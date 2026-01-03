Nelegální migrace do Španělska meziročně klesla o více než čtyřicet procent

Počet migrantů, kteří v loňském roce nelegální cestou přicestovali do Španělska, klesl oproti roku 2024 o více než čtyřičet procent. S odvoláním na údaje, které v pátek zveřejnily španělské úřady, to píše AFP. Hlavním důvodem je pokles migrantů snažících se přeplout po nebezpečné atlantické trase z afrického kontinentu na Kanárské ostrovy.
Španělský ministr vnitra Fernando Grande–Marlaska připsal pokles pokusů o plavbu na Kanárské ostrovy lepší spolupráci s Marokem, Mauritánií a dalšími západoafrickými zeměmi. Maroko i Mauritánie posílily pobřežní hlídky a také preventivní opatření na svých územích.
Mauritánie podepsala v roce 2024 s Evropskou unií dohodu zaměřenou na omezení nelegálních plaveb, v jejímž rámci dostala 210 milionů eur (přibližně pět miliard korun).
Na Kanárské ostrovy loni dorazilo 17 788 migrantů, což je o 62 procent méně než v roce 2024. Naopak počet příchozích na Baleárské ostrovy loni oproti roku 2024 vzrostl o 24,5 procent. Na ostrovy připlulo 7 321 osob, které se na cestu vydaly především z alžírského území.
Podle španělského ministerstva vnitra vstoupilo v loňském roce na území Španělska nelegální cestou 36 775 migrantů, zatímco v roce 2024 jich bylo 64 019, což znamená pokles o 42,6 procenta.
Navzdory poklesu příchozích migrantů byl počet osob, které při pokusu o připlutí do Španělska zahynuly, vysoký. Podle španělské nevládní organizace Caminando Fronteras zahynulo loni na moři přes tři tisíce lidí včetně 437 nezletilých.