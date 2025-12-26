Izrael jako první stát na světě uznal nezávislost Somalilandu

Izrael jako první stát na světě oficiálně uznal nezávislost Somalilandu, samozvané republiky odtržené od Somálska. S odvoláním na komuniké šéfa izraelské vlády Benjamina Netanjahua o tom informovala agentura AFP. Uznání odmítli ministři zahraničí Egypta, Somálska, Džibutska a Turecka.
Podle komuniké podepsali společné prohlášení kromě Netanjahua také izraelský ministr zahraničí Gideon Saar a prezident Somalilandu Abdirahman Mohamed Abdullahi.
„Je to historický okamžik. Srdečně vítáme Netanjahuovo uznání Republiky Somaliland a potvrzujeme připravenost Somalilandu připojit se k abrahámovským dohodám,“ napsal Abdullahi na sociální síti X. Diplomatické vztahy s Izraelem na základě takzvaných abrahámovských dohod zprostředkovaných Spojenými státy v roce 2020 normalizovaly například Spojené arabské emiráty nebo Bahrajn.
Agentura Reuters uvádí, že ministři zahraničí Somálska, Džibutska, Egypta a Turecka odmítají a odsuzují uznání regionu Somaliland ze strany Izraele a zdůrazňují svou plnou podporu jednotě, suverenitě a územní celistvosti Somálska. Nesouhlasu předcházel telefonát egyptského šéfa diplomacie Badra Abdala Atího s jeho protějšky ze zmíněných zemí.
Somaliland je patrně podle dřívějších zpráv médií jednou ze zemí, se kterými Netanjahuova vláda jednala o možnosti přesunout na jejich území Palestince ze zdecimovaného Pásma Gazy. Kromě Somalilandu údajně o této možnosti Izrael vyjednává také s Indonésií, Ugandou či Libyí.
Somaliland se odtrhl před více než třiceti lety
Somaliland jednostranně vyhlásil samostatnost na Somálsku 18. května 1991 poté, co po více než dvou dekádách padl vojenský režim autokratického prezidenta Mohameda Siada Barreho.
Mogadišo, Africká unie ani OSN odtržení neuznaly. Somaliland si ale v průběhu let vybudoval stabilní politické prostředí, které ostře kontrastuje s přetrvávajícími problémy sousedního Somálska, jež se potýká s povstáním Šabábu, islamistické skupiny napojené na Al-Káidu.