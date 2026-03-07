Izraelské údery na východě Libanonu zabily 41 lidí

Izraelské vzdušné údery na vesnici Nabí Šít a okolní města na východě Libanonu zabily 41 lidí a dalších 40 zranily. Oznámilo to podle agentur Reuters a AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi mrtvými jsou tři libanonští vojáci, oznámila v sobotu armáda. Předchozí bilance čítala 16 mrtvých. Libanonské militantní hnutí Hizballáh v prohlášení uvedlo, že se v pátek pozdě večer v oblasti střetlo s izraelskými vojáky, kteří tam pronikli ve vrtulnících ve směru od Sýrie. Izrael na oblast podnikl nálety.
Hizballáh zaznamenal „průnik čtyř izraelských armádních vrtulníků ve směru od Sýrie“ v pátek kolem 22:30 (21:30 SEČ), uvedlo hnutí. Po přistání vrtulníků izraelské vojáky konfrontovala skupina ozbrojenců Hizballáhu u hřbitova v Nabí Šít, které leží v kopcích u východního svahu údolí Bikáa. Izraelská armáda podle prohlášení podnikla silné údery před tím, než se stáhla. Zpravodaj AFP v oblasti uvedl, že celou noc slyšel stíhací letouny a intenzivní přestřelky.
Izraelská armáda uvedla, že její jednotky infiltrovaly oblast s cílem nalézt ostatky zajatého letce Rona Arada, který se katapultoval z letadla v roce 1986 nad Libanonem a padl pravděpodobně do rukou Hizballáhu. Mise nalézt Aradovy ostatky byla podle armády neúspěšná.
Útok nejhlouběji v libanonském území
Jedná se o útok izraelských jednotek nejhlouběji v libanonském území od listopadu 2024, kdy izraelské speciální jednotky v severním Libanonu zajaly Imáda Amháze, jednoho z velitelů námořních sil Hizballáhu.
Šíitské hnutí vyzvalo obyvatele severoizraelského města Kirjat Šmona u hranic s Libanonem, aby se evakuovali a zamířili na jih. Hizballáh neupřesnil, jestli plánuje proti obci útok.
Izraelská armáda vyzvala obyvatele čtvrti na jihu libanonského města Súr, aby se evakuovali. Uvedla, že tam plánuje udeřit na vojenskou infrastrukturu Hizballáhu. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac varoval vládu Libanonu, že pokud neodzbrojí Hizballáh, zaplatí za to „velmi vysokou cenu“.
Na Izrael balistickými střelami útočí také Írán
Hizballáh v noci na pondělí zaútočil na Izrael, předtím vyjádřil solidaritu s Teheránem, který od soboty minulého týdne čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda už v pondělí rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Na Izrael balistickými střelami útočí také Írán.
Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu Izraele před útoky Hizballáhu.