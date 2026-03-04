V Británii zatkli tři muže podezřelé ze špionáže pro Čínu

Britská policie zadržela trojici mužů podezřelých ze špionáže pro Čínu, měli mít vazby na britský parlament. List The Guardian píše, že jeden z nich je partnerem současné poslankyně labouristické strany, druhý pak bývalé zákonodárkyně této strany. Čínská ambasáda se k případu nevyjádřila. Tajná služba MI5 loni varovala před rostoucí čínskou snahou dostat se k informacím. Ve středu také stanuli před soudem dva muži obvinění ze sledování hongkongských prodemokratických aktivistů v Británii.
Britská policie oznámila, že protiteroristický oddíl zadržel 39letého muže v Londýně a dva další muže ve věku 43 a 68 let ve Walesu. Všichni jsou nyní ve vazbě.
„Vždy se postavíme jakékoli zemi včetně Číny, která se pokusí narušit chod nebo podrývat integritu našich demokratických institucí,“ řekl podle Reuters náměstek ministryně vnitra Dan Jarvis, který ovšem odmítl k případu sdělit podrobnosti.
Labouristé neoficiální informaci o jejich úzkých vazbách na své političky zatím nekomentovali. Naproti tomu poslanec opozičních konzervativců Kieran Mullan vyzval ke zveřejnění identity dosud aktivní poslankyně, díky němuž by podle něho mohli ostatní poslanci poskytnout informace důležité pro vyšetřování.
Britské tajné služby v posledních letech varují před zvýšenou aktivitou čínských špionů, která je zaměřena mimo jiné právě na parlament. Šéf kontrarozvědky MI5 Ken McCallum loni v říjnu uvedl, že asijská velmoc představuje každodenní hrozbu pro britskou bezpečnost.
Podobný případ, který skončil stažením žaloby
Před třemi lety policie zadržela dvojici Britů s vazbami na parlament, proti nimž později prokuratura vznesla obvinění ze špionáže. Mediálně sledovaný případ byl však krátce před začátkem soudního řízení loni v září zastaven, když státní zastupitelství stáhlo žalobu s odůvodněním, že vláda odmítla označit Peking za hrozbu pro národní bezpečnost. Vláda uvedla, že stažení jejich obvinění lituje.
Čínským zájmům podle prokuratury sloužili také dva muži ve věku 38 a 65 let, kteří ve středu stanuli před londýnským soudem. Držitelé čínského i britského občanství Chi Leung Wai a Chung Biu Yuen čelí obvinění kvůli tomu, že sledovali hongkongského disidenta Nathana Lawa a další aktivisty žijící v Británii.
Záznamy z telefonu jednoho z obviněných podle prokuratury dokládají, že Lawa sledovali od roku 2021. Od hongkongských úřadů, které jsou pod kontrolou Pekingu, dostali podle žalobce úkol shromažďovat informace o něm a dalších disidentech a v roce 2024 násilím pronikli do nespecifikovaného bytu. Hongkongská vláda vypsala odměnu milion hongkongských dolarů (2,7 milionu korun) za informace vedoucí k dopadení zmíněných aktivistů, píše Reuters.
Z textové komunikace obou obviněných podle prokuratury plyne, že kromě aktivistů, které označovali jako „šváby“, se přinejmenším jednou pokoušeli také sledovat britské poslance či členy vlády.
Bývalá britská kolonie Hongkong přešla v roce 1997 pod správu Číny, která se přitom v rámci principu „jedné země, dvou systémů“ zavázala ponechat Hongkongu řadu svobod. Podle Londýna i dalších kritiků ale Peking tyto svobody čím dál víc omezuje.