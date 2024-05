Spor o fiakry v Praze pokračuje. Část vedení města jim chce vypovědět smlouvu

Každý den okruh po historickém centru Prahy jezdí pět kočárů, mezi desátou dopoledne a desátou hodinou večer. Koně se střídají na dvě směny po šesti hodinách. „Jsou to tažné koně a ti jsou zvyklí chodit. Energii ze sebe potřebují dostat ven. Když ji nedostanou, dostanou koliku a umřou,“ říká předseda Cechu fiakristů a majitel koní Josef Kočovský.

Stát na Staroměstském náměstí mohou, prostor jim město pronajímá za milion korun ročně. K tomu ale musí platit pokuty za porušení tržního řádu. „Je to historická smlouva na dobu neurčitou. To, že mají nájemní smlouvu, je neopravňuje k tomu, aby na veřejném prostoru podnikali. Byť souhlasím s tím, že by bylo vhodné nájemní smlouvu ukončit,“ okomentoval situaci radní pro majetek hlavního města Prahy Adam Zábranský (Piráti).

Konec smlouvy a tím i konec fiakrů v centru Prahy podporuje také první městská část. Shoda na tom ale v magistrátní koalici není. Na posledním zasedání chyběl jeden hlas. „Z hlediska welfare zvířat není vhodné, aby koně v centru takto velkého města tahali kočáry s turisty,“ míní Zábranský.