Dvě desítky států USA chtějí soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

Skupina 24 států USA se rozhodla zažalovat administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nového globálního cla stanoveného na deset procent. Požaduje, aby soud clo zablokoval a nařídil vrácení peněz, které už byly vybrány. Informovala o tom agentura Reuters, která se odvolává na kancelář generálního prokurátora státu Oregon.
Trump novou celní sazbu oznámil koncem února. Reagoval tím na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, který zrušil Trumpova předchozí globální cla uvalená na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977.
Nové clo vstoupilo v platnost minulý týden a opírá se o paragraf 122 obchodního zákona z roku 1974, který prezidentovi umožňuje zavést až patnáctiprocentní cla v případě „velkého a vážného“ deficitu platební bilance. Podle tohoto zákona však mohou taková omezení dovozu platit pouze 150 dní, pokud jejich prodloužení neschválí Kongres.
Trump krátce po zavedení nového cla avizoval, že hodlá jeho sazbu v brzké době zvýšit na patnáct procent. Americký ministr financí Scott Bessent ve středu uvedl, že toto zvýšení se pravděpodobně uskuteční už tento týden.
Uvedenou skupinu tvoří převážně státy vedené demokraty, tedy Trumpovými politickými rivaly. Skupina tvrdí, že nově zavedené clo je rovněž nezákonné. Příslušný zákon má podle ní řešit krátkodobé měnové problémy, nikoli běžné obchodní deficity.
Někteří právní analytici se nicméně podle agentury AP domnívají, že Trumpova administrativa má v tomto případě na své straně silnější argumenty než u cel zavedených podle IEEPA.