Austrálie viní Čínu z množících se případů kyberútoků

Austrálie reaguje na množící se případy kybernetických útoků – tamní zpravodajské služby z nich otevřeně obvinily Čínu. Jejich ředitel uvedl, že špionáž, která se zaměřila na telekomunikační i energetické sítě, vodohospodářství a dopravu, Canberru stála v přepočtu přes 170 miliard korun. Peking veškerou zodpovědnost odmítá.
Červencové setkání australského premiéra Anthonyho Albaneseho se Si Ťin-pchingem, prezidentem Číny, která je největším australským obchodním partnerem, se ještě neslo v mírumilovném duchu. V současné době však vzájemnými vztahy otřásá zjištění australských tajných služeb.
„Australské zpravodajské služby mají informace o jednom státě – a není těžké uhodnout, o který se jedná – který se opakovaně pokouší skenovat a proniknout do naší kritické infrastruktury,“ uvedl ředitel australské zpravodajské služby Mike Burgess.
Největší kyberútok na Spojené státy
Podezření padlo na dvě hackerské skupiny, které mají být součástí čínské rozvědky. Jedna z nich – Salt Typhoon – stojí i za útokem na opačné straně zeměkoule. Podle znalců je zodpovědná za dosud největší kyberútok na Spojené státy v historii.
„Vzhledem k rozsahu útoku si nedokážu představit, že by se nedotkl každého Američana,“ komentovala ho bývalá úřednice kybernetické divize FBI Cynthia Kaiserová.
Koordinovaný postup hackerů, který kromě USA zasáhl více než osmdesát dalších zemí, probíhal podle vyšetřovatelů několik let. Útočníci pronikli do americké telekomunikační sítě, včetně největších společností Verizon, T-Mobile a AT&T. Kromě běžných Američanů cílili i na politiky, včetně prezidenta Donalda Trumpa.
Šéf Bílého domu ale během jednání se svým protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji hackerské útoky na cíle v USA nezmínil. Pouhé dva týdny před jejich setkáním přitom média odhalila další – terčem se stala společnost zajišťující kyberbezpečnost pro americké vládní agentury.
Špionáž by mohla být nahrazena sabotáží, varují experti
Austrálie teď v reakci na množící se incidenty volí ostřejší tón. „Představte si následky toho, kdyby nějaký stát vyřadil všechny sítě. Kdyby vypnul elektřinu během vlny veder, znečistil naši pitnou vodu nebo ochromil náš finanční systém. Ujišťuji vás, že to nejsou hypotetické scénáře,“ řekl Burgess.
Peking takové výroky odmítá. „Australský činitel se od začátku tohoto roku opakovaně hanlivě vyjadřuje o Číně, šíří nepravdivé informace a záměrně podněcuje konfrontaci,“ prohlásil mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kchuo Ťia-kchun.
Drtivá většina bezpečnostních expertů ale čínský původ hackerských útoků nezpochybňuje. A naopak varuje před novou kapitolou kybernetických schopností Pekingu – ve které by špionáž mohla nahradit sabotáž.