Ropa prudce zdražuje po izraelském útoku na Írán

„Výrazně to zvýšilo geopolitickou nejistotu a vyžaduje to, aby trh s ropou do cen započítal vyšší rizikovou přirážku kvůli možným výpadkům v dodávkách,“ uvedli analytici ze společnosti ING. Podle některých obchodníků nicméně zatím nelze říci, zda útok dodávky ropy z Blízkého východu ovlivní, a bude záviset na tom, jak bude reagovat Írán a zda se zapojí Spojené státy, píše Reuters.

Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí uvedl, že židovský stát čeká „tvrdý trest“. Podle americké diplomacie se Spojené státy na izraelských úderech nepodílely.