Zelenskyj navrhl výměnu ministra obrany

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že navrhnul změny na ministerstvu obrany. Současného šéfa resortu Denyse Šmyhala chce nahradit nynějším ministrem digitalizace a vicepremiérem Mychajlem Fedorovem. Zelenskyj doplnil, že Šmyhalovi nabídl, aby vedl jinou oblast práce pro stát.

„Rozhodl jsem se změnit formát práce ukrajinského ministerstva obrany,“ oznámil prezident ve svém pravidelném večerním projevu a informoval o navržené změně ve vedení resortu.

„Mychajlo (Fedorov) se intenzivně zabývá otázkami týkajícími se ‚Linie dronů‘ a velmi efektivně pracuje na digitalizaci státních služeb a procesů,“ uvedl Zelenskyj s odkazem na vojenský projekt, jenž si klade za cíl vyvíjet jednotky bezpilotních systémů.

„Společně se všemi našimi vojáky, vojenským velením, národními výrobci zbraní a partnery Ukrajiny je třeba v oblasti obrany realizovat takové změny, které pomohou,“ sdělil dále prezident, který zároveň Šmyhalovi poděkoval za systematickou práci pro stát. Ministerstvo obrany podle Zelenského loni dosáhlo dobrých výsledků.

Započaly vnitřní změny, oznámil Zelenskyj

Šmyhal stál v čele ministerstva obrany země, která se brání plnohodnotné ozbrojené agresi sousedního Ruska, od loňského léta. Před tím byl od roku 2020 premiérem Ukrajiny, než ho na tomto postu loni v červenci nahradila Julija Svyrydenková. Fedorovovi je pouhých 34 let, poznamenala agentura AFP. V Zelenského vládě je od roku 2019.

Ukrajinský prezident dále prohlásil, že pátkem započaly „vnitřní změny, které mají Ukrajinu učinit stabilnější“. „V loňském roce dosáhly státní instituce dobrých výsledků, které je třeba ještě vylepšit. Byly zde však i problémy, které by neměly přetrvávat v novém roce. Proto dochází k personálním změnám a budou následovat další rozhodnutí,“ dodal Zelenskyj.

Dříve během dne hlava státu jmenovala do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Toho na postu nahradí dosavadní šéf vnější rozvědky (SZRU) Oleh Ivaščenko.

