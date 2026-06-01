Trumpova administrativa zastavila plán na fond na ochranu jeho spojenců

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavila plán na vytvoření fondu ve výši 1,8 miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 37,6 miliardy korun) pro prezidentovy spojence. Ti se domnívají, že byli „neoprávněně vyšetřováni“, píše agentura Reuters s odkazem na své zdroje. Trumpův návrh na vytvoření fondu, z něhož by mohli například získat peníze jeho příznivci odsouzení za útok na Kapitol 6. ledna 2021, vyvolal v Kongresu odpor napříč politickým spektrem.
Fond, z něhož by byli Trumpovi spojenci odškodňování z peněz daňových poplatníků, vzešel z mimosoudního urovnání mezi Trumpovým ministerstvem spravedlnosti a daňovým úřadem IRS. Trump souhlasil, že stáhne svou žalobu o deset miliard dolarů (v přepočtu 209 miliard korun) kvůli úniku svých daňových přiznání během svého prvního funkčního období.
V rámci dohody resort spravedlnosti zřídil fond na odškodnění obětí údajného politického zneužití justice. Trumpova administrativa by z něj čerpala finance prakticky bez jakéhokoli dohledu.
Zákonodárci plán ostře kritizovali, negativní reakce vyvolal i u některých republikánů loajálních vůči Trumpovi. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson podle zdrojů webu Axios plánoval o záležitosti s prezidentem mluvit v Bílém domě.
Trumpova administrativa od plánů na využití fondu upustila poté, co proti němu dvě soudkyně v pátek vydaly rozhodnutí. Soudkyně Leonie Brinkemaová ve Virginii zablokovala čerpání financí z fondu, zatímco soudkyně Kathleen Williamsová na Floridě oznámila, že zahájí jeho prošetření.