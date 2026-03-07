Slovensko chce zrušit korespondenční volbu. Opozice varuje před omezením hlasování ze zahraničí

Slovensko se chystá zrušit korespondenční volbu. Vládní koalice tvrdí, že chce zabránit podvodům, podle opozice tím ale může ovlivnit volby ve svůj prospěch. Slováci žijící v zahraničí by nově místo pošty hlasovali na ambasádách. Korespondenčně je dosud možné odevzdat hlas v parlamentních volbách a referendech.
Slovenští krajané mohou poslance volit poštou už dvacet let. Letos tak může přijít symbolický dopis na rozloučenou. Vládní koalice chce korespondenční hlasování zrušit a tvrdí, že tím chrání demokratický a tajný charakter voleb.
„Toto je pro vás největší problém, že chceme zabránit falšování a manipulacím při používání takzvaného korespondenčního hlasování přes poštu,“ řekl slovenský premiér Robert Fico (Smer).
Kritici: Pro část voličů bude hlasování nedostupné
Nově by Slováci v zahraničí mohli, podobně jako donedávna Češi, odevzdat hlas pouze na zastupitelských úřadech. Podle kritiků by se tím pro některé voliče volební právo fakticky omezilo.
„Velmi pravděpodobně – a s tím asi počítá vládní koalice – mnoho lidí, kteří by mohli volit a žijí v rozlehlých zemích, jako jsou Kanada nebo Austrálie, jednoduše nepřijde k volbám,“ poznamenal předseda opoziční strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka.
Hlasování poštou využívají desítky tisíc lidí
Právo volit v zahraničí mají podle odhadů statisíce Slováků, většina ho ale nevyužívá. Zájem přesto s každými volbami rostl. Při těch posledních dorazilo poštou necelých 59 tisíc hlasů.
Téměř polovina hlasů mimochodem přišla z Česka. Přestože Slovensko umožňuje hlasování poštou mnohem déle než jeho někdejší federální partner, debata o férovosti voleb se vrací opakovaně. Úřady ale dosud žádné vážnější problémy nehlásily.
Systém funguje podobně jako ten český. Registrovaným voličům přijde obálka, do které vloží vytištěný volební lístek a odešlou ji zpět. V případě Česka na ambasádu, na Slovensku na ministerstvo vnitra.
„Slovensko nevolí na zastupitelských úřadech, protože jich nemá mnoho a volební účast by byla výrazně nižší,“ vysvětlila v září 2023 tehdejší ředitelka odboru voleb ministerstva vnitra Eva Chmelová.
Současně se na Slovensku zvažuje také zvýšení minimálního limitu pro vstup do parlamentu. Pro některé menší strany by tak mohlo jít o symbolický dopis na rozloučenou.