Etiopie chce jako první stát světa uznat Somaliland za přístup k moři. Somálsko zuří a vyzývá k zásahu

Somálská vláda odsoudila rozhodnutí Etiopie uznat republiku Somaliland výměnou za přístup k moři a pronájem vojenské základny na pobřeží. Mogadišu to považuje za „porušení“ své suverenity. Informovala o tom německá rozhlasová stanice Deutsche Welle (DW). Somaliland vyhlásil nezávislost na Somálsku v květnu 1991. Přestože nezískal mezinárodní uznání, na rozdíl od zbytku Somálska, kterým otřásají útoky islamistů, zůstává poměrně poklidným regionem.

Dohoda schválená v pondělí by výměnou za formální uznání Somalilandu umožnila Etiopii získat přístup k Adenskému zálivu a hlavním obchodním trasám přes Suez a Rudé moře dál do Indického oceánu. Somaliland podle dohody poskytne Etiopii na dobu padesáti let dvacetikilometrový pás pobřeží a umožní pronajmutí vojenské základny, sdělil podle DW etiopský poradce pro národní bezpečnost Redwan Hussein.