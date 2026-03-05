Sněmovna reprezentantů odmítla rezoluci omezující Trumpa v úderech na Írán


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek odmítla demokraty prosazovanou rezoluci, která měla zabránit dalším úderům na Írán bez souhlasu Kongresu, informují tiskové agentury. Opozice nespokojená s tím, že prezident Donald Trump rozpoutal válku bez konzultací se zákonodárci, nepřehlasovala Trumpovy republikány disponující sněmovní většinou. Obdobné usnesení o den dříve neprošlo Senátem.

Zatímco republikáni tvrdí, že Trump měl právo zahájit údery kvůli ohrožení americké národní bezpečnosti íránským vývojem jaderných zbraní, demokraté opakují, že k vyhlášení války je potřeba souhlas Kongresu.

„Donald Trump není král a jestli si myslí, že válka s Íránem je v našem národním zájmu, pak musí přijít do Kongresu a obhájit si to,“ řekl podle AP nejvýše postavený demokratický kongresman ve sněmovním zahraničním výboru.

Republikáni se stejně jako ve středu v Senátu i ve čtvrtek postavili za prezidenta a sněmovna rezoluci odmítla poměrem hlasů 219 ku 212.

Senát USA zablokoval rezoluci usilující o pozastavení dalších úderů na Írán
Ilustrační snímek

Rezoluce po prezidentovi chtěla, „aby nedělal nic“, uvedl republikánský šéf zahraničního výboru sněmovny Brian Mast, který veřejně poděkoval Trumpovi, že zahájením útoku odvrátil bezprostřední hrozbu pro Spojené státy.

Takzvaná rezoluce o válečných pravomocích měla dát zákonodárcům příležitost požadovat schválení Kongresu před provedením jakýchkoli dalších útoků.

Chci být osobně zapojen do výběru příštího lídra Íránu, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump

Spojené státy a Izrael rozpoutaly válku v sobotu, Trump tvrdí, že podle odhadů potrvá několik týdnů. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na státy, které se náletů na Írán nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny.

Výběr redakce

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Dvě desítky států USA chtějí soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

Dvě desítky států USA chtějí soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Sněmovna nevydala Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání

Sněmovna nevydala Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Noemová skončí ve funkci ministryně vnitřní bezpečnosti USA

Noemová skončí ve funkci ministryně vnitřní bezpečnosti USA

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Chci být osobně zapojen do výběru příštího lídra Íránu, řekl Trump

Chci být osobně zapojen do výběru příštího lídra Íránu, řekl Trump

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA

Česko riskuje, že bude mezi státy NATO s nejnižšími výdaji na obranu, řekl velvyslanec USA

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Sněmovna reprezentantů odmítla rezoluci omezující Trumpa v úderech na Írán

Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek odmítla demokraty prosazovanou rezoluci, která měla zabránit dalším úderům na Írán bez souhlasu Kongresu, informují tiskové agentury. Opozice nespokojená s tím, že prezident Donald Trump rozpoutal válku bez konzultací se zákonodárci, nepřehlasovala Trumpovy republikány disponující sněmovní většinou. Obdobné usnesení o den dříve neprošlo Senátem.
před 1 hhodinou

Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné. Katar vyhlásil stav nouze

Íránské drony zranily v Abú Dhabí v Emirátech šest lidí. Katarské úřady vyhlásily stav nouze po explozích v Dauhá, uvedla katarská stanice al-Džazíra. Izraelské letectvo ráno udeřilo na pozice režimu v Teheránu. Reuters večer informovala o vzdušném útoku na ubytovací zařízení poblíž íránského hlavního města. Írán opakovaně vyslal balistické rakety na židovský stát, podle agentury AFP byly v Jeruzalémě slyšet výbuchy. Mohutná exploze se ozvala i na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izraelská armáda vyzvala stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu k okamžité evakuaci, napsala agentura AFP. Lidé mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem může podle armády znamenat ohrožení životů. Už ve středu vyzvala všechny obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na území severně od řeky Lítání, která leží asi 30 kilometrů od izraelských hranic. Armáda to zdůvodnila vojenskými operacemi proti teroristickému hnutí Hizballáh.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Dvě desítky států USA chtějí soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

Skupina 24 států USA se rozhodla zažalovat administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nového globálního cla stanoveného na deset procent. Požaduje, aby soud clo zablokoval a nařídil vrácení peněz, které už byly vybrány. Informovala o tom agentura Reuters, která se odvolává na kancelář generálního prokurátora státu Oregon.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoČínská ekonomika čelí výzvám, stanovený cíl je nejskromnější za desítky let

Čína si stanovila nejméně ambiciózní cíl hospodářského růstu od roku 1991 – čtyři a půl až pět procent. Druhá největší ekonomika světa se potýká s výzvami doma i v zahraničí. Dopadá na ni slabá spotřeba, krize trhu s nemovitostmi, úbytek obyvatel i spory se Spojenými státy. Plán pro pětiletku do roku 2030 schválí zákonodárný sbor, jehož schůze začala v Pekingu. Pozornost analytiků nicméně přitahují prázdná křesla v sále. Jde o nejmenší zasedání v tomto století. 113 funkcionářů chybí a spekuluje se, pro kolik z nich si došla obávaná protikorupční komise.
před 3 hhodinami

Noemová skončí ve funkci ministryně vnitřní bezpečnosti USA

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová k 31. březnu ve funkci skončí. Nahradit ji chce senátorem z Oklahomy Markwaynem Mullinem. Potvrdit ho ve funkci ještě musí Senát, do té doby však může Mullin začít pracovat jako úřadující ministr.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Chci být osobně zapojen do výběru příštího lídra Íránu, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že musí být osobně zapojen do výběru dalšího íránského lídra, přičemž odkázal na příklad Venezuely. Zároveň označil syna zabitého nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího za nepřijatelnou volbu. Šéf Bílého domu to řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajským serverem Axios. Chameneí byl zabit v sobotu na začátku izraelsko-amerických útoků na Írán.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Kubu zasáhl rozsáhlý blackout

Masový výpadek elektřiny zasáhl většinu Kuby, uvedla ve středu tamní státní energetická společnost. Další výpadek v dodávkách proudu nastal i ve čtvrtek. Komunistická vláda na Kubě v poslední době čelí tlaku Trumpovy administrativy, která omezila dodávky ropy do země a ovlivňuje tak i jejich energetiku. Kuba však zažila několik velkých blackoutů ještě před americkými ropnými restrikcemi. Výpadek donutil vládu přerozdělovat klíčové služby jako vývoz odpadu a dopravu. Omezení energií však nezastavilo život ostrovního státu.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...