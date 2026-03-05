Sněmovna reprezentantů odmítla rezoluci omezující Trumpa v úderech na Írán

Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek odmítla demokraty prosazovanou rezoluci, která měla zabránit dalším úderům na Írán bez souhlasu Kongresu, informují tiskové agentury. Opozice nespokojená s tím, že prezident Donald Trump rozpoutal válku bez konzultací se zákonodárci, nepřehlasovala Trumpovy republikány disponující sněmovní většinou. Obdobné usnesení o den dříve neprošlo Senátem.
Zatímco republikáni tvrdí, že Trump měl právo zahájit údery kvůli ohrožení americké národní bezpečnosti íránským vývojem jaderných zbraní, demokraté opakují, že k vyhlášení války je potřeba souhlas Kongresu.
„Donald Trump není král a jestli si myslí, že válka s Íránem je v našem národním zájmu, pak musí přijít do Kongresu a obhájit si to,“ řekl podle AP nejvýše postavený demokratický kongresman ve sněmovním zahraničním výboru.
Republikáni se stejně jako ve středu v Senátu i ve čtvrtek postavili za prezidenta a sněmovna rezoluci odmítla poměrem hlasů 219 ku 212.
Rezoluce po prezidentovi chtěla, „aby nedělal nic“, uvedl republikánský šéf zahraničního výboru sněmovny Brian Mast, který veřejně poděkoval Trumpovi, že zahájením útoku odvrátil bezprostřední hrozbu pro Spojené státy.
Takzvaná rezoluce o válečných pravomocích měla dát zákonodárcům příležitost požadovat schválení Kongresu před provedením jakýchkoli dalších útoků.
Spojené státy a Izrael rozpoutaly válku v sobotu, Trump tvrdí, že podle odhadů potrvá několik týdnů. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na státy, které se náletů na Írán nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny.