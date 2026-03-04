Hizballáh se nevzdá, řekl jeho šéf. Macron odrazuje Netanjahua od pozemní ofenzivy

Izraelské údery v Libanonu ve středu podle tamního ministerstva sociálních věcí zabily dvacet lidí, píše Reuters. Šéf tamního teroristického hnutí Hizballáh Naím Kásim večer prohlásil, že se skupina nevzdá, bez ohledu na to, jak velké budou oběti. Francouzský prezident Emmanuel Macron požádal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby upustil od pozemní ofenzivy v Libanonu. Izraelská armáda dříve během dne vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve středu v pozdním odpoledni uvedlo, že od pondělí bylo při izraelských operacích v Libanonu zabito 72 lidí a dalších 437 bylo zraněno. Mírová mise OSN v Libanonu (UNIFIL) stanici BBC sdělila, že armáda židovského státu vstoupila do několika libanonských vesnic blízko takzvané modré linie, jež odděluje Izrael a Libanon. Bližší podrobnosti mise OSN nesdělila.
V brzkém odpoledni izraelská armáda vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na území severně od řeky Lítání, která leží asi třicet kilometrů od hranic s židovským státem. Výzvu zdůvodnila chystanými vojenskými operacemi proti Íránem podporovanému Hizballáhu. Exploze se mezitím podle BBC ozývaly také v Bejrútu.
Šéf Hizballáhu Kásim večer označil údery na Libanon za předem připravenou agresi. Vyzval k „zastavení izraelsko-americké agrese“ a stažení sil židovského státu z Libanonu.
„Hizballáh a jeho islámský odpor reagují na izraelsko-americkou agresi, a to je legitimní právo. Naší volbou je čelit jí až do nejvyšší oběti a nevzdáme se,“ prohlásil vůdce Hizballáhu ve svém prvním projevu od sobotního začátku americko-izraelského útoku na Írán.
Hizballáh v noci na pondělí zaútočil raketami a drony na izraelské území. Předtím vyjádřil solidaritu režimu v Teheránu.
Libanonská vláda už v pondělí rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Jeruzalém na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu, které pokračují.
Macron se obrátil na Netanjahua
Francouzský prezident Macron označil poslední vývoj v Libanonu za velmi znepokojivý. Apeloval na izraelského premiéra Netanjahua, aby Jeruzalém zachoval územní celistvost Libanonu a upustil od pozemní ofenzivy v zemi.
AFP píše, že francouzský prezident hovořil s Netanjahuem poprvé od začátku léta 2025. Vztahy mezi oběma státníky se zhoršily v srpnu, kdy Francie oznámila svůj záměr uznat Stát Palestinu.
Macron hovořil i s představiteli Libanonu. „Znovu jsem zdůraznil, že Hizballáh musí okamžitě zastavit útoky na Izrael a další země. Tato eskalační strategie představuje závažný omyl, který ohrožuje celý region,“ napsal po rozhovoru s libanonským prezidentem Josephem Aúnem a premiérem Naváfem Salámem.
Podle Macrona je důležité, aby se strany vrátily k dohodě o příměří. „Naše solidarita s libanonským lidem a náš závazek k regionální stabilitě zůstávají v centru našeho úsilí,“ doplnil.
Francie bude podle něj pokračovat v podpoře libanonských ozbrojených sil, aby se mohly „vypořádat s hrozbou, kterou představuje Hizballáh“. Upozornil také na humanitární krizi v jižním Libanonu a slíbil, že Paříž přijme okamžitá opatření na podporu vysídleného obyvatelstva.
Podle informací z okolí francouzského prezidenta večer kontaktoval Macrona americký prezident Donald Trump, napsaly agentury. „Upozornil prezidenta Trumpa na situaci v Libanonu, kterou Francie nadále pozorně sleduje,“ sdělil AFP zdroj blízký Macronovi.