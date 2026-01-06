Izrael opakovaně útočí na Gazu, zemřela pětiletá dívka, píší arabská média

Stanice al-Džazíra a agentura WAFA s odvoláním na palestinské představitele píší, že Izrael podnikl intenzivní dělostřelecké útoky na jižní Gazu, při kterých zasáhl stan s vysídlenými Palestinci v pobřežní oblasti Mavásí. Úder zabil pětiletou dívku spolu s jejím strýcem. Izraelské útoky přicházejí navzdory příměří podepsaného loni v říjnu.
Palestinská tisková agentura WAFA napsala, že izraelský dron zabil jednoho Palestince nedaleko uprchlického tábora Chán Júnis na jihu Pásma Gazy. Armáda židovského státu také podle agentury provedla útoky na obytné budovy v Bejt Lahíja na severu Pásma.
Izraelská armáda podle al-Džazíry uvedla, že zasáhla bojovníka hnutí Hamás, které Evropská unie a USA považují za teroristickou organizaci. Podle armády plánoval útok na izraelské síly „v bezprostředním časovém horizontu“.
Izraelské útoky na rybáře
Izraelské síly rovněž ostřelovaly rybářské lodě u pobřeží uprchlického tábora Šatí v Gaze a zadržely pět palestinských rybářů. Podle serveru The New Arab nejde o ojedinělý incident – útoky na rybáře zesílily od začátku války v Gaze v roce 2023.
Izrael desítky let omezuje obyvatelům této pobřežní enklávy svobodný pohyb na moři, což rybářům ztěžuje zajištění obživy. Židovský stát povoluje Palestincům rybolov pouze do vzdálenosti přibližně dvaceti kilometrů od pobřeží. Dle The New Arab izraelské útoky zničily více než 95 procent rybářského sektoru v Pásmu Gazy a od začátku války zahynulo 232 palestinských rybářů.
Izraelský server Times of Israel (ToI) v úterý napsal, že byl vážně zraněn jeden voják z 13. praporu izraelské brigády Golani při vojenské operaci v jižním Pásmu Gazy. Server neuvedl bližší detaily, o jakou operaci se jednalo. Podle izraelské armády byl voják převezen do nemocnice.
Omezení vstupu humanitární pomoci
Navzdory příměří zprostředkovanému USA pokračují izraelské síly podle arabských zdrojů v téměř každodenních útocích na Gazu a omezují vstup humanitární pomoci, přičemž hraniční přechod Rafah mezi Gazou a Egyptem zůstává uzavřen.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý podle stanice Kan uvedl, že trvá na jeho uzavření, dokud Hamás nenavrátí Izraeli tělo posledního rukojmí Rana Gviliho, který zahynul při útoku palestinského hnutí a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023. Izrael zároveň omezuje přístup zahraničních médií do Pásma Gazy s poukazem na přetrvávající bezpečnostní incidenty v oblasti.
Hraniční přechod Rafah, který je klíčovou dopravní tepnou pro vstup humanitární pomoci do válkou zničené enklávy okupované Izraelem, měl být po zavedení příměří loni v říjnu otevřen pro humanitární pomoc i pro přechod Palestinců.
Opakovaně porušované příměří
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem zabila přes 71 tisíc Palestinců.
Údaje nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, podle zahraničních nevládních organizací ale bylo přes osmdesát procent obětí z řad civilistů.
Nezávislá vyšetřovací komise OSN loni v září uvedla, že Izrael spáchal v Gaze genocidu. Jde o obvinění, které izraelská vláda opakovaně odmítá s tím, že její válka je vedena proti Hamásu, nikoli proti palestinskému lidu.
Válku ukončilo začátkem října loňského roku křehké příměří, které je však opakovaně porušované. Od jeho podepsání zabila izraelská armáda nejméně 414 Palestinců, uvádí Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Během stejného období Hamás podle Reuters zabil tři izraelské vojáky.
