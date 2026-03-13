USA nabízejí vysokou odměnu za informace o Chameneím a dalších íránských lídrech

Americké ministerstvo zahraničí nabídlo odměnu deset milionů dolarů (přibližně 213 milionů korun) za informace týkající se deseti členů íránského vedení včetně nového nejvyššího duchovního vůdce země Modžtaby Chameneího. Kromě finanční odměny úřad za informace slibuje i možnost přesídlení z Íránu.
Ministerstvo výzvu zveřejnilo v rámci vládního programu Rewards for Justice (Odměny za spravedlnost).
Na seznamu osob, o které má americká administrativa zájem, je kromě Chameneího mimo jiné tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání, Chameneího vojenský poradce Jahjá Rahím Safaví, ministr bezpečnosti Esmáíl Chatíb či ministr vnitra Eskandar Momení.
„Tito lidé velí různým složkám íránských revolučních gard, které plánují, organizují a provádějí teroristické útoky po celém světě,“ uvádí ministerstvo ve výzvě k poskytnutí informací.
Íránské revoluční gardy jsou hlavní oporou teokratického režimu v Teheránu a nejsou součástí íránské národní armády. Mají pozemní, vzdušné i námořní síly a podle odhadů přibližně 125 tisíc příslušníků.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, při nichž mimo jiné zabily i dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce země ajatolláha Alího Chameneího. V neděli zvolilo 88členné Shromáždění znalců novým vůdcem jeho 56letého syna Modžtabu.