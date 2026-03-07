Sankce na ruskou ropu by se daly dál zmírnit, uvedl americký ministr financí

Sankce na ruskou ropu by se vzhledem k napjaté situaci na trhu kvůli válce v Íránu mohly dál zmírnit. Stanici Fox Business to řekl americký ministr financí Scott Bessent. Spojené státy už ve čtvrtek povolily indickým rafinériím nakupovat po omezenou dobu ruskou ropu, která už je naložená na tankerech.
„Mohli bychom ze sankcí vyjmout více ruských dodávek ropy,“ řekl Bessent. Na moři jsou stovky milionů barelů sankcionované ropy, uvedl člen americké vlády. Jeho ministerstvo by mohlo zmírněním sankcí zvýšit globální nabídku. Tato možnost se podle něj v současné době zkoumá.
Ceny ropy v důsledku ochromení dopravy v Hormuzském průlivu po zahájení americko-izraelského útoku na Írán prudce vzrostly. Severomořská ropa Brent se poprvé po zhruba dvou letech dostala nad 90 dolarů za barel a nad 90 USD stoupla i americká ropa WTI. Za celý týden pak WTI vykázala nejvyšší týdenní růst od roku 1983.
Hormuzským průlivem proudí při normálním provozu přibližně pětina světových dodávek ropy. Podle aktuálních informací doprava v této oblasti po zahájení války klesla zhruba o 90 procent.
