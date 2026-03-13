Izrael zahájil další vlnu útoků na Teherán. Ten udeřil i v Ománu

Izraelská armáda oznámila, že zahájila další rozsáhlou vlnu útoků na Teherán. Ve městě a jeho okolí se podle médií ozývají exploze. Americký prezident Donald Trump mezitím uvedl v příspěvku na síti Truth Social, že Spojené státy naprosto ničí teroristický režim v Íránu, a to vojensky, ekonomicky i jinak. Írán v odvetě udeřil v Izraeli a oběti má sestřelení dronu nad Ománem.
Izraelské ozbrojené síly na sociálních sítích uvedly, že cílem úderů „je infrastruktura íránského teroristického režimu na různých místech Teheránu“.
Výbuchy a hluk vydávaný bojovými letouny byl už dříve hlášen i z města Karadž západně od Teheránu. Zpravodajové agentury AFP informovali o silných explozích na severu a v centru íránské metropole v místech vzdálených od sebe několik kilometrů.
Teroristický režim v Íránu naprosto ničíme, tvrdí Trump
„Zcela ničíme teroristický režim Íránu, vojensky, ekonomicky i jinak, ale pokud si přečtete upadající New York Times, nabudete mylného dojmu, že nevítězíme,“ napsal šéf Bílého domu.
Izrael s USA zahájily koordinované vzdušné údery proti Íránu poslední únorový den s proklamovaným cílem zničit jaderný program a vojenské kapacity Teheránu. Údery také zabily mnoho vedoucích představitelů režimu včetně nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího.
„Íránské námořnictvo je zničeno, jejich letectvo už neexistuje, rakety, drony a všechno ostatní je decimováno a jejich vůdci byli vymazáni z povrchu zemského,“ tvrdí v aktuálním vyjádření americký prezident. „Máme bezkonkurenční palebnou sílu, neomezenou munici a spoustu času. Sledujte, co se s těmito vyšinutými šmejdy stane dnes,“ prohlásil Trump.
Šéf Bílého domu v posledních dnech několikrát zopakoval, že většiny cílů už bylo v předstihu dosaženo a že válka brzy skončí. Ve středečním rozhovoru se serverem Axios však Trump také zdůraznil, že válka skončí, až v okamžiku, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám. Podle představitelů USA a Izraele však neexistuje žádná interní směrnice o tom, kdy by údery mohly skutečně skončit, podotkl Axios.
Ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na zdroje z amerických tajných služeb napsala, že teokratický režim má nad Íránem kontrolu a zatím mu nehrozí kolaps. Vládní vrstva šíitského duchovenstva si udržela jednotu a dokázala zvolit nového vůdce, kterým se stal syn zabitého Chameneího.
Válka vyhání Íránce z domovů
Přes tři miliony lidí musely podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Íránu kvůli válce opustit své domovy. Většina z nich uprchla z Teheránu a dalších velkých měst na sever země a venkov, kde hledají bezpečí. Počet vysídlených bude podle OSN s dalšími vojenskými operacemi narůstat, čímž se bude zhoršovat i celková humanitární situace v zemi.
Podle předběžných odhadů je v současnosti v Íránu v důsledku pokračujícího konfliktu vnitřně vysídleno šest set tisíc až jeden milion domácností, což představuje až 3,2 milionu osob.
Íránská lidskoprávní organizace HRANA sídlící ve Spojených státech ve středu uvedla, že počet civilních obětí izraelsko-amerických útoků v Íránu je 1276, včetně nejméně dvou stovek dětí. V řadách íránských ozbrojených složek bylo zabito 197 osob, a u 352 zabitých lidí nelze určit, zda byli civilisté či nikoliv.
Mrtví na pobřeží Ománu, desítky zraněných v Izraeli
Trosky sestřeleného dronu zabily dva lidi v provincii Suhár na pobřeží Ománu, informovala státní média. Na země v regionu útočí Írán v reakci na údery USA a Izraele.
Dron v Ománu se zřítil v průmyslové oblasti. O život přišli dva cizinci, několik dalších lidí utrpělo zranění. Druhý bezpilotní letoun se zřítil v otevřeném prostoru jinde v provincii Suhár, v této souvislosti nejsou zmiňováni žádní zranění. Podle ománské tiskové agentury zahájily úřady vyšetřování incidentů.
Desítky hlavně lehce zraněných hlásí po nočních útocích ze strany Íránu sever Izraele. Balistická raketa dopadla mezi domy, poničila několik budov a aut. Íránský režim stále častěji používá balistické rakety s kazetovou municí. Ty se jen velmi obtížně likvidují. Saúdská Arábie hlásí, že v posledních hodinách sestřelila přes padesát dronů.
Úřady v Dubaji podle BBC časně ráno informovaly, že trosky po sestřelu poškodily fasádu budovy v centru města. Nikomu se nic nestalo.