovaně nabízeli městu dialog i ochotu ke kompromisům. Pražské fiakry jsou součástí identity města a zákaz této tradice není řešení. Je to rezignace na úctu k historii a k tomu, co dělá Prahu jedinečnou,“ komentoval.

Město z turistických atrakcí nabízených v centru dříve zakázalo mimo jiné vozítka segway, takzvaná pivní kola nebo vystupování v obřích kostýmech.

Výběr redakce

Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

11:53Aktualizovánopřed 6 mminutami
Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

05:37Aktualizovánopřed 16 mminutami
Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

před 20 mminutami
Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

před 28 mminutami
Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

před 1 hhodinou
Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený

Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený

před 1 hhodinou
ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

09:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu

Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Regiony

Požár vagonu asi na tři hodiny zastavil provoz na trati na Vyškovsku

Požár vagonu osobního vlaku zastavil ráno asi na tři hodiny provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Poté se začalo jezdit po jedné z traťových kolejí, kolem 8:30 byla trať průjezdná zcela. Záchranáři ošetřili tři lidi.
před 40 mminutami

Kus města je mnohem víc než jen budova, říká architekt nové pražské čtvrti

Praha se dočká staveb od světoznámého architekta Daniela Libeskinda. Autor památníku 11. září v New Yorku se postará o podobu nové čtvrti v Karlíně. „Potřebujeme smysl pro kulturu. Tomuhle sice říkáme bydlení, ale pro mě je to kulturní projekt,“ říká Libeskind. Rozhovor natáčel Filip Karban.
před 59 mminutami

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Začátek podzimu na silnicích je podle policie jedním z kritických období pro řidiče. Ubývá denního světla, jízdu navíc může komplikovat i mokré listí, na kterém hrozí smyk. Dopravní odborníci zkoumají každoročně místa, která jsou pro řidiče nepřehledná a nebezpečná – například křižovatky. Na základě svých zjištění pak mění jejich podobu. Stále však upozorňují, že primárně záleží na chování řidičů.
před 1 hhodinou

Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. V pondělí dopoledne to schválili radní města. Důvodem je dlouholetá kritika vozítek ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy, podle kterých parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé především z řad turistů nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce. Město rovněž vypoví nájem stanoviště pro turistické fiakry na Staroměstském náměstí.
před 1 hhodinou

NKÚ zjistil pochybení u peněz na podporu lesnictví, resort zemědělství to odmítá

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) našel nedostatky při vynakládání peněz na podporu lesnictví. Ministerstvo zemědělství (MZe) například nenaplnilo cíl jednoho z programů zalesnit 920 hektarů, když se podařilo osázet jen asi čtvrtinu. Lesy ČR měly vybudovat 17 retenčních nádrží, ale vznikly jen čtyři, uvedl NKÚ k výsledkům kontroly peněz na podporu lesnictví. Resort zemědělství se závěry NKÚ nesouhlasí. Výsledky kontroly pokládá za formalistické, nezohledňující konkrétní situace a reálné změny v lesnictví.
před 2 hhodinami

Teploty budou nadprůměrné, má však pršet

V pondělí bude v Česku ještě převážně jasno, od úterý se nebe zatáhne a od středy bude i víc pršet. Teploty budou nadprůměrné, ve čtvrtek až 18 stupňů Celsia, před koncem týdne se mírně ochladí. Mrznout by nemělo ani v noci. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 4 hhodinami

Po zákazu pálení nakupují osady na likvidaci listí stroje

Mnozí zahrádkáři nyní během podzimu řeší, co dělat s listím a ořezanými větvemi. Lidé byli zvyklí takový bioodpad spálit, jenže to od března zakazuje nová vyhláška. Některé osady proto nakupují drtiče a štěpkovače, které vyjdou i na desítky tisíc korun. Třeba v Brně na pořízení takového stroje radní schválili dotace. Zatím o ně požádalo pět osad.
před 6 hhodinami

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj vyjádřil jednoznačnou podporu obviněnému hejtmanovi Martinu Půtovi, sdělila předsedkyně zastupitelského klubu SLK Markéta Červinková. Půta, kterého ve středu policie obvinila z neoznámení nabídky úplatku, je předsedou hnutí. Klub zastupitelů ANO, který je v kraji v opozici, už hejtmana kvůli dalšímu stíhání vyzval k rezignaci. S koaličním partnerem SPOLU se SLK sejde v pondělí.
před 15 hhodinami
Načítání...