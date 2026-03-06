Írán dále útočí na okolní země, v Bahrajnu poničil hotel

Írán v noci na pátek pokračoval v odvetných úderech za americko-izraelské útoky. Íránské vzdušné údery zasáhly v metropoli Bahrajnu hotel a dva domy. Saúdská Arábie zlikvidovala tři rakety mířící na vojenskou základnu, informují tiskové agentury. Írán také uvedl, že vyslal rakety na Tel Aviv. Izraelská armáda avizovala další vlnu úderů na Teherán, oblastní velitelství americké armády (CENTCOM) oznámilo zásah íránské lodě sloužící pro starty dronů.
Teherán pokračuje v odvetných úderech na americké cíle v regionu v reakci na útoky, které proti Íránu v sobotu zahájily Spojené státy a Izrael.
V bahrajnském hlavním městě Manáma byl poničen hotel a dvojice obytných domů, mrtví ani zranění hlášení nebyli.
Protivzdušná obrana v Saúdské Arábii zneškodnila tři střely, které měly podle Rijádu za cíl leteckou základnu Prince Sultána ve východní části země využívanou i americkými letouny.
Ve čtvrtek úlomky z íránských dronů, které zachytila protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů (SAE), zranily v Abú Dhabí šest lidí. SAE podle vyjádření činitelů citovaných listem Wall Street Journal zvažuje možnosti zmrazení íránského majetku v hodnotě miliard dolarů v odvetě za údery.
Protivzdušná obrana SAE od začátku války čelila 196 balistickým střelám vypáleným nad jejich území z Íránu, uvedlo ve čtvrtek na síti X ministerstvo obrany. Zničit se podařilo 181 z nich, třináct spadlo do moře a dvě dopadly na území emirátů.
S útoky se potýká i Katar jako další americký spojenec v oblasti. Katarské úřady v pátek v noci vyhlásily letecký poplach, po několika desítkách minut však hrozba pominula. Katarské ministerstvo obrany uvedlo, že dronový útok na americkou základnu v zemi se podařilo zlikvidovat.
USA oznámily zasažení íránské dronové lodě
USA a Izrael mezitím pokračují v útocích na íránské cíle. „Americké síly nepolevují v misi s cílem potopit celé íránské námořnictvo,“ uvedl CENTCOM na síti X u zveřejněných záběrů zasaženého a hořícího plavidla, které má podle amerického velitelství rozměry „letadlové lodě z druhé světové války“.
Jeden z činitelů velitelství o několik hodin dříve uvedl, že USA již zlikvidovaly dvě desítky plavidel a že počet íránských útoků balistickými střelami od začátku války klesl o devadesát procent.
Izraelská armáda avizovala další vlnu úderů na Teherán, po níž íránská televize podle agentury Reuters informovala o několika explozích v metropoli.
USA a Izrael zahájily údery v sobotu, kdy zabily íránského duchovního vůdce Alího Chameneího a desítky dalších činitelů. Podle prezidenta Donalda Trumpa je cílem zabránit Íránu získat jadernou zbraň; ve čtvrtek Trump řekl, že chce také mít slovo ve výběru nového íránského vůdce.