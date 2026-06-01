Trumpova administrativa zastavila plán na fond na ochranu jeho spojenců


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavila plán na vytvoření fondu ve výši 1,8 miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 37,6 miliardy korun) pro prezidentovy spojence. Ti se domnívají, že byli „neoprávněně vyšetřováni“, píše agentura Reuters s odkazem na své zdroje. Trumpův návrh na vytvoření fondu, z něhož by mohli například získat peníze jeho příznivci odsouzení za útok na Kapitol 6. ledna 2021, vyvolal v Kongresu odpor napříč politickým spektrem.

Fond, z něhož by byli Trumpovi spojenci odškodňování z peněz daňových poplatníků, vzešel z mimosoudního urovnání mezi Trumpovým ministerstvem spravedlnosti a daňovým úřadem IRS. Trump souhlasil, že stáhne svou žalobu o deset miliard dolarů (v přepočtu 209 miliard korun) kvůli úniku svých daňových přiznání během svého prvního funkčního období.

V rámci dohody resort spravedlnosti zřídil fond na odškodnění obětí údajného politického zneužití justice. Trumpova administrativa by z něj čerpala finance prakticky bez jakéhokoli dohledu.

Zákonodárci plán ostře kritizovali, negativní reakce vyvolal i u některých republikánů loajálních vůči Trumpovi. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson podle zdrojů webu Axios plánoval o záležitosti s prezidentem mluvit v Bílém domě.

Trumpova administrativa od plánů na využití fondu upustila poté, co proti němu dvě soudkyně v pátek vydaly rozhodnutí. Soudkyně Leonie Brinkemaová ve Virginii zablokovala čerpání financí z fondu, zatímco soudkyně Kathleen Williamsová na Floridě oznámila, že zahájí jeho prošetření.

Valná hromada ČEZu schválila první krok směřující k zestátnění

Írán pozastavuje jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu

Vláda schválila zákon týkající se pravidel odvádění DPH v přeshraničním obchodě

Bouřky se suchem příliš nepomohly. Podívejte se, jak prošly Českem

„Už nechci snášet výpady,“ řekla žalobkyně Lastovecká k rezignaci

Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,2 miliardy

Loajalita se staví nad odbornost, zdůvodnily stávku odbory agentury pro začleňování

Maďarská vláda podnikne kroky k odvolání prezidenta, oznámil Magyar

Írán pozastavuje jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu

Teherán podle íránských médií pozastavuje vyjednávání s USA, dokud Izrael nezastaví vojenské akce v Libanonu a Gaze. Íránské námořnictvo zároveň oznámilo kompletní blokádu Hormuzského průlivu i úžiny Bab al-Mandab. Velitelství íránských ozbrojených sil později varovalo obyvatele severního Izraele, že v případě izraelského útoku na Bejrút mají v zájmu svého bezpečí opustit oblast. Prezident USA Donald Trump uvedl, že od Íránu ohledně přerušení jednání nemá zprávy.
16:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Frederiksenová zůstane dánskou premiérkou, dohodla se na menšinové vládě

Dánská sociálnědemokratická premiérka Mette Frederiksenová se dohodla na vzniku menšinové středolevé vlády, čímž si po třetí funkční období v řadě udrží křeslo ministerské předsedkyně. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že tak končí období nejistoty po březnových volbách uprostřed krize ve vztazích s americkým prezidentem Donaldem Trumpem kvůli Grónsku, autonomní součásti Dánského království.
před 1 hhodinou

Maďarská vláda podnikne kroky k odvolání prezidenta, oznámil Magyar

Maďarský premiér Péter Magyar po setkání s prezidentem Tamásem Sulyokem prohlásil, že vláda okamžitě zahájí právní kroky nezbytné k výměně prezidenta. Vládní strana Tisza disponuje v parlamentu ústavní většinou. Magyar označuje Sulyoka, který je ve funkci od roku 2024, za loutku předchozího premiéra Viktora Orbána.
10:40Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Nový zákon může otevřít cestu k návratu parthenónských mramorů z Louvru

Nový právní rámec, který ve Francii vstoupil v platnost na začátku května, znovu otevřel otázku navracení kulturního dědictví a vnesl nové okolnosti do debaty kolem parthenónských mramorů uložených v muzeu Louvre.
před 7 hhodinami

Rakouští studenti zvali na přednášku údajného exčlena al-Káidy, vyvolalo to kritiku

Silnou kritiku na rakouské politické scéně vyvolalo rozhodnutí studentů vídeňské univerzity pozvat na přednášku někdejšího údajného člena teroristické organizace al-Káida a bývalého vězně na americké základně Guantánamo Mohamedoua Oulda Slahiho. Napsala to agentura APA, podle níž část politiků pozvánku kritizuje jako neuvěřitelný skandál či prosazování levicové agendy.
před 8 hhodinami

Čína nemůže Česku určovat, s kým se přátelit, řekl Vystrčil na Tchaj-wanu

Čína nemůže České republice říkat, s kým se má přátelit, prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil na úvod návštěvy Tchaj-wanu. Podle tchajwanské tiskové agentury CNA tak reagoval na prohlášení čínského velvyslanectví v Praze, které Vystrčila obvinilo z vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Cesta se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Vystrčil s delegací přiletěl na Tchaj-wan přímou komerční linkou.
06:26Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Osm tisíc. Rusko v květnu poslalo proti Ukrajině dosud nejvíc dronů

Rusko za květen na Ukrajinu vyslalo 8150 dronů s dlouhým doletem. Bylo to nejvíce od začátku plnohodnotné pozemní ruské invaze na Ukrajinu, uvádí agentura AFP ve své analýze, kterou sestavila na základě hlášení zveřejňovaných pravidelně ukrajinskými vzdušnými silami. Ukrajina opakovaně žádá západní spojence, aby podpořili její protivzdušnou obranu.
před 8 hhodinami
