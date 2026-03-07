Izraelské údery na východě Libanonu zabily 41 lidí


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelské vzdušné údery na vesnici Nabí Šít a okolní města na východě Libanonu zabily 41 lidí a dalších 40 zranily. Oznámilo to podle agentur Reuters a AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi mrtvými jsou tři libanonští vojáci, oznámila v sobotu armáda. Předchozí bilance čítala 16 mrtvých. Libanonské militantní hnutí Hizballáh v prohlášení uvedlo, že se v pátek pozdě večer v oblasti střetlo s izraelskými vojáky, kteří tam pronikli ve vrtulnících ve směru od Sýrie. Izrael na oblast podnikl nálety.

Hizballáh zaznamenal „průnik čtyř izraelských armádních vrtulníků ve směru od Sýrie“ v pátek kolem 22:30 (21:30 SEČ), uvedlo hnutí. Po přistání vrtulníků izraelské vojáky konfrontovala skupina ozbrojenců Hizballáhu u hřbitova v Nabí Šít, které leží v kopcích u východního svahu údolí Bikáa. Izraelská armáda podle prohlášení podnikla silné údery před tím, než se stáhla. Zpravodaj AFP v oblasti uvedl, že celou noc slyšel stíhací letouny a intenzivní přestřelky.

Izraelská armáda uvedla, že její jednotky infiltrovaly oblast s cílem nalézt ostatky zajatého letce Rona Arada, který se katapultoval z letadla v roce 1986 nad Libanonem a padl pravděpodobně do rukou Hizballáhu. Mise nalézt Aradovy ostatky byla podle armády neúspěšná.

Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné. Katar vyhlásil stav nouze
Následky útoku na Teherán

Útok nejhlouběji v libanonském území

Jedná se o útok izraelských jednotek nejhlouběji v libanonském území od listopadu 2024, kdy izraelské speciální jednotky v severním Libanonu zajaly Imáda Amháze, jednoho z velitelů námořních sil Hizballáhu.

Šíitské hnutí vyzvalo obyvatele severoizraelského města Kirjat Šmona u hranic s Libanonem, aby se evakuovali a zamířili na jih. Hizballáh neupřesnil, jestli plánuje proti obci útok.

Izraelská armáda vyzvala obyvatele čtvrti na jihu libanonského města Súr, aby se evakuovali. Uvedla, že tam plánuje udeřit na vojenskou infrastrukturu Hizballáhu. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac varoval vládu Libanonu, že pokud neodzbrojí Hizballáh, zaplatí za to „velmi vysokou cenu“.

Izrael tvrdí, že zasáhl na předměstí Bejrútu sídlo výkonné rady Hizballáhu
Následky izraelských úderů v Libanonu

Na Izrael balistickými střelami útočí také Írán

Hizballáh v noci na pondělí zaútočil na Izrael, předtím vyjádřil solidaritu s Teheránem, který od soboty minulého týdne čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda už v pondělí rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Na Izrael balistickými střelami útočí také Írán.

Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu Izraele před útoky Hizballáhu.

Výběr redakce

Rusko zasáhlo bytový dům v Charkově, mezi jedenácti mrtvými jsou děti

Rusko zasáhlo bytový dům v Charkově, mezi jedenácti mrtvými jsou děti

05:11Aktualizovánopřed 25 mminutami
Izraelské údery na východě Libanonu zabily 41 lidí

Izraelské údery na východě Libanonu zabily 41 lidí

před 36 mminutami
Je úlohou vlády se ke zdražování pohonných hmot postavit, říká Pokorná Jermanová

VideoJe úlohou vlády se ke zdražování pohonných hmot postavit, říká Pokorná Jermanová

před 1 hhodinou
Nad Českem se objevil prach ze Sahary, ovlivní počasí následujících dní

Nad Českem se objevil prach ze Sahary, ovlivní počasí následujících dní

před 3 hhodinami
Z Blízkého východu by se do Česka měly vrátit další stovky lidí

Z Blízkého východu by se do Česka měly vrátit další stovky lidí

09:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Prozatímní vláda Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země

Prozatímní vláda Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země

00:27Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Z fasád ruských domů mizí tabulky paměti

VideoZ fasád ruských domů mizí tabulky paměti

před 6 hhodinami
Analog se vrací, filmové fotoaparáty lákají hlavně mladé

Analog se vrací, filmové fotoaparáty lákají hlavně mladé

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko zasáhlo bytový dům v Charkově, mezi jedenácti mrtvými jsou děti

Rusové masivně zaútočili na Ukrajinu, v Charkově zasáhli bytový dům a zabili nejméně jedenáct lidí včetně dvou dětí. Jeden člověk zemřel při ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti. Zraněné hlásí i další města, náletu čelil také Kyjev a ukrajinské železnice. Moskva na sousední zemi zaútočila třemi desítkami raket a téměř pěti sty drony. Kromě toho shodila leteckou pumu na Kramatorsk, který hlásí zraněné včetně dětí.
05:11Aktualizovánopřed 25 mminutami

Izraelské údery na východě Libanonu zabily 41 lidí

Izraelské vzdušné údery na vesnici Nabí Šít a okolní města na východě Libanonu zabily 41 lidí a dalších 40 zranily. Oznámilo to podle agentur Reuters a AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi mrtvými jsou tři libanonští vojáci, oznámila v sobotu armáda. Předchozí bilance čítala 16 mrtvých. Libanonské militantní hnutí Hizballáh v prohlášení uvedlo, že se v pátek pozdě večer v oblasti střetlo s izraelskými vojáky, kteří tam pronikli ve vrtulnících ve směru od Sýrie. Izrael na oblast podnikl nálety.
před 36 mminutami

VideoJe úlohou vlády se ke zdražování pohonných hmot postavit, říká Pokorná Jermanová

Válka na Blízkém východě trvá již týden. I v pátek Izrael a USA bombardovaly íránské cíle. Naproti tomu Írán znovu vyslal rakety na Izrael a státy Perského zálivu. Kvůli ochromení dopravy v Hormuzském průlivu pak cena ropy roste a pociťují to i lidé u čerpacích stanic. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanova (ANO) a europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou shodly, že déletrvající růst ceny pohonných hmot by se odrážel také ve zdražování dalšího zboží. „Bude to v České republice úloha vlády se k tomu postavit a s tím pracovat,“ uvedla Pokorná Jermanová. Nerudová varovala před případným zastropováním cen – to by podle ní mohlo vést k nedostatku benzinu a nafty.
před 1 hhodinou

Z Blízkého východu by se do Česka měly vrátit další stovky lidí

Z Blízkého východu se v sobotu do Česka vrátí další stovky lidí, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Lidé by měli dorazit repatriačními lety z Dubaje ve Spojených arabských emirátech a ze saúdskoarabského Rijádu. Přiletí také letadlo z egyptského Šarm aš-Šajchu, které původně mířilo do Ománu. Do Dubaje odstartovala i pravidelná linka společnosti Smartwings. Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové další letoun přiletí také z letiště Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech.
09:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Prozatímní vláda Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země

Prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok, prohlásil podle agentury Reuters prezident Masúd Pezeškján v projevu odvysílaném v íránské státní televizi. Írán ještě v sobotu ráno podnikl rozsáhlé údery na státy v Perském zálivu, včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Spojené státy uvedly, že v prvním týdnu války proti Íránu zasáhly v této zemi více než tři tisíce cílů.
00:27Aktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoZ fasád ruských domů mizí tabulky paměti

Z fasád domů v ruských městech mizí už čtvrtým rokem takzvané tabulky paměti. Připomínají oběti politických čistek v Sovětském svazu. Odstraňují je neznámé osoby nebo i přímo místní úřady v rámci snahy potlačit vzpomínky na stalinistické represe. Navzdory riziku se tomu snaží čelit ruští občanští aktivisté. Z domů ale nemizí pouze tabulky obětí komunistického teroru. Například v Moskvě někdo opakovaně odstraňuje pamětní desku nezávislé novinářky Anny Politkovské, která byla zavražděna v roce 2006.
před 6 hhodinami

Zelenskyj jako Soros. Orbán staví kampaň na nenávisti vůči Ukrajině

Maďarský premiér Viktor Orbán rozdmýchává před dubnovými volbami nenávist vůči Ukrajině. Výpady vůči Ruskem napadené zemi a jejímu prezidentovi Volodymyru Zelenskému jsou ústředním tématem kampaně, v níž sahá i k manipulacím pomocí AI a vykresluje Kyjev jako největší hrozbu pro Maďarsko. Na jednom z předvolebních plakátů dokonce okopíroval svou starší kampaň, v níž byl nepřítelem číslo jedna finančník George Soros.
před 7 hhodinami

Sankce na ruskou ropu by se daly dál zmírnit, uvedl americký ministr financí

Sankce na ruskou ropu by se vzhledem k napjaté situaci na trhu kvůli válce v Íránu mohly dál zmírnit. Stanici Fox Business to řekl americký ministr financí Scott Bessent. Spojené státy už ve čtvrtek povolily indickým rafinériím nakupovat po omezenou dobu ruskou ropu, která už je naložená na tankerech.
před 11 hhodinami
Načítání...