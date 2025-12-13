OSN: Počet izraelských osad budovaných na Západním břehu letos výrazně narostl


Počet izraelských osad budovaných na okupovaném Západním břehu letos proti minulým letům výrazně narostl. Je nejvyšší za sledované období od roku 2017, uvádí neveřejná zpráva OSN, kterou citovala agentura AFP. Generální tajemník organizace António Guterres to ve zmíněném dokumentu odsoudil jako porušení mezinárodního práva, které prý ještě zhoršuje situaci Palestinců na území okupovaném židovským státem.

„Odsuzuji nemilosrdnou expanzi izraelské kolonizace okupovaného Západního břehu, a také východního Jeruzaléma, která nadále přiživuje napětí, brání Palestincům v přístupu do jejich země a ohrožuje životaschopnost zcela nezávislého, demokratického, trvalého a suverénního Palestinského státu,“ uvedl Guterres ve zprávě, která je podle AFP určena pro členy Rady bezpečnosti OSN.

Anektujme Západní břeh, zní z izraelské vlády po vlně uznání Palestiny
Další země uznaly Stát Palestina

Letos bylo podle zprávy předloženo, schváleno či pokročila stavba 47 390 bytových jednotek v osadách na Západním břehu. Loni to přitom bylo 26 180 a průměr v letech 2017 až 2022 činil 12 800 bytů ročně.

Izraelská vláda letos v srpnu definitivně odsouhlasila výstavbu nových osad v takzvané oblasti E1 nedaleko Jeruzaléma na Západním břehu. To odsoudily například státy Evropské unie, jejichž ministři na konci listopadu vyzvali izraelské osadníky k ukončení násilností v okupovaném regionu.

Izrael schválil osadu, která má zabránit vzniku Palestiny
Izraelský ministr financí a obrany Becal'el Smotrič s plánem výstavby osady E1 na Západním břehu

Na rozdíl od Pásma Gazy, kde se od příměří situace výrazně uklidnila, násilí na Západním břehu podle agentury Reuters přibývá, a to včetně útoků izraelských osadníků na tamní Palestince. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí jen za říjen vedlo nejméně 260 útoků izraelských osadníků k poničení majetku či k obětem na životech. Tato agentura OSN zaznamenala v desátém měsíci roku nejvyšší počet útoků od začátku záznamů v roce 2006.

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém spolu s Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967. Od té doby rozšiřuje na Západním břehu osady, ačkoliv je to z hlediska mezinárodního práva nelegální.

OSN: Počet izraelských osad budovaných na Západním břehu letos výrazně narostl

Počet izraelských osad budovaných na okupovaném Západním břehu letos proti minulým letům výrazně narostl. Je nejvyšší za sledované období od roku 2017, uvádí neveřejná zpráva OSN, kterou citovala agentura AFP. Generální tajemník organizace António Guterres to ve zmíněném dokumentu odsoudil jako porušení mezinárodního práva, které prý ještě zhoršuje situaci Palestinců na území okupovaném židovským státem.
V Íránu znovu zatkli držitelku Nobelovy ceny za mír Mohammadíovou

V Íránu byla opět zatčena držitelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová, uvádí s odvoláním na její podporovatele agentura AP. Íránské úřady se k zatčení 53leté bojovnice proti útlaku žen v Íránu a za dodržování lidských práv dosud oficiálně nevyjádřily.
Rwandou podporované milice postupují ve východním Kongu

OSN pozastavila distribuci humanitární pomoci na východě Konga (Demokratické republiky Kongo). Obává se o svůj personál kvůli rychlému postupu tutsijských rebelů z milice M23, jejichž síly čerstvě okupují pohraniční město Uvira. Boje přitom měla zastavit mírová dohoda, kterou před týdnem ve Washingtonu formálně podepsali prezidenti Konga a Rwandy.
O sobotním jednání o Ukrajině v Paříži není jasno

V sobotu by se mohlo v Paříži jednat o ruské agresi na Ukrajině, ale není to jisté. Agentura Reuters v pátek večer s odvoláním na úřad francouzského prezidenta napsala, že setkání se neuskuteční. Elysejský palác ani francouzská média však takovou zprávu nepřinesly. Schůzka byla plánována na úrovni poradců pro národní bezpečnost z Ukrajiny, Francie, Británie a Německa. Spojené státy svou účast nepotvrdily. Americký prezident Donald Trump k tomu řekl, že případné vyslání amerického zástupce by záleželo na tom, zda bude šance na úspěch jednání.
EU zmrazila ruská aktiva na neurčito, Maďarsko a Slovensko byly proti

Ruská aktiva v Evropské unii zůstanou zmrazená na neurčito, nebude o tom tedy třeba každých šest měsíců hlasovat jako dosud. Rozhodly o tom členské státy EU. Hlasování probíhalo písemnou formou a pro schválení kroku byla potřeba kvalifikovaná většina. Česko zmrazení aktiv podpořilo, proti byly Maďarsko a Slovensko. Hlasování odstranilo překážku související s použitím ruských aktiv na pomoc Ukrajině.
V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

Ruský dronový úder na Pavlohrad zabil seniora a další čtyři lidi zranil, uvedl šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko. Moskva útočila také na Oděsu a její okolí. Server Ukrajinska pravda píše o sérii explozí v ruské Jaroslavli a následném požáru v tamní rafinerii. V Tveru se pak sestřelený dron podle úřadů zřítil na výškový obytný dům, sedm lidí utrpělo zranění. Tvrzení nelze v podmínkách válečného konfliktu bezprostředně ověřit.
Boj s Kambodžou pokračuje, zní z Thajska. Podle Trumpa je dohoda na klidu zbraní

Mezi Thajskem a Kambodžou zatím nebylo uzavřeno žádné příměří, boje pokračují, řekl americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi thajský premiér Anutin Čánvirakun. Trump ale krátce poté oznámil, že telefonoval s vedoucími představiteli obou zemí a ti souhlasili, že s platností od pátku zastaví veškerou střelbu.
V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb

Německo zaznamenalo prudký nárůst ruských hybridních akcí snažících se destabilizovat zemi, oznámil mluvčí německé diplomacie Martin Giese. Berlín si kvůli tomu předvolal ruského velvyslance Sergeje Nečajeva. Mluvčí poznamenal, že ruské aktivity se týkají dezinformací, špionáže, kybernetických útoků i pokusů o sabotáže. Podle Berlína se Moskva pokusila ovlivnit i únorové parlamentní volby či loni napadla řízení letového provozu.
