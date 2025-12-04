Prezident na Hradě přijal kandidáta do čela diplomacie Macinku

Důležité
před 40 mminutami

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek na Pražském hradě přijal další tři kandidáty na ministry. Jako poslední za ním dorazil šéf Motoristů a nominant této strany na pozici šéfa diplomacie Petr Macinka. Jeho rozhovor s hlavou státu by se mohl týkat i kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí Filipa Turka, k němuž má Pavel vážné výhrady.

Motoristé původně chtěli do čela diplomacie právě Turka. Macinka měl být naopak kandidátem do čela resortu životního prostředí. Nakonec se ale rozhodli jako vstřícný krok vůči hlavě státu oba nominanty prohodit.

„Domnívám se, že je to varianta mocenských požadavků. Myslím si, že jak Filip Turek, tak Petr Macinka nejsou lidé, kteří by měli kompetence k těmhle resortům. Ani jeden ani k jednomu,“ sdělil politolog z ústecké univerzity Petr Bláha, podle něhož za sebou Macinka ani Turek nemají žádné zkušenosti. „Tam je to opravdu špatně. Je to opravdu o nějaké mocenské pozici,“ doplnil.

„Macinka je ideologicky vyhraněný politik, jehož názory ostře kontrastují s dosavadními postoji tuzemské zahraniční politiky, například v otázkách klimatu, evropské integrace či transatlantických vztahů,“ míní politolog Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Matyáš Strnad. Macinkovo jmenování ministrem zahraničí by podle něj mohlo oslabit důvěryhodnost Česka u klíčových partnerů v EU a NATO, zejména kvůli jeho veřejným výrokům i napojení na euroskeptické a populistické kruhy.

Sám Macinka nicméně v sobotu v pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova sdělil, že neočekává zásadní otočku ve směřování české zahraniční politiky. Například postoj nového kabinetu k Ukrajině prý nebude zásadně odlišný od končící vlády Petra Fialy (ODS).

Podle Pavla je málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem

K nominaci Turka, který čelí mimo jiné kritice za údajné rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích, má ovšem Pavel výhrady a ve čtvrtek prohlásil, že je jen málo pravděpodobné, že se stane ministrem.

„Mohli bychom si říct, že pokud kdokoli není stíhán pro trestný čin nebo se nedopustil vlastizrady, tak může být ministrem,“ sdělil Pavel. Občané demokratické a slušné země by ale měli mít náročnější kritéria, míní. „Ta jsou definována morálkou, etikou a naším vnímáním. Bude dobré, když si tyto věci vyjasníme do budoucna. Nakonec možná bude užitečné, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou pak Ústavní soud rozhodne,“ dodal prezident.

Prezident Petr Pavel

Sám Turek už se nechal slyšet, že chce prezidentovi své kauzy, které označil za „spíš mediální“, vysvětlit. Konkrétní argumenty prý možná podloží i dokumenty.

S většinou kandidátů už prezident hovořil

V uplynulých dnech již hlava státu řadu nominantů na posty ministrů přijala. V pátek se Pavel setkal s kandidáty ANO na ministra školství Robertem Plagou, ministra zdravotnictví Adamem Vojtěchem a na šéfa resortu spravedlnosti Jeronýmem Tejcem. V pondělí na Hrad dorazili další nominanti hnutí ANO: adept na post ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček, kandidátka na post šéfky resortu financí Alena Schillerová a nominant na pozici ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

V úterý pak hlava státu přijala kandidáta ANO na pozici ministra vnitra Lubomíra Metnara, nominantku ANO na post šéfky resortu pro místní rozvoj Zuzanu Schwarz Bařtipánovou a nominanta SPD na post ministra dopravy Ivana Bednárika. Ve středu před Macinkou na Pražském hradě s prezidentem jednali nominanti SPD na ministra obrany Jaromír Zůna a na ministra zemědělství Martin Šebestyán.

Po čtvrtku by tak měl mít prezident za sebou schůzky s dvanácti z patnácti kandidátů, kteří by měli podle představ ANO, SPD a Motoristů doplnit ve společné vládě Andreje Babiše (ANO) jako premiéra. Zbývat budou jednání s Turkem a dalšími kandidáty Motoristů Oto Klempířem na pozici ministra kultury a Borisem Šťastným na post šéfa resortu sportu, prevence a zdraví.

