Francouzská kontrarozvědka zadržela čtyři lidi, podezírá je ze špionáže pro Čínu


4. 2. 2026

Francouzská kontrarozvědka DGSI zadržela v departementu Gironde čtyři osoby podezřelé ze špionáže pro Čínu. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters a místní média s odkazem na pařížskou prokuraturu. Podle agentur jsou mezi zadrženými dva čínští občané, deník Le Parisien však hovoří o čtyřech zadržených občanech Číny.

Prokuratura dle AFP potvrdila, že čtyři zadržené osoby byly předvedeny před vyšetřujícího soudce. Případ se podle prohlášení státního zastupitelství týká kybernetických zločinů a špionáže. Zadržení čelí mimo jiné obvinění z poskytování informací cizí mocnosti, které by mohly poškodit základní národní zájmy. Podle Reuters soud nařídil pro dvě z osob vazbu.

Agentura AFP upřesnila, že dle vyšetřovatelů si podezřelí pronajali v departementu Gironde ubytování prostřednictvím platformy Airbnb. V této lokalitě pomocí satelitní technologie zachycovali citlivé informace spojené zejména s armádou. Le Parisien dodává, že vyšetřování pařížské prokuratury a DGSI souvisí s anténou nalezenou na zahradě pronajaté nemovitosti.

Reuters píše, že oddělení pro kybernetické zločiny pařížské prokuratury začalo nález antény vyšetřovat ve středu. Podle prokuratury vstoupili dva čínští státní příslušníci na francouzské území s cílem zachytit satelitní data ze sítě Starlink a data od jiných strategicky významných subjektů a následně je předat čínským úřadům.

