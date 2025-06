Izrael a Jordánsko ničí íránské drony

Izraelské letectvo začalo podle médií sestřelovat íránské drony mířící na židovský stát. Bezpilotní letouny a rakety likviduje ve svém vzdušném prostoru rovněž Jordánsko. Jeruzalém se připravuje na odvetu za noční údery na cíle spojené s jaderným programem Teheránu. V židovském státě platí nouzový stav, lidé vyrazili do obchodů pro zásoby.

V Ammánu se rozezněly sirény leteckého poplachu, informovala agentura AP s odvoláním na místní média. Jordánská státní tisková agentura citovala nejmenovaného vysoce postaveného vojenského činitele, podle nějž byly sestřeleny rakety a drony, u kterých hrozilo, že by dopadly na jordánské území včetně obydlených oblastí.

Izraelská armáda dříve informovala, že na židovský stát míří více než sto bezpilotních letounů. Letectvo je zatím sestřeluje nad územím jiných států, uvedla stanice Channel 12. Jiná média zmiňují třeba Sýrii. Server The Times of Israel píše, že drony, které Jeruzalém nedokáže zlikvidovat, by mohly do země doletět za pár desítek minut.

Izraelská obrana má sice možnost drony zachytit, problém je ale v tom, že letí velmi nízko nad zemí, čímž je vyvážena jejich nízká rychlost. Ve výsledku se tak detekují hůře než rakety, upozornil zpravodaj. „Je to paradox, balistickým střelám, které jsou daleko více smrtící, trvá (cesta z Íránu do Izraele) dvanáct minut. Dají se snadno odhalit kvůli tepelné stopě,“ konstatoval Borek.

Připomněl, že Teherán už dříve varoval, že tentokrát může poslat na židovský stát až stovky raket. „Čeká nás několik těžkých hodin,“ varoval mluvčí izraelské armády Effie Defrin dle listu The Times of Israel.

V Izraeli nyní platí nouzový stav a občané musejí dodržovat pokyny úřadů. Lidé už kvůli očekávané odvetě urychleně vyrazili do obchodů, aby si doplnili zásoby. Školy zůstanou v pátek zavřené a nemocnice mobilizují zásoby krve a propouštějí pacienty, kteří už nepotřebují akutní lékařskou pomoc.

Do úvodních izraelských náletů z noci se zapojilo více než dvě stě letounů izraelského letectva, ty na přibližně stovku cílů shodily přes 330 kusů munice, upřesnil Defrin. Jiní izraelští činitelé upozornili, že operace může trvat několik dnů, uvádí ToI.

Podle Borka v Izraeli zavládlo zvláštní ticho. „Je evidentní, že tento den je jiný. V pátek před začátkem šabatu bývá v Tel Avivu živo,“ popsal zpravodaj. Lidé v případě poplachu mohou zůstat doma, kde často mají jednu zpevněnou místnost, nebo se jít ukrýt do nejbližších komunálních krytů, sdělil Borek.

Podle politoložky Ireny Kalhousové z Univerzity Karlovy je situace mnohem dramatičtější než loni v dubnu a v říjnu, kdy Teherán zaútočil jako první a byl velký tlak ze strany USA, aby odveta Izraele nevyvolala větší eskalaci konfliktu. „Předchozí útoky měly být jakýmsi varováním. Obě strany naprosto otevřeně mluvily o tom, že to má být zpráva oponentovi,“ upozornila expertka s tím, že nyní státy hovoří o masivních útocích a odvetě.

USA tvrdí, že nebyly do izraelského útoku zapojeny, dle prezidenta Donalda Trumpa ale Írán nesmí získat atomovou zbraň. Prezident chce dále jednat o nové jaderné dohodě. Dosavadní rozhovory nicméně k průlomu nevedly.

Americké jednotky nejspíš nebudou nasazeny při případném dalším útoku na Írán, protože takový krok by Trump těžko obhájil u svých voličů, pravděpodobně se ale ve Washingtonu mluví o materiální vojenské pomoci v obraně židovského státu, myslí si politolog Jakub Dopieralla z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„V případě pozemní invaze Íránu do Izraele by se dynamika samozřejmě změnila, nyní ale není navenek definované, co je ta červená linie,“ podotkl odborník.

Podle bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého je současná situace pokračováním války, kterou vede Írán proti Izraeli desítky let. „Co jsme viděli v minulosti – útoky Hizballáhu, útoky hútíů, útoky z Gazy – to vše byla součást íránské války proti Izraeli. Nešlo tedy o první výstřel. Dokud budou v Teheránu vládnout ti samí lidé, co tam vládnou od islámské revoluce, tak válka nemá potenciál skončit,“ obává se expert.