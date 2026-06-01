Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Akcionáři energetické skupiny ČEZ v pondělí na valné hromadě rozhodnou o dalším směřování podniku. Jedním z nejočekávanějších bodů schůze bude projednání návrhu na vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Podle analytiků jde o první krok k plánovanému zestátnění ČEZu. Valná hromada rozhodne také o dividendě, očekávají se i změny v dozorčí radě ČEZu.

Účast na valné hromadě je vyšší než loni. Při zahájení v 9:00 bylo v Kongresovém centru Praha přítomno 480 akcionářů, kteří zastupovali 75,22 procenta akcií v celkové hodnotě přes čtyřicet miliard korun, řekl generální ředitel ČEZu Daniel Beneš. Valná hromada je tak usnášeníschopná. Loni na valnou hromadu v libeňské hale O2 universum v Praze dorazilo 287 akcionářů ČEZu s podílem 74 procent akcií.

Minoritní akcionář a jeden z největších kritiků vedení ČEZu Michal Šnobr obdobně jako v minulých letech protestoval proti jednacímu řádu, který považuje za diskriminační. Za omezující považuje mimo jiné časový limit na podání dotazu akcionářů na představenstvo.

Kvůli napětí ve světě zdraží energie, obávají se podle průzkumu Češi
Ilustrační foto

„Tímto opakovaně a neustále omezujete práva menšinových akcionářů získat potřebné informace,“ řekl. Podle něj je to zvlášť problematické v letošním roce, kdy má valná hromada projednávat i změny stanov společnosti.

Většinovým akcionářem ČEZu je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba sedmdesát procent akcií jedné z největších tuzemských energetických společností. Minoritní akcionáři mají zbývajících třicet procent.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Plán na rozdělení a zestátnění podniku

Valná hromada ČEZu bude rozhodovat o rozdělení podniku, z něhož vedení firmy plánuje vyčlenit nevýrobní část do nové dceřiné společnosti. Návrh na rozdělení ČEZu je podle analytiků prvním krokem k chystanému zestátnění společnosti, které plánuje současná vláda.

Plán počítá s vyčleněním prodeje a distribuce energií, obchodování nebo energetických služeb do nové firmy. Šlo by tak například o ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, firmy z tradingu nebo telekomunikační Telco Pro Services.

Společnost by si v nové dceřiné firmě měla podle návrhu ponechat 51procentní podíl, zbylou část by nabídla investorům. Rozdělení ale musí schválit valná hromada. V případě schválení chce vedení ČEZu rozdělení dokončit do prvního čtvrtletí příštího roku.

Minoritní akcionář Šnobr v minulých týdnech uvedl, že návrh podle něj dává smysl, protože firma by tím získala peníze na plánovaný výkup akcií od minoritních akcionářů. Během pondělního jednání ovšem lze čekat diskuse zejména o hodnotě podílu v nové firmě.

Předseda představenstva a generální ředitel ČEZu Beneš nedávno označil diskutovanou částku 150 miliard korun za prodej podílu jako relevantní odhad, věří však ve vyšší číslo.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Dividenda a změny v dozorčí radě

Tradičně bude valná hromada rozhodovat i o dividendě. Vedení ČEZu letos navrhlo 42 korun za jednu akcii. Odpovídá to osmdesáti procentům z loňského očištěného čistého zisku. V případě schválení návrhu by podnik akcionářům vyplatil 23 miliard korun. Byla by to nižší dividenda než loni, kdy ČEZ vyplatil 47 korun za akcii, celkově 25,2 miliardy korun.

Akcionáři budou rozhodovat také o obsazení dozorčí rady podniku. Skončit by zřejmě měli členové nominovaní předchozí vládou.

Ministerstvo financí dosud představilo nominace místopředsedy koaličního hnutí SPD Radima Fialy, výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby, náměstka ministerstva životního prostředí Vladislava Smrže a zástupců ministerstva financí Karla Tylla a Petra Bejčka.

Loni ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy korun. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy.

ČEZ představil detaily vzniku dceřiné firmy
Předseda ČEZ Daniel Beneš

Výběr redakce

Státní zástupkyně Lastovecká rezignovala na funkci

Státní zástupkyně Lastovecká rezignovala na funkci

Právě teď
Odbory agentury pro začleňování vstoupily do stávky proti reorganizacím

Odbory agentury pro začleňování vstoupily do stávky proti reorganizacím

09:40Aktualizovánopřed 6 mminutami
Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku

Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku

před 21 mminutami
Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli

Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli

06:26Aktualizovánopřed 28 mminutami
Kreml zastavil vývoz leteckého paliva, poprvé od začátku invaze na Ukrajinu

Kreml zastavil vývoz leteckého paliva, poprvé od začátku invaze na Ukrajinu

před 36 mminutami
USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu

USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu

06:45Aktualizovánopřed 45 mminutami
Francouzské námořnictvo zadrželo tanker plující z Ruska

Francouzské námořnictvo zadrželo tanker plující z Ruska

09:17Aktualizovánopřed 46 mminutami
Policie zajistila desetitisíce produktů CBD a kratomu

Policie zajistila desetitisíce produktů CBD a kratomu

10:06Aktualizovánopřed 57 mminutami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Valná hromada ČEZu projedná možné rozdělení podniku

Akcionáři energetické skupiny ČEZ v pondělí na valné hromadě rozhodnou o dalším směřování podniku. Jedním z nejočekávanějších bodů schůze bude projednání návrhu na vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Podle analytiků jde o první krok k plánovanému zestátnění ČEZu. Valná hromada rozhodne také o dividendě, očekávají se i změny v dozorčí radě ČEZu.
před 21 mminutami

VideoAfrika, Asie i Jižní Amerika. Tuzemští exportéři hledají nové trhy

Tuzemský průmysl podle zástupců exportérů, státu i finančních institucí přichází o klíčové trhy a musí rychle hledat nové obchodní příležitosti. Firmy se proto stále více zaměřují na Afriku, Asii nebo Jižní Ameriku, kde chtějí navázat i na pověst československých výrobků. Zájem o nové oblasti roste také kvůli výpadku odbytu v Rusku a Bělorusku a nejisté situaci na Blízkém východě, kde obchod komplikují mimo jiné logistické problémy. Pomoci exportérům má i česká diplomacie, která plánuje posílit své týmy v zemích mimo Evropu.
před 4 hhodinami

Budoucnost ropovodu Družba? Může do Česka dopravovat i neruskou ropu

Už více než rok do Česka neproudí ropovodem Družba ropa z Ruska. Teď Česko řeší, co s ním. V úvahu připadají různé varianty, včetně toho, že se ropovod zreverzní, tedy že by jím proudila ropa směrem z Česka třeba na Slovensko. O české závislosti na ropě ze zahraničí, ropném průmyslu a současné krizi kolem cen této komodity je nový díl publicistického cyklu Bilance. Televizní premiéra je už toto pondělí ve 22:05 na ČT1.
před 4 hhodinami

Obce chtějí kvůli Dukovanům víc peněz. Miliardy nejsou automatické, říká Havlíček

Ohledně financování projektů souvisejících s dostavbou Dukovan panují neshody. Některé obce upozorňují na to, že budou potřebovat víc peněz například na výstavbu ubytovacích kapacit, rozšíření zdravotní péče, škol nebo vodovodů. Akční plán, který schválila minulá vláda, počítá s tím, že náklady dopadů výstavby nových jaderných bloků budou zhruba patnáct miliard korun. Na těchto opatřeních by se přitom měl z osmdesáti procent podílet stát a zbytek financovat kraje a obce. Nyní ale na takové projekty ve státním rozpočtu dost peněz není. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) ČT řekl, že podpora pro obce není automatická a kabinet ji bude posuzovat individuálně.
před 15 hhodinami

Češi na dovolenou častěji létají, letos si za cestu připlatí

Obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou, a podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží – a to u letecké i automobilové dopravy.
před 16 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali financování obcí

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky se zaměřili na systém financování obcí, který mezi ně přerozděluje výnosy z daní – a který dle samotných obcí je třeba změnit. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) není proti. Krok ale nesmí víc zatížit státní rozpočet. Své pohledy přidali ekonom Jiří Münich a finanční ředitel Accolade Tomáš Procházka. K aktuálnímu napětí mezi premiérem Andrejem Babišem (ANO) a centrální bankou se vyjádřil bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok. Dalším tématem pořadu, ke kterému se vyjádřil ekonom Kryštof Míšek, byl význam polovodičů. Obzvlášť v dnešní geopoliticky nejisté době roste a je strategickou prioritou pro konkurenceschopnost – a to i Česka. Pořad moderovali Jakub Musil a Hana Vorlíčková.
před 22 hhodinami

Babiš: Česko závazek dát dvě procenta HDP na obranu asi nesplní, u Trumpa má ale výhodu

Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), zopakoval v neděli zveřejněném rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT) předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Tuzemsko má ale podle Babiše výhodu v tom, že je premiér mezi evropskými lídry jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa.
včeraAktualizovánovčera v 09:42

Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

Kvůli systému, který mezi obce přerozděluje výnosy z daní, se chce část senátorů obrátit na Ústavní soud. Podle zástupců některých měst současná pravidla zvýhodňují čtyři největší sídla a připravují ostatní samosprávy o stovky milionů korun ročně. Například Liberec každoroční ztrátu vyčíslil na 800 milionů, Olomouc pak na 500 milionů až jednu miliardu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se případným změnám nebrání, odmítá však negativní dopad na státní rozpočet.
včera v 07:00
Načítání...