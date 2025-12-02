Schůzka byla efektivní, řekla Schwarz Bařtipánová po jednání s prezidentem

Živě
Vyjádření Schwarz Bařtipánové po setkání s Pavlem Zobrazit

ŽivěSchůzka byla efektivní, řekla Schwarz Bařtipánová po jednání s prezidentem


2. 12. 2025AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK, ČT24
ŽIVĚ: Vyjádření Zuzany Schwarz Bařtipánové (ANO) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem
Zdroj: ČT24

Prezident Petr Pavel pokračuje v konzultacích s kandidáty na ministry budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Na Hradě se sešel s kandidátkou ANO na ministryni pro místní rozvoj Zuzanou Schwarz Bařtipánovou. Předtím mluvil s pravděpodobným ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO). Jako první kandidát za hnutí SPD své priority Pavlovi představí v úterý Ivan Bednárik.

Bařtipánová byla od roku 2018 starostkou Bíliny, rezignovala letos v listopadu po zisku poslaneckého mandátu. Na MMR již působila na odboru územního plánování.

Pavel zahájil sérii konzultací v pátek a po úterku by měl mít za sebou schůzky s devíti z patnácti ministrů, kteří by měli v možné vládě doplnit potenciálního premiéra Babiše. Podle dřívějších informací by měl Pavel s dalšími kandidáty SPD mluvit ve čtvrtek, následně přijdou na řadu možní ministři za Motoristy.

Návrh programového prohlášení vlády České republiky, listopad 2025
(pdf, 611 kB)
Stáhnout

Prezident má na seznamu kandidátů problém hlavně s nominací poslance Filipa Turka (za Motoristy). Motoristé ho nakonec navrhli na ministra životního prostředí a předsedu strany Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. V pondělí ráno Pavel ČT řekl, že pokud Turek nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra. Šéfem resortu kultury za Motoristy má být poslanec Oto Klempíř, sport by měl mít na starost předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný.

Za ANO by se měli vrátit Alena Schillerová na ministerstvo financí, Karel Havlíček na průmysl, zmíněný Metnar na vnitro, Robert Plaga na školství a Adam Vojtěch na zdravotnictví. Nováčky za ANO by měli být poslanci Aleš Juchelka jako ministr práce, Schwarz Bařtipánová jako ministryně pro místní rozvoj a bývalý sociální demokrat Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti.

SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy zmíněný bývalý šéf Českých drah Bednárik.

