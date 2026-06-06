Izraelská armáda při střelbě na Západním břehu zabila kojence


6. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Izraelští vojáci v sobotu zahájili palbu na osobní automobil v Hebronu na okupovaném Západním břehu Jordánu a zabili při tom sedmiměsíční dítě a způsobili lehká zranění jeho rodičům. Oznámilo to palestinské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda podle serveru The Times of Israel incident potvrdila a vyjádřila nad ním „hlubokou lítost“.

Podle oficiální palestinské agentury Wafa rodina žije v Betlémě a byla na cestě za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda zahájila na jejich vozidlo palbu.

Izraelská armáda krátce nato uvedla, že si vojáci během operace v Hebronu „všimli vozidla, které zrychlovalo jejich směrem“, a následně na něj vystřelili několik ran.

„Z předběžného vyšetřování vyplynulo, že zraněnými byli nevinní civilisté,“ uvedla armáda s tím, že incident je předmětem dalšího vyšetřování, jehož výsledky budou předány k posouzení příslušným orgánům. „Izraelská armáda vyjadřuje hlubokou lítost nad jakoukoli újmou způsobenou nevinným osobám,“ dodala.

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Vlna násilí

Od útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na židovský stát v říjnu 2023, jímž začala válka v Pásmu Gazy, se rozhořelo také násilí na Západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje od roku 1967 a který chtějí Palestinci za základ svého budoucího státu.

Palestinští obyvatelé na svém území čelí zpřísněným vojenským restrikcím a také prudkému nárůstu násilných útoků ze strany židovských osadníků, kvůli nimž je Izrael terčem čím dál tvrdší mezinárodní kritiky.

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Podle agentury AFP, která se odvolává na údaje palestinské samosprávy, od října 2023 izraelští vojáci nebo extremisté z řad osadníků zabili na Západním břehu nejméně 1080 Palestinců, a to jak ozbrojenců, tak i civilistů.

Při útocích palestinských radikálů nebo při izraelských vojenských operacích přišlo za tu dobu podle oficiálních údajů o život nejméně 46 Izraelců, civilistů i vojáků.

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