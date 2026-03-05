Masový výpadek elektřiny zasáhl většinu Kuby, uvedla ve středu kubánská státní energetická společnost. Tamní komunistická vláda v poslední době čelí tlaku Trumpovy administrativy, která omezila dodávky ropy do země a ovlivňuje tak i jejich energetiku. Kuba však zažila několik velkých blackoutů ještě před americkými ropnými restrikcemi. Výpadek donutil vládu přerozdělovat klíčové služby jako vývoz odpadu a dopravu. Omezení energií však nezastavilo život ostrovního státu.
Kubu zasáhl rozsáhlý blackout
před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters