VideoIzraelci se kvůli íránským raketám uchylují do krytu několikrát denně


12. 3. 2026|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Izraelci se schovávají v krytech před íránskými raketami
Zdroj: ČT24

Izrael čelí balistickým střelám z Íránu, které jsou násobně ničivější než rakety, které na židovský stát dříve odpalovalo teroristické hnutí Hamás z Pásma Gazy. Obyvatele na útoky vždy upozorní telefon, druhou fázi poplachu již ohlašují sirény a lidé se musí schovat do krytů. Tyto situace jsou náročné pro rodiny s dětmi, před raketami se s nimi musí schovávat několikrát denně. Přes den se sousedé snaží děti rozptýlit. Zato v noci panuje v krytech ticho – lidé v polospánku čekají na konec poplachu s vědomím, že za pár hodin je to čeká znovu.

Výběr redakce

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

06:54AktualizovánoPrávě teď
Trump: USA útočily na íránský ostrov Charg, brzy začnou eskortovat lodě průlivem

Trump: USA útočily na íránský ostrov Charg, brzy začnou eskortovat lodě průlivem

05:08Aktualizovánopřed 32 mminutami
Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

08:20Aktualizovánopřed 46 mminutami
Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

00:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Axios: Putin Trumpovi navrhnul přesun íránského uranu do Ruska. USA odmítly

Axios: Putin Trumpovi navrhnul přesun íránského uranu do Ruska. USA odmítly

00:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch

Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch

00:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sociálním službám dle asociace chybí až dvě miliardy, resort pošle méně

Sociálním službám dle asociace chybí až dvě miliardy, resort pošle méně

před 2 hhodinami
EU se dosud neshodla na prodloužení protiruských sankcí. Mohou přestat platit

EU se dosud neshodla na prodloužení protiruských sankcí. Mohou přestat platit

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Čtyři lidé zemřeli a nejméně patnáct dalších utrpělo zranění při rozsáhlém ruském nočním vzdušném útoku na Kyjevskou oblast. Na síti Telegram o tom informoval šéf vojenské správy této oblasti Mykola Kalašnyk, který tak zvýšil původní bilanci. Ukrajinci pak podle ruských úřadů zasáhli rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska.
06:54AktualizovánoPrávě teď

Trump: USA útočily na íránský ostrov Charg, brzy začnou eskortovat lodě průlivem

Spojené státy začnou velmi brzy doprovázet plavidla Hormuzským průlivem, aby je chránily před íránskými útoky. Uvedl to podle agentur americký prezident Donad Trump. Oznámil rovněž, že americká armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Pohrozil, že nařídí zničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově, pokud bude Írán bránit bezpečnému průchodu lodí Hormuzským průlivem.
05:08Aktualizovánopřed 32 mminutami

Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Exploze v Amsterdamu v noci poškodila židovskou školu, podle primátorky města Femke Halsemaové šlo o cílený útok na židovskou komunitu. Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že výbuch zasáhl vnější zeď školy ve čtvrti Buitenveldert a způsobil pouze menší škody. Žádné oběti nejsou hlášeny.
08:20Aktualizovánopřed 46 mminutami

Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by měla dostat zhruba deset miliard dolarů (asi 214 miliard korun) za zprostředkování dohody o převzetí kontroly nad aktivitami sociální sítě TikTok ve Spojených státech. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
00:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Axios: Putin Trumpovi navrhnul přesun íránského uranu do Ruska. USA odmítly

Ruský vládce Vladimir Putin tento týden v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem navrhnul přesun íránského obohaceného uranu do Ruska jako součást možné dohody o ukončení války USA a Izraele s Íránem, šéf Bílého domu jeho nabídku odmítl. S odvoláním na své zdroje to napsal server Axios. Washington ani Moskva tyto informace nekomentovaly.
00:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusové zabíjeli u Kupjansku. Kvůli dronům startovaly rumunské stíhačky

U ukrajinského Kupjansku v důsledku ruského raketového útoku zemřeli tři lidé z autobusu. Další dva civilisty zabily ruské útoky v Dněpropetrovské a Chersonské oblasti. Rusko v noci na pátek zaútočilo také na centrum města Novhorod-Siverskyj v ukrajinské Černihivské oblasti a zasáhlo budovu knihovny. Ruské úřady sdělily, že ukrajinské drony útočily ve městě Něvinnomyssk ve Stavropolském kraji na jihu Ruska. Rumunsko vyslalo stíhačky kvůli dronům u hranic s Ukrajinou.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

EU se dosud neshodla na prodloužení protiruských sankcí. Mohou přestat platit

Velvyslanci členských zemí Evropské unie se zatím neshodli na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy. Podle zdrojů ČTK trvá blokace ze strany Slovenska a Maďarska. Sankce se prodlužují každých šest měsíců, a pokud nyní nebudou potvrzeny do nedělní půlnoci, přestanou platit.
před 11 hhodinami

USA nabízejí vysokou odměnu za informace o Chameneím a dalších íránských lídrech

Americké ministerstvo zahraničí nabídlo odměnu deset milionů dolarů (přibližně 213 milionů korun) za informace týkající se deseti členů íránského vedení včetně nového nejvyššího duchovního vůdce země Modžtaby Chameneího. Kromě finanční odměny úřad za informace slibuje i možnost přesídlení z Íránu.
před 12 hhodinami
Načítání...