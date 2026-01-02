Zelenskyj jmenoval Kyryla Budanova do funkce šéfa prezidentské kanceláře


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, Kyiv Indepedent

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Informovala o tom agentura AP. Zelenskyj v té souvislosti na síti X zdůraznil, že Ukrajina se nyní musí zaměřit na svou bezpečnost a obranu. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.

Zelenskyj napsal, že se s Budanovem setkal a nabídl mu funkci šéfa prezidentské kanceláře. „V této době se Ukrajina potřebuje více zaměřit na bezpečnostní otázky, na rozvoj Obranných a bezpečnostních sil Ukrajiny, jakož i na diplomatickou cestu jednání, a prezidentská kancelář bude sloužit především k plnění těchto úkolů,“ uvedl ukrajinský prezident. Na Budanovovi ocenil mimo jiné zkušenosti v těchto oblastech.

Zelenskyj uvedl, že novému vedoucímu prezidentské kanceláře uložil, aby ve spolupráci s tajemníkem Rady národní bezpečnosti a obrany Rustemem Umerovem a dalšími vedoucími pracovníky a institucemi aktualizoval a předložil ke schválení základy strategie obrany a rozvoje státu.

Předchozí šéf prezidentské kanceláře Jermak vedl ještě v listopadu tým, který jednal se Spojenými státy o plánu Washingtonu na ukončení rusko-ukrajinské války. Mnohými byl považován za druhého nejmocnějšího muže Ukrajiny. Odvolán byl poté, co ukrajinské protikorupční orgány na podzim začaly vyšetřovat možné rozsáhlé úplatkářské schéma v energetickém sektoru, v němž měl hlavní roli státní provozovatel jaderné energie Enerhoatom.

39letý generálporučík Budanov vedl od roku 2020 ukrajinskou vojenskou rozvědku (HUR). Šéf zpravodajské služby se stal na Ukrajině pojmem a jeho agentura je považována za jednu z nejkompetentnějších institucí v zemi.

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval
Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak

Aktuálně z rubriky Svět

Po požáru baru ve Švýcarsku je až sto lidí v kritickém stavu

Švýcarští vyšetřovatelé pokračují ve vyšetřování příčiny požáru, který ve čtvrtek zachvátil bar v lyžařském letovisku Crans-Montana. Při incidentu zemřelo přibližně čtyřicet lidí, dalších možná až sto třicet utrpělo zranění. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Část obětí tvoří podle tamní policie cizinci, policie pokračuje v jejich identifikaci. Tuzemské ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané.
04:54Aktualizovánopřed 2 mminutami

Zelenskyj jmenoval Kyryla Budanova do funkce šéfa prezidentské kanceláře

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Informovala o tom agentura AP. Zelenskyj v té souvislosti na síti X zdůraznil, že Ukrajina se nyní musí zaměřit na svou bezpečnost a obranu. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.
před 1 hhodinou

Rusko si objednalo smrt velitele. Ukrajinská rozvědka ji nafingovala a inkasovala peníze

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) oznámila, že zinscenovala smrt velitele Ruského dobrovolnického sboru (RDS) Denise Kapustina, aby zabránila jeho zabití, o které usilovala Moskva. RDS bojuje na straně Ukrajiny. HUR také tvrdí, že získala peníze, které na zabití Kapustina vyčlenily ruské tajné služby.
před 1 hhodinou

Kongres zveřejnil výpověď Trumpova vyšetřovatele

Americký Kongres zveřejnil přepis svědectví bývalého zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe, ve kterém obhajoval své rozhodnutí vést dvě nyní již ukončená trestní vyšetřování současného prezidenta Donalda Trumpa. Dokument má 255 stran. Obsahuje otázky zákonodárců a Smithovu obhajobu pokusů stíhat Trumpa za nelegální zadržování utajovaných dokumentů po opuštění úřadu a jeho údajné pokusy zvrátit volby v roce 2020. Trump jakékoliv pochybení odmítal.
před 2 hhodinami

Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, tvrdí Maduro

Venezuela je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či investicích do ropného sektoru. V noci na pátek to prohlásil venezuelský autoritář Nicolás Maduro. Americká administrativa jej bez důkazů viní z toho, že stojí „v čele obchodu s drogami“. Maduro také jednoznačně nepotvrdil úder na venezuelské území, o kterém v minulých dnech informovala americká média.
04:21Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump pohrozil Íránu intervencí na ochranu demonstrantů

Americký prezident Donald Trump uvedl, že pokud Írán bude střílet a zabíjet pokojné demonstranty, přispěchají jim Spojené státy na pomoc. Šéf Bílého domu se takto vyjádřil na své sociální síti Truth Social. Vysoce postavený poradce íránského nejvyššího duchovního Alí Larídžání vzápětí Trumpovi vzkázal, že americká intervence by v regionu rozpoutala chaos.
10:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami

SpaceX plánuje manévry na orbitu, změní dráhy tisíců družic

Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil viceprezident společnosti Michael Nicolls s tím, že změna zajistí větší bezpečnost satelitů.
před 4 hhodinami

Kimova dcera poprvé oficiálně navštívila mauzoleum předků, píší agentury

Dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una poprvé veřejně navštívila mauzoleum, kde jsou pohřbeni její předci a bývalí vládci KLDR. Píší to agentury s odkazem na fotografie zveřejněné severokorejskými médii. Kim Ču-e by se podle analytiků mohla stát nástupkyní po svém otci v severokorejské vládnoucí dynastii.
před 6 hhodinami
