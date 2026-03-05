Kurdsko-íránské milice podle amerických médií zahájily pozemní operaci v Íránu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Kurdsko-íránské milice zahájily pozemní operaci v severozápadním Íránu. Píše o tom několik amerických médií včetně Fox News nebo serveru Axios. Stanice CNN už ve středu s odkazem na své zdroje informovala, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu.

„Spekulovalo se o tom už nějakou dobu, ostatně o víkendu si americký prezident Donald Trump telefonoval s řadou představitelů některých kurdských milic a frakcí, které jsou sice v Iráku, ale které jsou opozičními frakcemi současnému íránskému režimu,“ popsal zpravodaj ČT v Turecku Andreas Papadopulos.

Tyto frakce podle něj fungují propojeně napříč celým regionem obývaným Kurdy, který zahrnuje nejen Írán a Irák, ale také Sýrii a Turecko. Ministr obrany USA Pete Hegseth ještě před několika hodinami hovořil o tom, že americká armáda žádné plány na zapojení Kurdů do války nemá, upozornil dále Papadopulos.

Nahrávám video
Zpravodaj ČT Andreas Papadopulos o kurdské ofenzivě v Íránu
Zdroj: ČT24

„Některé kurdské frakce už se (ve středu) večer ozvaly, že nejsou součástí války v Íránu,“ pokračoval zpravodaj ČT. To se týká zejména největší kurdské exilové politické íránské strany Kurdská demokratická strana Íránu (KDPI). Neznamená to však, že zprávy amerických a izraelských médií nemohou být pravdivé, doplnil Papadopulos.

Poukázal na to, že kurdských frakcí a skupin v Iráku, které mají „nevyřízené účty“ se současným íránským režimem, je minimálně pět. Ty mají více než tisíc bojovníků i dostatečnou vojenskou výbavu k uskutečnění této invaze. Nedisponují však takovými počty bojovníků na to, aby mohly čelit Íránským revolučním gardám. Podle Papadopulose je počet neúměrný v poměru zhruba deset ku jedné.

„Veškeré plány a analýzy, které unikly do médií, které počítaly se zapojením Kurdů, niky nehovořily o nějaké dlouhé, táhlé ofenzivě směrem a Teherán. Spíše se jejich zapojení mělo týkat zaměstnání Íránských revolučních gard na západě a severozápadě země,“ dodal Papadopulos s tím, že záměrem mělo být zaměstnání gard „něčím jiným, než potlačováním protestů ve velkých íránských městech“.

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

